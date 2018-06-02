Бесплатный июнь в Праге: Куда сходить и как развлечься

Предлагаем вашему вниманию обзор бесплатных мероприятий в Праге в июне.

Фестиваль уличной еды в Art&Food Zoona

2-3 июня в Art&Food Zoona пройдет очередной фестиваль уличной еды. Посетителям будет предложено огромное разнообразие блюд: пицца, бургеры, блюда азиатской кухни, итальянское мороженое и многое другое. Главным сюрпризом мероприятия станет приезд Элио Унгаро - повара, чья пицца считается третьей лучшей в мире. Фестиваль будет работать с 10:00 до 19:00.

Бесплатные занятия йогой

Каждый июньский вторник с 18:00 до 19:00 на Штваницком острове будут проходить бесплатные занятия йогой. Посещать занятия могут и начинающие, организаторы обещают научить новичков всему необходимому. Для участия необходимо зарегистрироваться здесь

"Ночь музеев" в Праге

Очередная пражская "Ночь музеев" пройдет 9 июня. В этом году в ней будет участвовать более 50 музеев, галерей и других культурных учреждений. Подробности мероприятия можно найти здесь

Design&Fashion Market в Праге

С 9 по 10 июня на Náměstí Republiky пройдет ярмарка дизайна и моды Prague Market. Свои работы на ней представят как чешские, так и иностранные дизайнеры. Время работы - с 10:00 до 19:00.

Фестиваль пива на Наплавке

На фестивале пива, который пройдет 15-16 июня на Пражской Наплавке, соберутся более 50 малых чешских пивоварен. Вход на мероприятие бесплатный; для дегустрирования пива нужно будет приобрести специальный билет за 100 крон, который будет действовать в течение всех дней фестиваля. Время работы стендов - 14:00 - 22:00.

Летний кинопоказ в MeetFactory

Каждую среду в 21:30 в клубе MeetFactory будут проводиться бесплатные кинопоказы под открытым небом:

6 июня - Это всего лишь конец света (2016)

13 июня - Зови меня своим именем (2017)

20 июня - Мужчины не плачут (2017)

27 июня - По ту стороны надежды (2017)

Выставка рисунков в стиле комиксов Давида Пилипа

Со 2 июня до 29 июля в Art&Food Zoona будет выставлены комиксные рисунки Давида Пилипа. Комиксы 80-х лет прошлого века оказали на художника такое сильное влияние, что он сам создал целую серию рисунков в данной технике. Посмотреть на его работы можно каждый день с 10:00 до 19:00.