Что делать в выходные 28-29 апреля в Праге

В эти выходные есть, куда сходить! Фестивали, рынки, вечеринка Stand Up, День танцев, экскурсии в художественных галереях и др. Мы собрали для вас самые интересные акции на 28-29 апреля.

Наконец-то в Прагу приходит настоящая летняя погода. Это еще один замечательный повод не сидеть дома за гаджетами, а отправиться на прогулку. Тем более, в эти дни в городе пройдет столько интересных мероприятий. Мы собрали для вас лучшие из них: выбирайте, что больше нравится!

Суббота, 28-го апреля

Рекомендуем: Вечеринка Stand Up Prague с известными юмористами с ТНТ

Субботним вечером в клубе DUPLEX CLUB в самом центре Праги пройдет жаркая вечеринка Stand Up. Гостей, как всегда, ждет актуальный местный юмор и известные гости с ТНТ: Елена Новикова, Наталия Гарипова и Андрей Атлас.

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Фестиваль Open Square на площади Яна Палаха

Всю субботу на площади Яна Палаха в центре Праги будет проходить пятый культурный фестиваль Open Square. Организаторы подготовили всевозможные выставки, лекции, воркошпы, концерты и экскурсии для детей и взрослых. А еще это уникальный шанс посетить закрытые в обычное время помещения Филармонии (Рудольфинум) и Философского факультета Карлова университета. И все это бесплатно.

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Пражский студенческий фестиваль Majáles 2018

В аэропорту «Прага Летняны» 28-го апреля состоится традиционный чешский праздник весны, молодости и студенческой жизни. Гостей фестиваля ждет праздничное шествие, выбор королевы и короля, концерты музыкальных групп и богатая развлекательная программа.

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Модный рынок в Промышленном дворце

В субботу, с 9:00 до 17:00, во всей центральной части и левом крыле Промышленного дворца в районе Голешовице будет проходить большая ярмарка одежды OnaDnes.cz.

Адрес: U Výstaviště 67, Praha, 170 00

Суббота-Воскресенье, 28-29 апреля

Сады Пражского града и выставка «Богемия»

С 28 апреля по 1 мая прогулку по садам Пражского града можно будет объединить с посещением выставки «Богемия» в галерее Ледебургского дворца (по цене входного билета в сады). Выставка посвящена 500-летию первой печатной карты Чехии. Прогуляйтесь по всем пяти садам на террасах южного склона Градчан и насладитесь цветением!

Время работы: с 10:00 до 18:00

Адрес: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

Gallery Weekend Prague

28-29 апреля жители Праги смогут посетить десятки художественных галерей! В столице впервые пройдет культурная акция по образцу берлинского Gallery Weekend. С 11:00 до 19:00 вы сможете посетить одну из галерей-участниц. Каждый из них подготовила для посетителей что-то интересное. Патронаж над мероприятием взяло Министерство культуры.

Посмотрите полную программу здесь

Салон мороженого Créme de la Créme

На прошлых выходных в центре Праги открылся новый салон мороженого. Здесь предлагают целых 40 видов мороженого: сливочное, веганское, диетическое без сахара, щербеты. В местной лаборатории не только изготавливают холодные десерты, но и пекут рожки и делают горячий шоколад.

Адрес: Národní 23, Praha 1, 11000

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Воскресенье, 29-го апреля

Международный день танцев

С 15:00 до 19:00, на площадке перед выставочным центром «Выставиште» в Праге пройдет грандиозный танцевальный праздник и флеш-моб. Болливуд-дэнс, аргентинское танго, классические и латиноамериканские танцы, сальса, свинг… Вы сможете присоединиться к танцующим или просто полюбоваться энергичными танцорами!

Адрес: Výstaviště 67, Praha 7, 17000

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День открытых дверей во дворце Archa

В воскресенье, 29-го апреля, у жителей Праги будет один из последних шансов посетить закрытые помещения дворца «Арха». Организаторы приглашают посмотреть на интерьер «Легиобанка» архитекторы Йозефа Гочара, который творил в уникальном чешском стиле рондокубизм. В 10:00 и 15:00 гиды проведут экскурсии для детей.

Время работы: 10:00-18:00

Адрес: Na Poříčí 1046/24, Praha 1

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Желаем вам хороших выходных!