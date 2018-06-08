Куда пойти в выходные 9-10 июня в Праге

9-10 июня в Праге пройдет множество мероприятий. Фестиваль итальянского вина Просекко, Ночь музеев, День открытых дверей в садах, презентация исторических автомобилей Pegeout, а также другие музыкальные и культурные акции для всей семьи.

Фестиваль Просекко

Если вы хотите провести в компании друзей незабываемый день, полный отличных развлечений, хорошей еды и, прежде всего, с бокалом восхитительного сверкающего напитка, то вам нужно посетить фестиваль под названием «Мы любим Просекко».

В субботу, 9 июня 2018 года с 10:00 до 20:00 в Праге в пятый раз пройдёт лайфстайл-фестиваль, на этот раз посвящённый Просекко, итальянскому сухому игристому вину. Попробовать можно будет больше 100 видов просекко.

На фестивале вы познакомитесь с итальянскими виноделами, которые лично представят свою продукцию.

Фестиваль пройдёт в Садах Сватоплука Чеха. Вход бесплатный.

Адрес: Sady Svatopluka Cecha, Praha 2

Подробнее





Ночь музеев в Праге

9-го июня, в субботу вечером, свои двери для посетителей откроют более 50 музеев, галерей и других культурных учреждений.

Подробнее

Фестиваль уличного искусства

В субботу в Праге пройдет третий, завершающий день фестиваля «Прага живёт музыкой». На улицах города можно будет увидеть выступления музыкантов, танцоров и вокалистов. Выступать будут как известные чешские исполнители, так и начинающие артисты.

Подробнее

Мультикультурный фестиваль «Калейдоскоп»

В четвертый раз в Праге состоится мульти культурный фестиваль «Калейдоскоп». Он пройдет 9 июня 2018 года с 12:00 до 20:00 в парке На Панкраце.

Приходите всей семьей повеселиться, познакомиться с новыми людьми, узнать другие культуры. На фестивале можно попробовать традиционные деликатесы из разных уголков мира.

Богатая бесплатная программа праздника наполнена семинарами для детей, лекциями, музыкой и танцами.

Вход бесплатный.

Адрес: Centralni park Pankrac, Praha 4

Подробнее



Римский день в Либоци

9 июня 2018 года с 12:00 до 18:00 в Праге пройдет интересное историческое мероприятие. Его цель – показать древность как один из столпов европейской цивилизации. В этом году будет раскрыта тема Восточного триумфа с гладиаторскими играми и демонстрацией жизни римского общества.

Главный мотив каждого года "Римского дня в Либице" – празднование юбилея конкретного исторического события римской эпохи. В 2018 году ровно 1900 лет как завершился первый год правления императора Адриана. В это время Римская империя была на пике своей цивилизации.

На это историческое мероприятие интересно прийти всей семьей. Для родителей и детей приготовлены гладиаторские конкурсы, триумфальные шествия, выступления тигрят, можно попробовать блюда римской кухни.

Вход 100 крон. Дети до 5 лет бесплатно.

Адрес: V domacich 26, Praha 6

Подробнее

День открытых дверей в садах Праги

С 9 июня по 10 июня 2018 года в Праге проходит день открытых дверей обычно закрытых садов. В этот день и любимые парки откроются посетителям с новой стороны. Многие их них предложат гостям интересную развлекательную программу, включая экскурсии, мероприятия для детей, концерты

www.vikendotevrenychzahrad.cz

Презентация исторических автомобилей Peugeot

9 июня в Праге на набережной Дворжака с 9:30 до 11:30 впервые в Чехии пройдет международная презентация исторических автомобилей марки Peugeot.

В презентации будет участвовать почти сотня автомобилей, некоторые из довоенного периода.

Это необычное ветеранское мероприятие спонсируется концерном PSA и семьей Peugeot. Традиция его проведения во Франции и отдельных европейских странах насчитывает уже 25 лет.

Вход бесплатный.

Адрес мероприятия: Dvorakova nabrezi, Praha 1.

Подробнее

Хороших вам выходных!



