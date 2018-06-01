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Куда пойти на выходных 2-3 июня в Праге

Куда пойти на выходных 2-3 июня в Праге

Тамара Гуржий 1011 0
В эти выходные в Праге пройдет множество мероприятий для всей семьи, в честь Международного дня защиты детей. Также пражан ждет фестиваль еды и культуры Латинской Америки и закрытие фестиваля «Пражская весна».
Куда пойти на выходных 2-3 июня в Праге

День детей в Бранике и на Качерове
 
2.06.2018 года на вокзале Браник и в депо метро Качеров готовится праздничное мероприятие для детей и взрослых, посвященное Дню детей.

Мероприятие продлится с 9:30 до 17:00. Целый день все желающие смогут кататься не только на исторических поездах, но и на старых трамваях, автобусах и транспортных средствах исторического метро.

Праздник будет проходить сразу в двух местах: на железнодорожном вокзале Браник и в депо метро Качеров.  
Кроме исторических транспортных средств между двумя главными пунктами мероприятия с интервалом в 15 минут будет курсировать специальный автобус с остановкой у станции метро Качеров. 

В исторических поездах и метро будут действовать обычные проездные билеты, на старых трамваях и автобусах можно будет прокатиться бесплатно. 
 
Адрес: Пиковицка 2, Прага 4. 
 
Забавное утро: развлекательная программа для детей на стене  для скалолазания Боулдер Бар в Праге
 
2 и 3 июня 2018 года, с 9:30 до 11:00, будет проходить развлекательная программа для спортивного развития детей.  Забавное утро - это 90 минут занятий альпинизмом в увлекательной игровой форме. Программа мероприятия подходит как для начинающих, так и для опытных маленьких альпинистов. 
 
Адрес: У Выставиште 230/11, Прага 7 
Цена билета 180 крон. 
www.boulder.cz 
 
Закрытие фестиваля классической музыки 

 В воскресенье, 3.06.2018 года, заканчивается 73-й международный музыкальный фестиваль «Пражская весна», крупнейший и старейший фестиваль классической музыки в Чешской Республике. В этом году фестиваль посвящён столетнему юбилею республики.

На пятидесяти концертах звучала музыка чешских и словацких авторов, которые оставили свой неизгладимый след в мировой классической музыке, способствовали созданию современного культурного образа Чехословакии и Чешской республики за рубежом.

Открывала фестиваль 12 мая Чешская филармония с дирижёром Томашем Нетопилем. Завершать музыкальный фестиваль 3 июня будет Словацкая филармония с новым дирижером Джамесем Йуддем. 
 
 Фестиваль еды, музыки и культуры Латинской Америки 

В субботу, 2-го июня, в Праге пройдет самый  большой фестиваль  музыки, культуры и еды стран Латинской Америки. 

На территории Выставочного центра, с 11:00 до 23:30, все желающие смогут ознакомиться с музыкой, культурой и едой стран Латинской Америки. Как и в прошлом году, будут латинские танцы в сопровождении живой музыки.

Посетители фестиваля смогут продегустировать еду, попробовать коктейли и безалкогольные напитки. Организаторы фестиваля побеспокоились чтобы детям тоже не было скучно, их ждёт увлекательная программа. 

 Вход бесплатный, домашние животные (собаки) приветствуются. 
 
Адрес: Areal Vystaviste 67, Praha 7, Stromovka. 
 
 Детский мастер-класс по древним египетским иероглифам 
 
3.06.2018 года, с 14:00 до 18:00, в честь Дня детей на территории Выставочного центра Голешовице будет проходить специальный семинар для детей. Египтолог, специалист по иероглифам Павел Ондерка  и антрополог Габриэла Юнгова проведут мастер-класс по письму иероглифами. Детям покажут, как написать их имена иероглифами. 

 Детям  до 15 лет вход бесплатный. 

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Темы
Выходные в Праге отдых культура дети
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