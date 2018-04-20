Куда пойти на выходных 21-22 апреля в Праге

Бесплатный мастер-класс по грилю, благотворительный марафон, День трав в музее, гастрономические фестивали, фешн-маркеты и развлекательные мероприятия для всей семьи. Выбирайте, чем вы займетесь в эти выходные в Праге.

21-го апреля, суббота

Бесплатный мастер-класс по грилю

Если вы хотите научиться жарить мясо на гриле, как настоящий профессионал, приходите в Chefshop на Пражском рынке. В субботу, с 9 до 14 часов, здесь пройдет бесплатный мастер-класс для любителей гриля и стейков. Вас научат всему: от подготовки и зажжения гриля до приготовления ингредиентов, маринования и жарки стейков.

Занятия будут начинаться каждый час (последнее – в 13:00). Всех посетителей будут угощать освежающими напитками Kusmi tea.

Адрес: Chefshopu v Pražské tržnici v hale č. 36

Благотворительный марафон по Кунратицкому лесу

300 тысяч пациентов с сердечными болезнями каждый год оказываются в чешских больницах. Половина людей в Чехии умирает от болезней кардиоваскулярного аппарата.

В субботу, с 10:00 до 18:00, в Кунратицком лесу Праги пройдут благотворительные забеги Proběhni.se в поддержку людей с кардиологическими заболеваниями от фонда «Чешское сердце» и агентства RAUL!

Все желающие могут пробежать дистанцию в 6 или 11 км. Вступительный взнос пойдет на благотворительность.

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Адрес: Kunratický les, Praha 4

День трав в Музее сельского хозяйства в Праге

Национальный сельскохозяйственный музей Праги в субботу, с 10:00 до 17:00, проведет второй День трав. Посетителей ждет много интересного:

- продажа саженцев и семян традиционных и редких трав;

- продажа сушеных трав, чаев и травяной косметики;

- лекции;

- травяная гастрономия;

- воркшопы для детей;

- презентация разводчиков трав;

- литература о травах.

Стоимость: 50 крон (действует на вход в весь музей).

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Фестиваль гриля и пива во дворе пивоварни Staropramen

21-го апреля, с 10:00 до 19:00, уникальный двор пивоварни Staropramen превратится в огромную зону для гриля. Для посетителей приготовят блюда разных народов мира на гриле: аргентинское асадо, мексиканские стейки из свинины, японское якатори, грузинский шашлык, а также стейки из тунца и вьетнамские котлетки бун ча. Желающие смогут попробовать бургеры, барбекю и другие вкусности. На огромном гриле эксперты будут жарить и целого быка, который весит 400 кг! Из него готовятся сделать 700 порций говяжьего мяса.

Также фестиваль предложит разные виды пива, вино и сидр.

Стоимость входного билета: 50 крон

Адрес: Nádražní 84, Praha 5, 150 00

MINT: Prague Fashion Market 21

21-22 апреля на 5-м и 6-м этажах торгового центра «Котва» будет работать ярмарка модных товаров MINT. Вы сможете не только приобрести красивые вещи от местных дизайнеров, но и полюбоваться видом на Прагу. В обычные дни последние этажи «Котвы» закрыты.

Вход на ярмарку бесплатный. Мамы с колясками смогут воспользоваться лифтом.

Время работы: Сб 11:00-19:00, Вс 10:00-17:00

Адрес: Náměstí Republiky 656/8 Praha 1, 11000

Мероприятие для всей семьи Libeňská pouť в Праге 8

21-го апреля, с 12:00 до 17:00 возле костела и здания городской части Прага 8 пройдет бесплатная акция для детей с множеством развлечений, аттракционов, сказок, мастер-классов по ремеслам и ярмаркой. Взрослым проведут экскурсии по костелу, где пройдут два концерта органной музыки.

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Адрес: U Meteoru 6, Praha 8, 180 48

22 апреля, воскресенье

Фестиваль уличной еды Весна 2018 в Голешовице

В воскресенье, с 10:00 до 20:00, в районе Голешовице, перед клубом Cross, пройдет уже десятый фестиваль уличной еды Street Food Festival. Вы сможете попробовать блюда со всех континентов! В меню найдете множество новинок и традиционных закусок. Посетителей ждет и богатая развлекательная программа, музыка, детский уголок и множество развлечений для детей и взрослых.

Вход свободный!

Адрес: Plynární 23, Praha 7, 17000

День Земли на Кампе

22-го апреля, с 12:00 до 18:00, на Кампе в Праге 1 пройдет праздник в честь Дня земли. Организаторы подготовили богатую программу с множеством развлечений (научный театр, концерты музыкальных и танцевальных групп, тематические лекции, представления для детей, ярмарка, аттракционы, воркшопы и др.).

Адрес: Park Kampa, Na Kampě

Praha 1 Malá Strana, 110 00

Жижковский блошиный рынок в клубе Storm

22-го апреля, с 12:00 до 18:00, больше 40 продавцов предложат покупателям модные вещи секонд-хенд. Посетителей рынка также ждут различные закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, кофе.

Адрес: Tachovské náměstí 5, Praha 3, 130 00

Bloges Flower Market от чешских блогеров

Известные чешские блогеры и их друзья будут продавать стильную одежду для парней и девушек на весенней ярмарке Bloges Flower Market. Тема ярмарки в этом году – цветы. Поэтому всех посетителей порадует красивый декор от нового цветочного магазина Papavera, воркошпы и новинки от брендов. Также будет работать уголок красоты BEAUTY KOUTEK от TONI & GUY Products & Pinzari Brow Labs & Rowenta!

Адрес: Tusarova 791/31

Praha 7, 17000

Желаем вам хороших выходных!

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