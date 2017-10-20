Что делать на выходных в Праге 21-22 октября

Зомби-марафон, фестиваль супов, фестиваль немецкоязычного кино, выставка-ярмарка современной фотоиндустрии и другие мероприятия – как провести предстоящие выходные.

Ночной зомби-марафон

Вы хотели бы пробежаться по улицам Праги в образе зомби в компании с такими же, как и вы, ожившими мертвецами? Тогда не пропустите ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN. Если не побежите, то хотя бы посмотрите. Это не менее интересно.

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Фестиваль супов и гуляшей

На Смиховской набережной пройдет большой гастрономический фестиваль, посвященный супам, «Поливковани». Новинкой этого года станет секция, где будут предлагать соусы и гуляши.

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Открытие катка на зимнем стадионе «Николайка»

С 21 октября открывается сезон катания на коньках на зимнем стадионе Nikolajka. Он будет работать по субботам и воскресеньям с 14:00 до 16:00. На месте можно будет взять напрокат коньки.

Адрес: U Nikolajky 28, 150 00 Praha 5



Выставка-ярмарка современной фотографии

В субботу в Национальном доме на Виноградах в Праге пройдет ежегодная выставка-ярмарка, посвященная современной фотографии. Посетители смогут сфотографироваться, узнать об актуальных тенденциях в мире фотодела, расширить свой кругозор, установить новые контакты, поучаствовать в мастер-классах, семинарах, а также послушать лекции. Пройдут также презентации современной фототехники.

Билет на мероприятие стоит 350 крон (для студентов – 250 крон).



Das Filmfest – фестиваль немецкоязычных фильмов

До 22 октября в Праге можно побывать на киносеансах в рамках фестиваля Das Filmfest, на котором показывают фильмы, снятые в Германии, Австрии и Швейцарии.

Адрес: Городская библиотека Праги, Mariánské náměstí 1/98, 110 00 Praha 1



Ретро-выставка в Танцующем доме

До 25 октября еще можно успеть посетить ретро-выставку «13 комнат Первой республики», на которой показывают артефакты, принадлежащие времени между двумя мировыми войнами. Там можно узнать больше о кино, искусстве, моде, политике и бизнесе того периода, рассматривая различные бытовые вещи.

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Не пропустите также подборку мероприятий, где не нужно платить за вход.



Хороших выходных!