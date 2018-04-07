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Куда пойти на выходных 7-8 апреля в Праге

Куда пойти на выходных 7-8 апреля в Праге

artyommm 697 0
Выставка велосипедов, свадебных нарядов викторианской эпохи, пэтчворкинга, чешского стекла, фестиваль кофе, ежегодные мотосоревнования и другие мероприятия ждут пражан и гостей столицы на предстоящих выходных.
Куда пойти на выходных 7-8 апреля в Праге

For Bikes 2018 

С 6 по 8 апреля пять залов выставочного центре PVA EXPO PRAHA займет специализированная выставка-продажа велосипедов и сопутствующих товаров. В пятницу и субботу выставка будет работать с 9:00 до 19:00, в воскресенье – до 16:00. Вход – 200 крон. 
Адрес: Beranových 667,199 00 Praha 9


Prague Patchwork Meeting 2018

С 6 по 8 апреля в гостинице Wellness Hotel Step в пражском районе Высочаны можно увидеть обширную коллекцию текстильных изделий, созданных в технике лоскутного шитья. Выставка будет работать в пятницу с 12:00 до 19:00, в субботу – с 9:30 до 18:00, в воскресенье – с 9:30 до 16:30. Вход – 180 крон.
Адрес: Malletova1141, 190 00 Praha 9

Интерактивная выставка в ТЦ

С 5 по 22 апреля в торговом центре Arkády Pankrác будет работать интерактивная площадка по мотивам секретных спецслужб. Посетители смогут попробовать себя в расшифровке засекреченных сообщений, попытаться раздать уникальные шпионские трюки и т.д. Вход свободный, во время работы ТЦ.
Адрес: Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4
 

Выставка, посвященная эмиграции

С 4 по 22 апреля в Галерее Критиков (Galerie Kritiků) проходит выставка, посвященная эмиграции из Чехословакии в 1968 году. Тысячи чехов и словаков уехали тогда в неизвестность, чтобы жить достойно и свободно. Выставка работает ежедневно с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и праздников. Вход – 40 крон.
Адрес: Jungmannova 31, Palác Adria, 110 00 Praha 1
 

Дни европейского кино

С 5 по 12 апреля в пражских кинотеатрах Světozor, Lucerna и Pilotů будут проходить показы фильмов, снятых в европейских странах. Всего в программу вошло 49 картин. Узнать полный список фильмов http://eurofilmfest.cz/
 

Выставка в галерее Moser

До 30 апреля в галерее Moser На Пршикопах проходит выставка чешского стекла. На ней можно увидеть коллекцию выдающихся произведений чешских дизайнеров и художников по стеклу. Вход свободный
Адрес: Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
 

Ukliďme Česko 2018

На 7 апреля назначена республиканская акция "Давайте уберем Чехию 2018". Это добровольная социальная кампания, цель которой – разобрать нелегальные свалки и навести порядок во всех уголках страны. Подробная информация для тех, кто желает принять участие http://www.uklidmecesko.cz/
 

Бариста года 2018

Pragovka Gallery приглашает 7 апреля на Фестиваль отборного кофе и национальный конкурс среди бариста. Гости смогут попробовать все виды кофе, прошедшие в финал. Приходить можно с 9:30 до 19:00, вход – 333 кроны. 
Адрес: Kolbenova 923/34, Praha 9
 

Выставка "Викторианская свадьба"

С 7 апреля по 31 мая в Музее "Волшебство старинных времен" будет проходить выставка, посвященная свадьбам викторианской эпохи. Посетителям покажут коллекцию исторической одежды, текстиля и аксессуаров, которые датируются 1850-1920 гг. Выставка работает с 10:00 до 17:00 со вторника по пятницу, и с 10:00 до 18:00 с субботы по воскресенье. Вход – от 150 крон.
Адрес: Valdštejnská 150/4, Praha 1, 11800
 

Скейтборды и роликовые коньки

7 апреля в торговом центре Galerie Harfa будет проходить ежегодный конкурс среди скейтеров и любителей катания на роликовых коньках. В мероприятии будут участвовать производители этих спортивных товаров. Вход свободный
Адрес: Českomoravská 2412/15a, Praha 9, 190 93
 

Prague Open

7 апреля на стадионе Маркета состоятся традиционные мотосоревнования Prague Open. Вход 150 крон. Начало в 15:00
Адрес: U Vojtěšky 11, Praha 6, 16201

Хороших выходных!

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