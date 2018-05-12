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24-я пражская книжная ярмарка «Мир книги» проходит в Праге

24-я пражская книжная ярмарка «Мир книги» проходит в Праге

Maria Rogatneva 283 0
24-я международная четырехдневная книжная ярмарка и литературный фестиваль «Мир книги Прага 2018» снова радует пражан новинками от чешских и зарубежных писателей. Проходит акция в выставочном центре «Голешовице».
24-я пражская книжная ярмарка «Мир книги» проходит в Праге

Каждый год пражскую ярмарку «Мир книги» посещает около 40 000 любителей литературы. Помимо главного на ярмарке  (приобретения книг) у посетителей есть возможность пообщаться с их авторами, посетить презентации новых творений, послушать авторские чтения, поучаствовать в воркшопах и других развлекательных мероприятиях, а также отдохнуть и перекусить в приятных и интересных локациях.

На ярмарке представлены не только новинки чешских издательств, но и зарубежных. Всего более 4 сотен участников из 30 стран мира. К примеру, стенд Республики Беларусь в выставке принимает участие во второй раз.

Елена Павлова, начальник управления издательской деятельности и торговли Министерства информации Республики Беларусь:

«Мы чувствуем ответную реакцию со стороны чешского читателя. Они интересуются белорусской книгой, поэтому никаких сомнений в том, чтобы приехать в этом году, у нас не было. Прошлый год для белорусских книгоиздателей был очень знаковым. Мы отмечали 500-летие белорусского книгопечатания. Вся страна праздновала это знаменательное событие. В прошлом году было выпущено более 20 проектов, посвященных Франциску Скорине и белорусскому книгопечатанию. Часть из этих книг представлена на выставке в этом году, части уже просто нет, все распродано. Но итоговыми проектами стали «Энциклопедия Франциска Скорины» и книга Инессы Плескачевской, которую мы приехали сюда презентовать , - «Исторические прогулки с Франциском Скориной».

Инесса Плескачесвская, автор книги:

«Мне крайне приятно представлять свою книгу здесь, на родине белорусского книгопечатания. Этот проект родился осенью 2016 года. Я пришла к тогдашнему главному редактору газеты «СБ.Беларусь Сегодня» Павлу Якубовичу с предложением: проехать по всем знаковым городам, которые связаны с именем, творчеством и деятельностью Скорины, и пообщаться там с людьми, которые занимаются изучением его трудов. Мне просто хотелось взять другой ракурс и показать, что Франциск Скорина имеет значение не только для нас, белорусов, но и для всего мира. А также я считаю, что Скорина может быть главным культурным брендом Беларуси. Это действительно такая фигура, вокруг которой могут объединятся все белорусы, даже с самыми разными взглядами».

С 12 мая выставка будет работать с 9:30 до 19:00, а в воскресенье, 13 мая, – с 9:30 до 16:00. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе как на один день, так и на все дни сразу.

Изучайте подробности и следите за новостями ярмарки на официальном сайте.

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Темы
книги Беларусь белорусы ярмарка Прага Чехия фестиваль
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