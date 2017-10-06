Что делать в Праге на выходных 7-8 октября 2017

Соревнование ретро-автомобилей, ярмарка биопродуктов, показ модной одежды, вьетнамский фестиваль, день барокко и другие мероприятия пройдут в Праге на этих выходных.

Большой ретро-праздник

Каждый год городская часть Праги Чаковице устраивает большой праздник. На этот раз он пройдет в ретро-стиле. Посетителям предложат посмотреть на старинные велосипеды, игрушки, огнестрельное оружие, пожарную технику и многое другое. Мероприятие будет проходить на площади Nám. J. Berana в субботу, 7 октября, с 11:00. Вход свободный.



Соревнование ретро-автомобилей Pražská Noblesa

В субботу по Праге проедут ретро-автомобили, выпущенные не раньше 1970 года. Организует мероприятие Veteran a Vintage Club. Половина машин, которые участвуют в необычном соревновании Pražská Noblesa, и вовсе была произведена до 1945 года, поэтому посмотреть будет на что. Первый заезд начнется в 10:00 на улице Jeremenkovа.



День открытых дверей в музее водопровода

7 и 8 октября Музей пражского водопровода приглашает на День открытых дверей. История этого музея начинается с 1952 года, когда первых посетителей пустили в офис Пражского водопровода на улице Národní třídа. Позже компания переехала в новый комплекс в Подоли.



Био-ярмарка на Летне

Ярмарка биопродуктов на Летне будет проходить в субботу, 7 октября, с 9 до 17:00. Там можно будет купить сертифицированные биопродукты от фермеров и виноделов. Гостей ожидает развлекательная программа с живой музыкой и уличной едой. Вход свободный.



Fashion Show

Торговый центр Eden приглашает на показ осенних коллекций одежды от магазинов. Мероприятие начнется в 14:00 на втором этаже ТЦ.



Banán Fest 2017

В субботу, 7 октября, на товарном вокзале Жижков будет музыка, вьетнамская еда, игры, мастер-классы, лекции, биржа молодых и активных групп, которые занимаются вьетнамской темой. Все это в рамках фестиваля Banán Fest. Входной билет – 70 крон. Начало в 16:00.



Festival Gastro Tour

В выставочном центре PVA Expo в Летнянах до 8 октября проходит Festival Gastro Tour 2017, на котором можно узнать об актуальных тенденциях в области профессиональной гастрономии и гостиничного бизнеса, о новых продуктах на рынке в виде кулинарных и кондитерских выступлений с обязательными дегустациями. Посетители могут поучаствовать в семинарах, мастер-классах, послушать лекции и др. Входной билет – 150 крон.



День барокко в Тройском замке

В воскресенье, 8 октября, посетители садов Тройского замка могут присоединиться к Барочному променаду, послушать музыку, посмотреть и поучаствовать в танцах, насладиться театром того времени, а также узнать больше об архитектуре того времени.



Street Happening of Karlín

Если вы любите живую музыку и не стесняетесь танцевать на улице, приходите на фестиваль Street Happening of Karlín. Там будут выступать группы Apetown, Skafandr, Megaphone и Circus Brothers. А еще гостей будут ждать матер-класс от диджея и гитариста. Начало в 14:00, место – Karlínské Spektrum.



Хороших выходных!