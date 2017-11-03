5 мероприятий в Праге на выходные 4-5 октября

Revival Festival Praha 2017
Вы хотели бы побывать на концерте, где можно услышать лучшие хиты всемирно известных исполнителей? В субботу, 4 ноября, в Праге будет такая возможность – благодаря фестивалю Revival Festival Praha 2017, который соберет лучшие кавер-бэнды.
Хедлайнером вечера станет одна из лучших кавер-групп в мире – Metallica в польской версии. Кроме нее всех пришедших ждут каверы на Beatles, Green Day, Red Hot Chilli Peppers и др. Концерт будет проходить в Малом спортивном зале по адресу U Výstaviště 67 в Праге 7. Входной билет стоит 350 крон (на месте). Начало в 15:00 и до 00:00.
FMX Gladiator Games 2017
Пражская O2 Aréna снова превратится в большой мотодром. Напряженная атмосфера и море адреналина – все это на крупнейшем фестивале мотокросса, который возвращается в Прагу 4 ноября. Как и раньше, зрители смогут увидеть звезд мировой сцены FMX, например, Рейгана Сиега.
Начало FMX Gladiátor Games – в 17:30. На арену выедут команды под предводительством четырех капитанов, которые будут бороться за победу, демонстрируя самые опасные трюки. В этом году играм исполняется 17 лет, и каждый год на соревнованиях происходит что-то исключительное. Например, сальто на мотоцикле Harley Davidson. Билет стоит от 890 крон.
Фестиваль фехтования и фэнтези RepliCon 2017
В пятый раз в Праге с 4 по 5 ноября пройдет фестиваль RepliCon 2017, в рамках которого можно послушать лекции по истории и фэнтези и купить тематические предметы, поучаствовать в мастер-классах по фехтованию и танцам, а также освоить основы файер-шоу. В этом году главной темой мероприятия станет «дуэлянтство».
Адрес: Budova Modré školy, Praha-Háje, Kupeckého 576, Прага 4. Билет стоит 130 крон. Время работы – с 9:00 до 19:30. Лекции – с 10:00 до 18:00.
Jewelryfest Prague
Самая большая коллекция авторских украшений будет представлена в воскресенье, 5 ноября, в Fashion Club Prague. Там можно будет увидеть как бижутерию на каждый день, так и дорогие изделия от дизайнеров, достойные семейной коллекции. Вход свободный.
Адрес: Náměstí Republiky 8, 110 00 Praha 1. Время работы: с 12:00 до 18:00
Фестиваль чили
Торговый центр Eden приглашает на фестиваль чили. Если вы не боитесь жгучего перца, то сможете поучаствовать в конкурсе на его поедание. Тем, кто не хочет рисковать собственным желудком, предложат дегустацию блюд и кулинарные презентации. Вход свободный, начало в 12:00.
Адрес: U Slavie 1527, 100 00 Praha 10
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Хороших выходных!