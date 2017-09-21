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Что делать в Праге в выходные 23-24 сентября 2017

Что делать в Праге в выходные 23-24 сентября 2017

artyommm 631 0
Фестивали еды, конференция о вебе, музыкальный фестиваль, реконструкция исторической битвы, выставка дизайнерского текстиля, день открытых дверей на пивзаводе Старопрамен – читайте об этом и не только в нашем обзоре мероприятий на уик-энд.
Что делать в Праге в выходные 23-24 сентября 2017

Творческий вечер Симона Осиашвили

Выходные по традиции начинаются в пятницу вечером. Украсить его можно концертом знаменитого поэта-песенника Симона Осиашвили. Автор таких хитов, как «За милых дам», «Зимний сад», «Дорогие мои старики» и других, приедет в Прагу, чтобы исполнить свои песни и прочитать стихи. Концерт состоится в зале РЦНК. Билеты можно купить здесь.


Конференция WebExpo 2017

Если вы работаете в интернете, то вряд ли пропустите это мероприятие. Во дворце Люцерна в течение двух дней, 22 и 23 сентября, будут проходить лекции, мастер-классы, обсуждения актуальных тем, нетворкинг и другие интересные события. На конференции соберутся лучшие веб-разработчики, веб-дизайнеры, онлайн-маркетологи и бизнесмены из Чехии и других стран. Подробнее можно почитать здесь


Закрытие фестиваля «Прага Дворжака»

В субботу, 23 сентября, состоится закрытие международного музыкального фестиваля «Прага Дворжака». Это мероприятие будет особенно интересным для ценителей классической музыки. Заключительный концерт пройдет в зале Дворжака в Рудольфинуме. Подробнее о мероприятии написано здесь.


Успеть на Винобрани

Винобрани – это традиционный ежегодный фестиваль молодого вина в Чехии. В эти выходные, 23 и 24 сентября, он завершится, и ждать следующего придется целый год. Поэтому, если вы хотите попробовать разные чешские и моравские вина, выпить бурчака и продегустировать всевозможные закуски к вину, скорее читайте наш обзор, куда нужно пойти


Выставка текстиля на Пражском Граде

В субботу, 23 сентября, в Эмпировом зимнем саду в Королевском парке Пражского Града, открывается выставка студентов текстильного факультета Технического университета в Либерце. На ней можно будет увидеть дизайнерскую одежду и обувь, изделия из стекла, бижутерию и проч. Кроме студентов свои работы будут показывать и опытные педагоги, в мастерских которых ученики набираются опыта и знаний. Выставка продлится до 22 октября. Время работы – с 10:00 до 18:00.


Реконструкция битвы на Белой горе

Битва на Белой горе состоялась в 1620 году. 23 и 24 сентября сотни участников при помощи музыки и спецэффектов воссоздадут событие минувших столетий. Все будет проходить так, как будто история повторилась. 

Место: Белогорская равнина, Прага 6 - Выпих
Время: с 12:00 до 15:00 – подготовка к реконструкции, с 15:00 – непосредственно реконструкция


Food Truck Show

В субботу, 23 сентября, Смиховская набережная превратится в парковку для фуд-траков – фургонов с уличной едой. На фестиваль приедут фуд-траки со всех уголков Европы. На месте ожидайте навесы, рикши, гигантские грили, полевую кухню и др. Приходите к 10:00, но знайте, что в 19:00 мероприятие уже закончится. За вход нужно будет заплатить 50 крон.


Fair Fair – Finger Food Festival

Еще одно фуд-мероприятие пройдет в Стромовке в субботу. Это фестиваль мини-закусок. Вход свободный. На месте можно будет купить бургеры, блюда для веганов, суши, чешские «хлебички», а также сладости и деликатесы. 

Место: Tiskárna na Vzduchu, парк Стромовка


День чешского пива на Старопрамене

В субботу, 23 сентября, пройдет день открытых дверей на пивоваренном заводе Старопрамен (Staropramen). Кроме экскурсий по центру для посетителей всех пришедших ожидает прогулка по школе пивоварения и самому заводу, куда обычно вход закрыт. Участие платное. Кстати, пиво бренда Staropramen будет продаваться по сниженной цене. 

Место: Návštěvnické centrum Staropramen, a.s., Nádražní 84, 150 54 Praha 5


Выставка ретро-автомобилей

На лужайке возле парка в пражских Высочанах в субботу, 23 сентября, в четвертый раз пройдет выставка ретро-машин и мотоциклов Pragueoldtimer. Начало в 11:00. 


Фестиваль уличного искусства в Праге

В воскресенье, 24 сентября, на Горжейши набережной (Смиховска-наплавка) будет проходить фестиваль уличного искусства. Начало в 13:00. Всех пришедших ожидают выступления музыкантов, лекции по истории набережных, творческие мастер-классы, фотопойнт от художника и Инстаграф. Акция проводится абсолютно бесплатно, выступающие будут развлекать публику, не рассчитывая на гонорар.


Хороших выходных!

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