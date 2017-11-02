Премьера: Симфонический оркестр исполнит в Праге саундтреки из голливудских фильмов

14 ноября в Чехию приедет популярный оркестр LORDS OF THE SOUND с шоу-программой Oscar Music Awards. Чего ждать зрителям? Какие композиции прозвучат на концерте? Чем удивят искушенную публику? Раскрываем секреты нашим читателям.

Инструментальная музыка, потрясающий вокал, авторский видеоряд, впечатляющие световые эффекты и необыкновенная атмосфера торжественности. Каждый зритель ощутит себя гостем церемонии «Оскар» на шоу Oscar Music Awards от необычного оркестра LORDS OF THE SOUND. Этот молодой коллектив уже в первый год существования завоевал сердца тысяч людей из разных стран. Сейчас концерты оркестра проходят с аншлагом, музыканты гастролируют по Европе и СНГ.

Как молодой коллектив превратился в гастролирующий по Европе оркестр

Все началось в Киеве, в 2014 году – с идеи продюсера Андрея Новаторова и двух талантливых дирижеров: Виталия Саражинского и Виталия Физера. Они захотели собрать оркестр из талантливых молодых музыкантов, чтобы играть музыку из известных фильмов. Тогда ни один коллектив такого не предлагал.

Первая программа 100% SOUNDTRACKHITS прошла с большим успехом у публики и стала визитной карточкой оркестра. После концерта зрители аплодировали стоя больше 20 минут, зал скандировал «Браво!». Гости долго не хотели отпускать музыкантов со сцены.

Вскоре «Властелины Звука» стали одним из самых востребованных музыкальных коллективов в своей сфере. Сейчас они проводят несколько концертных туров за сезон, участвуют в фестивалях, общих проектах с известными артистами. Уже за первый год существования оркестр покорил даже престижные оперные театры.

Формула успеха – в смелости и постоянном развитии

Может показаться, что успех этого оркестра заключается в энергии молодых и талантливых музыкантов, прошедших строгий отбор. Или в опыте виртуозных дирижеров, которые блестяще знают свое дело и одновременно исполняют роль композиторов-аранжировщиков. Но сами музыканты убеждены, что им помогает главное правило – не бояться ничего нового и постоянно пополнять не только репертуар, но и все составляющие шоу.

На сегодняшний день в репертуар оркестра входит больше 250 произведений. Это не только кинохиты, но и музыка для детей, хиты рока, классика, джаз, фолк и др. Оркестр каждый раз удивляет зрителей новыми эффектами и элементами представления: это и свет, и видео, и театр, и элементы шоу-балета.

Каждое шоу LORDS OF THE SOUND – это новые сюрпризы и воплощение самых смелых идей, необыкновенные впечатления, эмоции и заряд творческой энергии. Именно поэтому зрители хотят снова и снова покупать билеты на концерты.

Чего ждать в Праге?

В Прагу и еще три чешских города (Брно, Пардубице, Ческе-Будеевице) оркестр везет одну из лучших программ – Oscar Music Awards. Ее премьера прошла 15 октября 2016 года с огромным успехом. Еще бы, ведь в программу вошли лучшие композиции из фильмов, награжденных премией «Оскар». Это не только музыка, но и мощный вокал, а также целый комплекс спецэффектов, которые еще больше усиливают восприятие зрителей.

На концертах прозвучат композиции из лучших голливудских фильмов последних лет. Все эти саундтреки получали премию «Оскар» либо были номинированы на нее. Это музыка из таких культовых фильмов, как «Властелин Колец», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Гравитация», «Аватар», «Запах женщины», «Матрица», «Криминальное чтиво», «Бешеный Макс», «Король говорит», «Отвратительная восьмерка», «Начало», «007: Координаты Скайфолл», «Титаник», «5 элемент», «Мулен Руж», «Гладиатор» и др.

Программу составляли так, чтобы доставить гостям удовольствие и создать настоящий праздник.

Заказать билеты можно здесь.

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