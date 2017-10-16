Где бесплатно развлечься в Праге до конца октября

Обзор бесплатных мероприятий до конца месяца, на которые не нужно покупать билет.

Фестиваль документальных фильмов

На факультетах Чешского университета сельского хозяйства с 17 по 23 октября будет проходить Life Sciences Film Festival. Это фестиваль документальных фильмов на тему естественных наук, экологического развития и сельскохозяйственной отрасли.



Открытие осеннего выставочного сезона

18 октября Национальная галерея в Праге (Veletržní palác) приглашает на открытие осеннего выставочного сезона. Посетителям представят пять новых проектов, главным из которых станет кино-инсталляция Manifesto («Манифест») берлинского художника Юлиана Розельфельдта. Главную роль в этой работе исполнила актриса Кейт Бланшетт, которая изобразила 13 персонажей – от бездомного до учительницы. Начнется мероприятие Autumn Opening в 19:00, вход свободный.



Выставка финских художников

С 20 по 30 октября в пражской галерее Mánes будет проходить выставка «Echoes - 100 финского дизайна и архитектуры», приуроченная к столетию независимости Финляндии. Посетители смогут увидеть знаменитые работы финских авторов, нетрадиционное искусство и малоизвестные шедевры финских дизайнеров и архитекторов. Выставка будет проходить в рамках фестивальной программы Designblok.



Международный день археологии

21 октября Музей Напрстека приглашает на празднование Международного дня археологии. Мероприятие будет посвящено изучению Судана, его прошлого и настоящего. Гостей ожидает насыщенная программа из лекций, обсуждений, мастер-классов и дегустаций колоритных блюд.



Концерты в Музее Бедржиха Сметаны

С 24 и 31 октября в Музее Бедржиха Сметаны пройдет два концерта. 24 октября будут выступать участники Международного певческого конкурса Антонина Дворжака в Карловых Варах (в рамках подготовки к мероприятию). 31 октября будут петь Дагмар Ванькатова и Мартин Матоушек. Оба концерта начнутся в 16:30. Вход свободный.



Джаз, блюз и популярные мелодии

25 октября в зале театра Salesiánské divadlo (Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8) будет выступать концерт-бэнд, духовой оркестр и хор из международной школы Kuwait English School. Они исполнят популярные мелодии, блюз и джаз, а также композиции Манчини, Берлина, Боуи и Симона. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация admin@concert.cz.



День открытых дверей в резиденции мэра Праги

28 октября можно будет заглянуть в резиденцию мэра Праги, которая находится в здании Городской библиотеки на Марианской площади. Посетителей будут сопровождать экскурсоводы, которые интересно расскажут об этом месте. Резиденция является художественным образцом стиля ар-деко, подобных которому в Праге нет. Экскурсии будут проходить каждые 15 минут с 10:00 до 19:00.



Экскурсии по вилле Крамаржа

28 октября пройдет День открытых дверей и на вилле Крамаржа. Посетители смогут увидеть помещения, где проходят встречи лидеров чешской и мировой политической сцены. С 1998 года вилла используется как резиденция председателя правительства Чешской Республики. Площадь здания составляет 700 кв. м, и в нем насчитается 56 комнат.



Зашифрованные киносеансы

Кинотеатр Kino Oko подготовил еще один цикл киносеансов Naslepo. Увидеть его можно будет 19 октября. Главная особенность мероприятия в том, что зрители до последнего момента не будут знать, на какой фильм они пришли. Если окажется так, что вы уже этот фильм видели, на баре можно будет получить один бокал пива бесплатно – в качестве компенсации.



День рождения клуба

Клуб Roxy, один из самых известных клубов Праги, отмечает свое 24-летие. По этому случаю 20 октября состоится большая вечеринка. На сцене будет выступать королева современной чешской поп-музыки Клара, солистка группы Toxique, ребята из Noisy Pots, которое удивят выступлением на необычных музыкальных инструментах, и др.



Еще один день рождения клуба

Chapeau Rouge тоже празднует день своего рождения в октябре. 27 октября этому заведению исполнится... 97 лет! За это время клуб несколько раз менялся, но музыка здесь играла всегда. По случаю торжества интерьер будет украшен особенным образом.



Хэллоуин в Праге

В комплексе «Жлуте-Лазне» 29 октября будут отмечать «День монстров». Маленьких и взрослых посетителей ждут в костюмах разных чудовищ и страшных персонажей.