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Илья Авербух привезет в Прагу шоу звездных фигуристов

Илья Авербух привезет в Прагу шоу звездных фигуристов

Vladislava M 304 0
14 апреля 2018 года в пражской арене Tipsport состоится премьера шоу на льду «Парад чемпионов» с участием лучших российских фигуристов. Мы узнали, чего ждать от представления пражским зрителям.
Илья Авербух привезет в Прагу шоу звездных фигуристов

Высочайший уровень фигурного катания, сложные элементы и удивительная драматургия. Самым знаменитым российским фигуристам есть, чем восхитить пражскую публику. На шоу «Парад чемпионов» зрители увидят лучшие номера в исполнении Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Романа Костомарова и других звездных спортсменов.

По словам многих критиков, команда Ильи Авербуха находится в такой потрясающей форме, что даст фору многим мировым олимпийским надеждам. Поразительная техника в сочетании с виртуозным актерским мастерством стали знаком качества шоу Авербуха, которые каждый год проходят с ошеломительным успехом.

 

Звезда фигурного катания СССР и России, мастер спорта, многократный чемпион спортивных танцев на льду и серебряный призер Олимпийских игр – Илья Авербух завершил блестящую карьеру в спорте и применил свой талант как продюсер. Его театрализированные ледовые шоу с огромным интересом смотрят зрители разных стран.

Проект «Звезды на льду», на котором Авербух был тренером и продюсером, стал одной из самых рейтинговых передач в истории. После такого успеха последовал ряд проектов «Ледниковый перид» и несколько великолепных шоу с профессиональными фигуристами. Новая гастрольная программа стала симбиозом лучших постановок знаменитого режиссера.

«Каждый сезон я стараюсь удивлять зрителей.  К сожалению, не всегда есть возможность показать наши основные спектакли, со всеми невероятными декорациями. Но потребность в ледовых шоу столь высока, что оставить людей ни с чем мы просто не решились. Именно поэтому мы создали тур по городам России и по столицам мира, где все смогут увидеть любимых фигуристов», – говорит Илья Авербух.

Шоу уже показали в 23 городах в России и 5 городах в странах Балтии и СНГ. Затем тур продолжился по Европе. Последние шоу Авербуха прошли в Словакии и Болгарии в марте.

В команду Авербуха недавно вошли и выдающиеся российские фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они тоже выступят на шоу в Праге.

«Для меня большая честь оказаться в команде Ильи. Еще на проекте «Ледниковый Период» я понял, что такое работа в большой дружной команде. Теперь, когда мы с Таней закончили с большим спортом, у нас появилась вторая, безумно интересная жизнь. Жизнь, которую нам дал Илья. Могу лишь отметить, что тут мы не видим потолка и финала. Фантазия Ильи безгранична: никто не знает, что он придумает вновь, какие роли мы получим…и в этом есть особый кайф», – признается Максим Траньков.

14 апреля в Tipsport Arena вы увидите также Алексея Ягудина, Татьяну Тотмянину, Романа Костомарова, Оксану Домнину, Максима Маринина, Максима Шабалина, Марию Петрову и Алексея Тихонова, Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, Владимира Беседедина и Алексея Полищука и т.д.

Билеты на ледовое шоу «Парад чемпионов» можно приобрести в сетях Ticketsream.cz и Ticketportal.cz. 

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