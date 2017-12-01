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Что делать в Праге 2-3 декабря 2017

Что делать в Праге 2-3 декабря 2017

artyommm 1016 0
Рассказываем, какие мероприятия в субботу и воскресенье в Праге стоит посетить.
Что делать в Праге 2-3 декабря 2017

Открытие главных рождественских ярмарок в Праге

В субботу, 2 декабря, на Староместской и Вацлавской площадях начнут работать рождественские ярмарки. Торжественная церемония зажжения огоньков на главной елке страны состоится в 16:30. 

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Последний концерт HIM

HIM объявила о распаде, но перед этим отправилась в мировое турне. В Праге прощальный концерт состоится 2 декабря. Билеты стоят 1 200 крон.

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Фестиваль культуры Сибири

В Праге продолжается фестиваль культуры Сибири. До 14 декабря в галерее Zahradník можно посетить выставку художника Дениса Русакова и фотографа Евгения Захарова-Северного. 

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Рождественский базар в Музее Праги

Музей Праги приглашает в субботу, 2 декабря, на MuzeuM Market, где будут продаваться подарки, пройдут мастер-классы и детские представления. Организаторы не забыли и о благотворительности. 

Адрес: Na Poříčí 52, 110 00 Praha 8


Французская рождественская ярмарка

Территория возле Новоместской ратуши на два дня, 2 и 3 декабря, превратится в маленькую французскую ярмарку. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00. Посетителей ожидают французские вина и деликатесы.

Адрес: Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2


Каток на Летне

С 1 декабря на Летне, недалеко от улицы Милады Гораковой, напротив футбольного стадиона Спарта открывается самый большой в Праге каток. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 (за исключение 24 декабря – до 16:00). Каждый день с 10:00 до 18:00 там будет организована анимация для детей (конкурсы и игры). 


Фестиваль скандинавского кино

Пражский кинотеатр Evald приглашает на кинофестиваль Nordfest. С 1 по 6 декабря зрители смогут смотреть лучшие фильмы скандинавского производства. Билеты стоят 120 крон.


Czech Design Week

В галерее Galerie 1 (Štěpánská 47, 110 00 Praha 1) до 3 декабря проходит выставка независимых дизайнеров из Чехии и других стран. Входной билет стоит 150 крон.


Хороших выходных!

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