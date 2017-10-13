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Что делать в Праге на выходных 14-15 октября

Что делать в Праге на выходных 14-15 октября

artyommm 938 0
Фестивали кофе, света, мексиканской кухни, гитары и арт-кинотеатров, а еще приятные прогулки по садам Пражского Града – делимся идеями, как провести выходные в Праге.
Что делать в Праге на выходных 14-15 октября

Prague Coffee Festival

В шестой раз в Праге пройдет большой фестиваль для ценителей кофе. В рамках мероприятия будут проходить тематические мастер-классы, лекции, дегустации разных сортов кофе, а для детей организаторы подготовили отдельную развлекательную программу. 

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Фестиваль «Гитара через все жанры»

В этом году фестиваль отмечает свое 20-летие, поэтому будет особенно интересно. В рамках мероприятия будут проходить концерты в разных залах в Праге, Таборже, Пардубице и др. Пролог мероприятия запланирован на субботу, 14 октября, в Черношице. 

В воскресенье, 15 октября, состоится концерт гитариста из Канады Дейва Гудмана, искусную и эмоциональную игру которого оценил Джон Ли Хукер. Поддержит музыканта на концерте его чешский коллега Адам Павличек.

Дейв Гудман будет выступать и 14 октября на открытии фестиваля в Городском зале Черношице (Mokropeská 2017). Билет стоит 150 крон (можно купить на месте). 15 октября в концертном зале Atrium (Čajkovského 12, Praha 3) пройдет его сольный концерт, билеты – по 180 крон, для студентов – 90 крон.


Осень в садах под Пражским Градом

На выходные обещают теплую, комфортную погоду. Хорошая возможность насладиться прогулкой по знаменитым садам под Пражским Градом на его южном склоне. Сады с террасами сейчас сверкают яркими осенними красками. На месте можно будет купить еду. В воскресенье, 15 октября, в 11:00 пройдет бесплатная экскурсия.


Мексиканский фестиваль в Chefshop

Пражска-тржнице приглашает в субботу, 14 октября, на фестиваль мексиканской кухни. Посетителям предложат традиционные блюда мексиканцев. Мероприятие будет проходить в зале № 36 с 9:00 до 14:00. 


Международный день арт-кинотеатров 

Пражские кинотеатры Světozor, Aero и Bio Oko будут проводить предпремьерные показы фильмов «Пока свадьба не разлучит нас» (Le Sens de la fête, 2017) и «Земля: Жизнь на призрачной планете» (производство BBC Earth Films). 

Расписание сеансов: Kino Světozor 15:30 и 18:30, BIO OKO 12:00 и 20:00, Kino Aero 18:00 и 20:30.


Фестиваль света Signal

И наконец, главное событие года – международный фестиваль света Signal, в котором в этом году участвуют 22 художника из 10 стран. Прогуляйтесь вечером по центру столицы: вы будете удивлены красотой происходящего вокруг вас.

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Хороших выходных!

 

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Выходные в Праге Прага фестиваль музыка
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