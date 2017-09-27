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День чешской государственности 2017: Как провести выходной в Праге с пользой

День чешской государственности 2017: Как провести выходной в Праге с пользой

artyommm 973 0
28 сентября в Чехии государственный праздник – День святого Вацлава и День чешской государственности. Мы составили для вас краткий обзор мероприятий, которые можно посетить в этот выходной.
День чешской государственности 2017: Как провести выходной в Праге с пользой

Концерт под открытым небом

Комплекс Жлуте-Лазне (Žluté lázně) приглашает насладиться последним теплыми днями. В четверг, 28 сентября, там пройдет первый в истории концерт под открытым небом чешского исполнителя Бена Кристова. В прошлом году у него было много аншлаговых концертов в клубах: великолепная группа, отличная подтанцовка и интересная сценография. Концерт начнется в 19:30. Билеты стоят от 590 крон. 


Сладкое барокко

Вы хотели бы попробовать десерты, которыми баловали себя люди в 17 веке в Европе? Тогда приходите в галерею Galerie Portheimka (Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5), чтобы лично узнать, какими были на вкус пирожные, выпечка и сладкие напитки того времени. В рамках мероприятия посетители смогут съесть старочешские угощения – в том виде, в каком они готовились несколько веков назад.


День открытых дверей в Министерстве обороны

В четверг, 28 сентября, Минобороны Чехии впервые в современной истории распахнет свои двери для широкой общественности. Посетители смогут увидеть главные залы центрального здания министерства вместе с экскурсоводом, который расскажет их историю. Экскурсии будут проходить каждые 15 минут, продолжительность каждой – 30-45 минут. Посетителям покажут даже кабинет министра обороны. 

Мероприятие будет проходить с 9:00 до 14:00. Внимание, предварительная регистрация: на электронную почту prohlidka-MOValy@army.cz нужно отправить письмо с указанием своего имени и фамилии, даты рождения, номера паспорта и прописки.

Адрес: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

День открытых дверей также проводят:

- Министерство культуры ЧР (Nostický palác, Maltézské nám.1, 118 11 Praha 1)
- Министерство регионального развития ЧР (Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1)
- Стракова академия (Здание правительства) (nábřeží Edvarda Beneše 128
118 00 Praha)


Вход в Национальный технический музей по выгодной цене

Технический музей всего несколько дней будет предлагать вход за 50 крон, и 28 сентября будет одним из них, потому что именно в этот день впервые открылась экспозиция Национального технического музея во Дворце Шварценбергов на Градчанах.


Концерт в кино: Black Sabbath

С 28 сентября в прокат выходит фильм-концерт культовой группы Black Sabbath. Увидеть его можно в кинотеатрах Aero, Bio Oko, Světozor, Atlas и в мультиплексе Premiere Cinemas Hostivař и многих других залах по всей Чехии.


День чешского пива

С 27 сентября по 1 октября по всей Чехии будет проходить фестиваль День чешского пива. В прошлом году к нему присоединилось более 1 000 ресторанов, баров, пивоварен и других заведений. 

Главные места действия в этом году: пивоваренный завод Staropramen, Пльзенский Праздрой, Rakovnický pivovar, Svijanský pivovar, мини-пивоварня Melichárek, пивоварни Lobkowicz, Pardubický pivovar и многие другие. 

Более подробная информация на сайте www.dnyceskehopiva.cz


В Праге проходит крупнейшая выставка игр Game On

До 30 сентября на Новой сцене Национального театра будет проходить фестиваль «Золотая Прага 2017», посвященный лучшим телевизионным музыкальным и танцевальным передачам, а также танцевальным фильмам всех жанров. Вход свободный. 

28 сентября на Вацлавской площади можно успеть на последний, главный день Сватовацлавской ярмарки, посвященной покровителю Чехии – святому Вацлаву.

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праздники Выходные в Праге
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