Куда сходить в Праге на выходных 12-13 мая 2018

На эти выходные в Праге намечен ряд гастрономических и других мероприятий, попасть на которые можно совершенно бесплатно.

Фестиваль посольств «Еда и Культура»

Фестиваль будет проходить уже в третий раз. Организатором выступает администрация Праги 6 в сотрудничестве с фермерскими рынками на так называемом Кулатяку. Мероприятие будет проходить по адресу Vitezne namnesti в Дейвицах с 8:00 до 16:00. Вход свободный.

Почему это событие нельзя пропустить? Где еще в Праге за один день вы сможете познакомиться с культурой и гастрономическими предпочтениями народов 45 стран мира? Мероприятие пройдет под девизом «Еда сближает народы».

Карлинские фермерские рынки

Приходите 12 мая на весеннее барбекю под названием «Карлинский фермерский пикник и гриль в Карлине». Мероприятие будет проходить по адресу Karlinske namnesti с 8:00 до 14:00. Вход свободный.



Посетителей ожидают встречи с любимыми фермерами, вкусно приготовленная еда на гриле, алкогольные и безалкогольные напитки, жареные колбаски и презентация оборудования для пикников. И все это под приятную музыку, с конкурсами и мастер-классами. Организаторы также позаботились, чтобы детям тоже было интересно.

Asia Food Fest

Самое большое гастрономическое шоу экзотических вкусов и ароматов будет представлено на фестивале азиатской еды Asia Food Fest . Оно пройдет12 мая по адресу Horejsi nabrezi na Smichovske naplavce. Вход свободный.

Азиатская кухня очень разнообразна и отличается обилием специй, добавок и приправ. На фестивале можно будет попробовать блюда более чем из 40 стран Азии.

Торжественное открытие туристического сезона на Пражском Граде

12 мая 2018 года с 9:00 до 17:00 состоится торжественное открытие туристического сезона в Пражском граде. Впервые в честь 100-летия образования Чехословатского государства будет возможно навестить одновременно Старый и Новый королевские дворцы. Кроме этого можно будет бесплатно посетить выставку, посвященную столетию республики. Во дворе пройдёт фестиваль духовых инструментов. Для детей будет работать анимация.

Фестиваль «Пражская весна»

Традиционное открытие «Пражской весны» пройдет в парке Кампа в субботу 12 мая с 16:00, вход свободный.Там можно будет ознакомиться с творчеством молодых художников из разных уголков Чехии.

В 20:00 начнется прямая трансляции из дома Сословий (Obecny dum), где будет проходить концерт в честь открытия фестиваля. Классическая музыка прозвучит в исполнении оркестра Чешской филармонии под управлением дирижера Томаша Нетопила.

Prague Candy festival 2018

12 и 13 мая с 10:00 до 19:00 для любителей сладкого будет проходить Prague Candy festival 2018. Билет на месте можно купить за 400 крон, предварительно – 350 крон. Мероприятие будет проходить в помещениях Праговки, которые находятся возле выхода со станции метро Колбенова, линия В.

Этот фестиваль будет проходить уже третий раз, на нем будут предоставлены все виды сладостей: шоколад, пироги, кексы, десерты мороженое и другое.

Хороших выходных!