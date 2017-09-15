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Пять мероприятий в Праге на выходные 16-17 сентября

Пять мероприятий в Праге на выходные 16-17 сентября

artyommm 856 0
Рассказываем о предстоящих культурных и общественных событиях в Праге, запланированных на эти выходные.
Пять мероприятий в Праге на выходные 16-17 сентября

День открытых дверей Транспортного предприятия Праги

В субботу, 16 сентября, Транспортное предприятие Праги приглашает на День открытых дверей. Приходить можно по трем адресам: для посетителей будут открыты депо Качеров, гаражи Качерова и автопарк на Панкраце. Пришедшие увидят современный транспорт, исторические транспортные средства и техническое оборудование для сервисного обслуживания. Организаторы также подготовили развлекательную программу, чтобы никто не заскучал.

Людей пустят и в мастерские Транспортного предприятия, где ежедневно ремонтируют разные транспортные средства. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 16:00. Как добраться и другие подробности можно узнать на официальном сайте www.dpp.cz.


Фестиваль добрососедства

Фестиваль Zažít město jinak («Почувствовать город иначе») пропагандирует идею добрососедства и открытости людей друг к другу. В субботу, 16 сентября, в Праге можно будет бесплатно посетить 60 мест, где к тому же вас угостят кофе или домашним штруделем. Не везде, конечно. По другим адресам можно будет посидеть и пообщаться с друзьями или посмотреть местные театральные постановки. 

Мероприятие в чешской столице будет проходить уже в 12 раз. В субботу десятки мест будут очищены от автомобилей, чтобы люди могли выйти на улицы, посидеть и пообщаться друг с другом. 

Официальный сайт фестиваля zazitmestojinak.cz


Винобрани

На этих выходных в Праге начинается традиционный фестиваль молодого вина – Винобрани. Это значит, что во всех уголках чешской столицы можно будет наткнуться на дегустацию вина, традиционного бурчака и чешских закусок. Подробнее о том, куда пойти и что там можно сделать, мы написали здесь


День открытых дверей в посольстве Великобритании

В субботу, 16 сентября, посольство Великобритании в Праге приглашает на День открытых дверей. Любой желающий сможет посетить резиденцию посла Объединенного Королевства в Чехии. Здание будет открыто до 16:00, но успеть нужно до 15:30. В саду Туновского дворца будут стоять палатки с британскими товарами. Там же состоятся и презентации британских школ в Праге.

День открытых дверей в британском посольстве приурочен к фестивалю «Почувствуй город иначе», о котором мы уже написали выше. 

Адрес посольства: Thunovská 14, 110 00 Praha 1


Street Food Festival Holešovice

Если вы любите еду, не пропустите это мероприятие. 50 участников, которые прошли тщательный отбор, будут кормить и угощать посетителей в воскресенье, 17 сентября, с 10:00 до 18-20:00 (пока не будут распроданы все продукты). В кулинарном фестивале по традиции участвуют профессиональные повара и любители. Попробовать можно как деликатесы, так и любимые уличные блюда. 

Начало в 10:00 по адресу Plynární 1096/23, Praha 7 (перед клубом cross][club).

Хороших выходных!

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