Куда пойти на выходных 5-6 мая в Праге

5-го мая, суббота
Демонстрация за легализацию марихуаны
В 12:30 на Карловой площади в Праге начнется ежегодная демонстрация в поддержку марихуаны Million Marihuana March. Тысячи людей последуют за несколькими фургонами с музыкой и пройдут через центр города до острова Штванице. Там с 14:30 до 22:00 будут проходить лекции, семинары и выступления диджеев.
Последний шанс посетить выставку Босха
5-го мая заканчивается мультимедийная выставка гениального художника Иеронима Босха в выставочном центре Výstaviště Holešovice. На этой выставке ожившие образы с картин Босха появляются на огромных экранах. Восприятие усиливает музыка и таинственные звуки.
День Star Wars 2018
5 мая в Кросс-клубе состоится праздник для всех фанатов «Звездных войн». Гостей ждет богатая программа для всех возрастных категорий: воркшопы, игры, лекции, показы, костюмы, маленькие подарки и тематические угощения.
Время: 11:00-17:00
Вход свободный
Адрес: Plynární 23, Praha 7, 17000
Открытие сезона Art&Food ZOOně
С 5 по 8 мая в уникальном индустриальном комплексе бывшей тройской пивоварни пройдет гастрономический фестиваль. Лучшие рестораны и организации общепита предложат попробовать вкусные бургеры, сэндвичи, кофе от бариста, вафли, моравские вина, свежевыжатые соки, пиво, блюда Южной Америки, Италии, Вьетнама и Чехии. Для детей будет работать игровой уголок.
Вход свободный!
Время: 10:00-19:00
Адрес: U Trojského zámku 4/1, Praha 7
Модная ярмарка Fashion Bazar StyleWithMe
5 мая в кафе Pragovka состоится вторая распродажа одежды от популярных ютуб-блогеров Чехии. Стильные вещи от звезд интернета можно будет купить по символическим ценам.
Вход свободный.
Время: с 11:00 до 14:00.
Адрес: Kolbenova 923/34a, Praha 9, 19000
6 мая, воскресенье
Премьера фильма Константина Хабенского «Хабибор»
6-го мая в кинотеатре «Длабачов» Константин Хабенский лично представит свой фильм «Хабибор». Для актера, который сыграл в картине главную роль, это стало режиссерским дебютом. Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: Прорыв в бессмертие».
Стоимость входного билета – 300 крон. Заказывайте билеты по электронной почте praguefilmfest@gmail.com.
Мастер-класс по йоге в парке Стромовка
В воскресенье, с 10:30 до 11:30, в парке Стромовка можно будет бесплатно позаниматься йогой. Опытные преподаватели, которые учили людей йоге в разных странах мира, проведут мастер-классы по йоге флоу и виньяса.
С собой нужно взять только коврики.
Адрес: Stromovka, Praha 7
Японский праздник Ханами на Выставиште
Ханами – японская традиция любования цветущей сакурой. Это праздник весны и красоты. В это время японцы встречаются с семьей, друзьями и коллегами в парках. Они организовывают пикники, едят традиционные блюда, пьют сакэ и иногда поют.
С 15:00 до 17:00 возле выставочного центра «Выставиште Голешовице» соберутся любители японской культуры. Здесь будет высажено 15 цветущих деревьев при участии японского посла и мэра Праги Адрианы Крначовой. Для гостей будет подгтовлен кейтеринг с японскими закусками, многие люди принесут свои блюда.
Вход свободный!
Желаем вам хороших выходных!