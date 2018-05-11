Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Куда сходить в Праге на выходных 12-13 мая 2018

Куда сходить в Праге на выходных 12-13 мая 2018

Тамара Гуржий 1403 0
На эти выходные в Праге намечен ряд гастрономических и других мероприятий, попасть на которые можно совершенно бесплатно.
Куда сходить в Праге на выходных 12-13 мая 2018

Фестиваль посольств «Еда и Культура»  

Фестиваль будет проходить уже в третий раз. Организатором выступает администрация Праги 6 в сотрудничестве с фермерскими рынками на так называемом Кулатяку. Мероприятие будет проходить по адресу Vitezne namnesti в Дейвицах с 8:00 до 16:00. Вход свободный. 

Почему это событие нельзя пропустить? Где еще в Праге за один день вы сможете познакомиться с культурой и гастрономическими предпочтениями народов 45 стран мира? Мероприятие пройдет под девизом «Еда сближает народы».

 

Карлинские фермерские рынки 

Приходите 12 мая на весеннее барбекю под названием «Карлинский фермерский пикник и гриль в Карлине». Мероприятие будет проходить по адресу Karlinske namnesti  с 8:00 до 14:00. Вход свободный.
 
Посетителей ожидают встречи с любимыми фермерами, вкусно приготовленная еда на гриле, алкогольные и безалкогольные напитки, жареные колбаски и презентация оборудования для пикников. И все это под приятную музыку, с конкурсами и мастер-классами. Организаторы также позаботились, чтобы детям тоже было интересно.

 

Asia Food Fest

Самое большое гастрономическое шоу экзотических вкусов и ароматов будет представлено на фестивале азиатской еды Asia Food Fest . Оно пройдет12 мая по адресу Horejsi nabrezi na Smichovske naplavce. Вход свободный.

Азиатская кухня очень разнообразна и отличается обилием специй, добавок и приправ. На фестивале можно будет попробовать блюда более чем из 40 стран Азии. 

 

Торжественное открытие туристического сезона на Пражском Граде

12 мая 2018 года с 9:00 до 17:00 состоится торжественное открытие туристического сезона в Пражском граде. Впервые в честь 100-летия образования Чехословатского государства будет возможно навестить одновременно Старый и Новый королевские дворцы. Кроме этого можно будет бесплатно посетить выставку, посвященную столетию республики. Во дворе пройдёт фестиваль духовых инструментов. Для детей будет работать анимация.

 

Фестиваль «Пражская весна»

Традиционное открытие «Пражской весны» пройдет в парке Кампа в субботу 12 мая с 16:00, вход свободный.Там можно будет ознакомиться с творчеством молодых художников из разных уголков Чехии. 

В 20:00 начнется прямая трансляции из дома Сословий (Obecny dum), где будет проходить концерт в честь открытия фестиваля. Классическая музыка прозвучит в исполнении оркестра Чешской филармонии под управлением дирижера Томаша Нетопила. 

 

Prague Candy festival 2018

12 и 13 мая  с 10:00 до 19:00 для любителей сладкого будет проходить Prague Candy festival 2018. Билет на месте можно купить за 400 крон, предварительно – 350 крон. Мероприятие будет проходить в помещениях Праговки, которые находятся возле выхода со станции метро Колбенова, линия В.

Этот фестиваль будет проходить уже третий раз, на нем будут предоставлены все виды сладостей: шоколад, пироги, кексы, десерты мороженое и другое.

 

Хороших выходных!

Рассказать всем:
Темы
фестиваль музыка еда Прага Выходные в Праге
Читайте
по теме 
В Праге начинается крупнейший барочный фестиваль «Навалис»
14.05.2018 12:23 Культура
В Праге начинается крупнейший барочный фестиваль «Навалис»
716 0
24-я пражская книжная ярмарка «Мир книги» проходит в Праге
12.05.2018 06:13 Культура
24-я пражская книжная ярмарка «Мир книги» проходит в Праге
283 0
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
08.05.2018 13:02 Общество
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
357 0
Что делать в выходные 28-29 апреля в Праге
28.04.2018 10:44 Культура
Что делать в выходные 28-29 апреля в Праге
1435 0
Последние новости:
14
мая
В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей
14.05.2018 14:09 Общество
В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей
361 0
Двойной агент Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу
14.05.2018 12:49 Общество
Двойной агент Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу
262 0
В Праге начинается крупнейший барочный фестиваль «Навалис»
14.05.2018 12:23 Культура
В Праге начинается крупнейший барочный фестиваль «Навалис»
716 0
11
мая
Константин Хабенский в Праге: «Каждый день это был вызов себе: смогу или не смогу?!»
11.05.2018 13:15 Интервью
Константин Хабенский в Праге: «Каждый день это был вызов себе: смогу или не смогу?!»
1910 0
Когда в Чехию придет новый мобильный оператор?
11.05.2018 13:03 Экономика
Когда в Чехию придет новый мобильный оператор?
2115 0
Во сколько обошелся самый дорогой клиент чешской страховой VZP?
11.05.2018 12:48 Общество
Во сколько обошелся самый дорогой клиент чешской страховой VZP?
1786 0
В Чехии снова произошло землетрясение
11.05.2018 12:18 Общество
В Чехии снова произошло землетрясение
3006 0
10
мая
ЧМ по хоккею 2018: Чехия победила сборную России
10.05.2018 22:50 Спорт
ЧМ по хоккею 2018: Чехия победила сборную России
1444 0
Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике
10.05.2018 12:27 Общество
Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике
1950 0
В Чехии назвали срок следующей переписи населения
10.05.2018 11:58 Общество
В Чехии назвали срок следующей переписи населения
889 0


Мобильная версия