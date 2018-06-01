Куда пойти на выходных 2-3 июня в Праге

В эти выходные в Праге пройдет множество мероприятий для всей семьи, в честь Международного дня защиты детей. Также пражан ждет фестиваль еды и культуры Латинской Америки и закрытие фестиваля «Пражская весна».

День детей в Бранике и на Качерове



2.06.2018 года на вокзале Браник и в депо метро Качеров готовится праздничное мероприятие для детей и взрослых, посвященное Дню детей. Мероприятие продлится с 9:30 до 17:00. Целый день все желающие смогут кататься не только на исторических поездах, но и на старых трамваях, автобусах и транспортных средствах исторического метро. Праздник будет проходить сразу в двух местах: на железнодорожном вокзале Браник и в депо метро Качеров.

Кроме исторических транспортных средств между двумя главными пунктами мероприятия с интервалом в 15 минут будет курсировать специальный автобус с остановкой у станции метро Качеров.

В исторических поездах и метро будут действовать обычные проездные билеты, на старых трамваях и автобусах можно будет прокатиться бесплатно.



Адрес: Пиковицка 2, Прага 4.



Забавное утро: развлекательная программа для детей на стене для скалолазания Боулдер Бар в Праге



2 и 3 июня 2018 года, с 9:30 до 11:00, будет проходить развлекательная программа для спортивного развития детей. Забавное утро - это 90 минут занятий альпинизмом в увлекательной игровой форме. Программа мероприятия подходит как для начинающих, так и для опытных маленьких альпинистов.



Адрес: У Выставиште 230/11, Прага 7

Цена билета 180 крон.

www.boulder.cz



Закрытие фестиваля классической музыки

В воскресенье, 3.06.2018 года, заканчивается 73-й международный музыкальный фестиваль «Пражская весна», крупнейший и старейший фестиваль классической музыки в Чешской Республике. В этом году фестиваль посвящён столетнему юбилею республики. На пятидесяти концертах звучала музыка чешских и словацких авторов, которые оставили свой неизгладимый след в мировой классической музыке, способствовали созданию современного культурного образа Чехословакии и Чешской республики за рубежом. Открывала фестиваль 12 мая Чешская филармония с дирижёром Томашем Нетопилем. Завершать музыкальный фестиваль 3 июня будет Словацкая филармония с новым дирижером Джамесем Йуддем.



Фестиваль еды, музыки и культуры Латинской Америки

В субботу, 2-го июня, в Праге пройдет самый большой фестиваль музыки, культуры и еды стран Латинской Америки.



На территории Выставочного центра, с 11:00 до 23:30, все желающие смогут ознакомиться с музыкой, культурой и едой стран Латинской Америки. Как и в прошлом году, будут латинские танцы в сопровождении живой музыки. Посетители фестиваля смогут продегустировать еду, попробовать коктейли и безалкогольные напитки. Организаторы фестиваля побеспокоились чтобы детям тоже не было скучно, их ждёт увлекательная программа.

Вход бесплатный, домашние животные (собаки) приветствуются.



Адрес: Areal Vystaviste 67, Praha 7, Stromovka.



Детский мастер-класс по древним египетским иероглифам



3.06.2018 года, с 14:00 до 18:00, в честь Дня детей на территории Выставочного центра Голешовице будет проходить специальный семинар для детей. Египтолог, специалист по иероглифам Павел Ондерка и антрополог Габриэла Юнгова проведут мастер-класс по письму иероглифами. Детям покажут, как написать их имена иероглифами.