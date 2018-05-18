Что делать на выходных 19-20 мая в Праге

В эти выходные в Праге пройдет известный фестиваль Open House: уникальная возможность посетить архитектурные достопримечательности бесплатно. Также вас ждет немало других интересных мероприятий, которые вы найдете в нашей подборке.

Фестиваль Open House

Главное событие этих выходных – известный во всем мире фестиваль архитектуры под названием «Открытый Дом». Он регулярно проходит в городах Европы, Америки, Австралии.

Прага проведёт этот фестиваль уже в четвёртый раз. В этот двухдневный праздник городской архитектуры многие интересные здания можно посетить БЕСПЛАТНО!

Всем желающим предложат познавательные экскурсии, лекции и семинары для детей. В рамках фестиваля «Открытый Дом» можно будет посетить более трёх десятков зданий с интересной архитектурой. Главное – вы получите возможность осмотреть их изнутри и послушать интересные истории от гидов.

Основная идея фестиваля – открыть недоступные пражские исторические здания для всех желающих. Большинство зданий будет открыто 19 и 20 мая с 10:00 до 18:00.

Список открытых зданий можно найти на страницах организаторов фестиваля www.openhousepraha.cz



День Праги 1



19 мая, в субботу, можно присоединиться к празднику День Праги-1, который будет проходить с 13:00 до 21:30. В течение всего дня взрослые и дети будут участвовать в различных спортивных конкурсах. Художественные мастерские проведут мастер-классы, а для малышей покажут представление в детском театре.

Также здесь пройдёт небольшой фестиваль еды, где можно будет попробовать разные лакомства из киосков расположенных в Праге-1.

Место проведения мероприятия – Стрелецкий остров. Вход свободный.

Подробнее: www.praha1.cz





Велогонка Bike Prague 2018

Для любителей велосипедных гонок в субботу, 19 мая 2018 года, с 7:00 до 18:00 будет проведено спортивное мероприятие под названием Bike Prague 2018.

В седьмой раз в Праге стартует велогонка на горных велосипедах. В прошлом году в ней приняло участие 1500 спортсменов. Гонка на велосипедах предназначена для взрослых и детей, она будет интересна как опытным гонщикам, так и любителям.

Организаторы гонки приготовили маршруты трассы на 55 км, 35 км и трассы для детей – от 350 метров до 3 км. Каждый непосредственно на соревновании может выбрать для себя удобную трассу. Маршрут трасс пройдёт через природные парки Чешский крас, Прокопскую долину, лес.

Это спортивное мероприятие привлекательно прежде всего тем, что каждый участник гонки почувствует атмосферу состязания среди прекрасной природы. Это отличная возможность для активного отдыха в выходные.

Регистрация и получение пакетов со всем необходимым для участия в велогонке будет проходить 18 мая с 12:00 до 20:00, в день соревнований - с 7:00.

Место сборов Галерея Бутовице, ул. Радлицка, 117, Прага5.

Подробнее: www.bike-prague.cz

Выставка-продажа драгоценных камней и минералов

19 и 20 мая в большом павильоне Е выставочного центра Голешовице пройдет выставка «Мир минералов».



На площади 2000 м2 каждый сможет найти себе что-то по душе.



Выставка продажа включает в себя:

- коллекционные минералы

- драгоценные камни

- ювелирные изделия

- книги о минералах

- оборудование для геологических исследований.

Время работы: 19 мая 9:00-18:00, 20 мая 9:00-16:30 Стоимость входного билета 100 крон, сниженная цена – 80 крон, дети до 8 лет – бесплатно.

Адрес : Выставиште , 416



Подробнее: www.svetmineralupraha.cz





Фестиваль розовых вин на Рашиновой набережной

В субботу 19 мая, с 10:00 до 21:00, на набережной Рашинова между железнодорожным мостом и скалой Вышеград в Праге -2 в седьмой раз пройдёт фестиваль розовых вин под названием «Розовый май».

На набережной расположится 55 киосков, где можно будет продегустировать вина от лучших чешских и моравских производителей. К винам предложат и вкусные закуски. Сопровождать фестиваль будет живая музыка.

Адрес: Рашинова набережная, Прага 2



Подробнее: www.ruzovymaj.cz

Желаем вам хороших выходных!