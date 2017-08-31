Первые осенние выходные в Праге: Обзор мероприятий на 2-3 сентября 2017

День архитектуры, Неделя моды, выставка автомобилей на набережной, гастрономический фестиваль в парке, Prague Harley Days на Выставиште в Голешовице и бесплатное посещение Национальной галереи – идеи, как провести предстоящий уик-энд в Праге.

День архитектуры

В субботу, 2 сентября, в Праге и других городах Чехии пройдет последний день фестиваля «День архитектуры». Он дает возможность заглянуть в разные здания и дома в столице, причем как в исторические, так и в современные. В этом году темой мероприятия стали вода, люди и города. Всего в фестивале участвует боле 60 городов и поселков. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, подробнее можно узнать на официальном сайте фестиваля.

Неделя моды

В пятницу, 1 сентября, в Праге начинается Неделя моды. Показы дизайнеров из Чехии и Словакии будут проходить на острове Штванице. Подробнее

Музыкальный фестиваль в Остраве

Обычно мы пишем о мероприятиях в Праге, но не рассказать о фестивале новой и экспериментальной музыки «Остравские дни» было невозможно. Выступать будут музыканты из Франции, Германии, США, Польши, Чехии и других стран. Концерты будут проходить на разных площадках города (всего запланировано 24 концерта). Фестиваль начался 24 августа, а 2 сентября – закрытие.

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Гастрономический фестиваль в парке

В субботу в центральном парке на Панкраце с 10:00 до 19:00 будет проходить гастрономический фестиваль Taste of the World («Вкус мира»). Можно будет поучаствовать в кулинарном шоу, детских конкурсах, посмотреть на танцевальные и музыкальные номера и, конечно, попробовать еду из разных уголков мира. Вход свободный.

Большая выставка автомобилей

Фанаты автомобилей каждый год ждут этого мероприятия. Речь идет о Escape6 Prague Car Festival – крупнейшей автомобильной выставке в Чехии, посвященной машинам серийного производства, спортивным автомобилям и тюнингу. Выставка будет проходить два дня, 2 и 3 сентября, в выставочном комплексе PVA EXPO PRAHA. Стоимость билета – 220 крон.

Автомобили на набережной 2017

С 31 августа по 3 сентября пражская набережная станет площадкой для выставки автомобилей, на которой можно будет увидеть главные новинки автомобильных брендов, представленных на чешском рынке. Главное – это две премьеры: Audi A8 и SUV Seat Arona. В выставке будет участвовать 21 компания. Увидеть машины можно будет на Рашиной и Смиховской набережных. Вход свободный.

Бесплатно в Национальную галерею

Национальная галерея предлагает неограниченный вход на постоянные экспозиции в новом учебном году 2016/17 для молодежи до 18 лет и студентов до 26 лет. Бесплатный вход для данных категорий посетителей предлагается в Выставочный дворец, Шварценбергский дворец, в Штернберский, Салмовский дворец и дворец Кинских. Не нужно платить также за вход в Анежский монастырь.

Prague Harley Days 2017

Мероприятие для всей семьи пройдет в четвертый раз под покровительством Harley-Davidson Company как официальное событие бренда в Европе. Можно будет увидеть новые и ретро-модели мотоциклов, поучаствовать в демо-поездках, а также выбрать самый красивый мотоцикл. Фестиваль пройдет на Выставиште в Голешовице. Вход на мероприятие платный только для мужчин – 400 крон, женщины и дети могут проходить бесплатно. Начало 1 сентября в 12:00, конец – 2 сентября вечером.