Куда пойти на выходных 5-6 мая в Праге

В субботу и воскресенье в Праге пройдет множество интересных мероприятий. Большинство из них – бесплатные. Читайте нашу подборку и проводите выходные весело.

5-го мая, суббота

Демонстрация за легализацию марихуаны

В 12:30 на Карловой площади в Праге начнется ежегодная демонстрация в поддержку марихуаны Million Marihuana March. Тысячи людей последуют за несколькими фургонами с музыкой и пройдут через центр города до острова Штванице. Там с 14:30 до 22:00 будут проходить лекции, семинары и выступления диджеев.

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Последний шанс посетить выставку Босха

5-го мая заканчивается мультимедийная выставка гениального художника Иеронима Босха в выставочном центре Výstaviště Holešovice. На этой выставке ожившие образы с картин Босха появляются на огромных экранах. Восприятие усиливает музыка и таинственные звуки.

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День Star Wars 2018

5 мая в Кросс-клубе состоится праздник для всех фанатов «Звездных войн». Гостей ждет богатая программа для всех возрастных категорий: воркшопы, игры, лекции, показы, костюмы, маленькие подарки и тематические угощения.

Время: 11:00-17:00

Вход свободный

Адрес: Plynární 23, Praha 7, 17000

Открытие сезона Art&Food ZOOně

С 5 по 8 мая в уникальном индустриальном комплексе бывшей тройской пивоварни пройдет гастрономический фестиваль. Лучшие рестораны и организации общепита предложат попробовать вкусные бургеры, сэндвичи, кофе от бариста, вафли, моравские вина, свежевыжатые соки, пиво, блюда Южной Америки, Италии, Вьетнама и Чехии. Для детей будет работать игровой уголок.

Вход свободный!

Время: 10:00-19:00

Адрес: U Trojského zámku 4/1, Praha 7

Модная ярмарка Fashion Bazar StyleWithMe

5 мая в кафе Pragovka состоится вторая распродажа одежды от популярных ютуб-блогеров Чехии. Стильные вещи от звезд интернета можно будет купить по символическим ценам.

Вход свободный.

Время: с 11:00 до 14:00.

Адрес: Kolbenova 923/34a, Praha 9, 19000

6 мая, воскресенье

Премьера фильма Константина Хабенского «Хабибор»

6-го мая в кинотеатре «Длабачов» Константин Хабенский лично представит свой фильм «Хабибор». Для актера, который сыграл в картине главную роль, это стало режиссерским дебютом. Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: Прорыв в бессмертие».

Стоимость входного билета – 300 крон. Заказывайте билеты по электронной почте praguefilmfest@gmail.com.

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Мастер-класс по йоге в парке Стромовка

В воскресенье, с 10:30 до 11:30, в парке Стромовка можно будет бесплатно позаниматься йогой. Опытные преподаватели, которые учили людей йоге в разных странах мира, проведут мастер-классы по йоге флоу и виньяса.

С собой нужно взять только коврики.

Адрес: Stromovka, Praha 7

Японский праздник Ханами на Выставиште

Ханами – японская традиция любования цветущей сакурой. Это праздник весны и красоты. В это время японцы встречаются с семьей, друзьями и коллегами в парках. Они организовывают пикники, едят традиционные блюда, пьют сакэ и иногда поют.

С 15:00 до 17:00 возле выставочного центра «Выставиште Голешовице» соберутся любители японской культуры. Здесь будет высажено 15 цветущих деревьев при участии японского посла и мэра Праги Адрианы Крначовой. Для гостей будет подгтовлен кейтеринг с японскими закусками, многие люди принесут свои блюда.

Вход свободный!

Желаем вам хороших выходных!