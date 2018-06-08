Куда пойти в выходные 9-10 июня в Праге

Фестиваль Просекко
Если вы хотите провести в компании друзей незабываемый день, полный отличных развлечений, хорошей еды и, прежде всего, с бокалом восхитительного сверкающего напитка, то вам нужно посетить фестиваль под названием «Мы любим Просекко».
В субботу, 9 июня 2018 года с 10:00 до 20:00 в Праге в пятый раз пройдёт лайфстайл-фестиваль, на этот раз посвящённый Просекко, итальянскому сухому игристому вину. Попробовать можно будет больше 100 видов просекко.
На фестивале вы познакомитесь с итальянскими виноделами, которые лично представят свою продукцию.
Фестиваль пройдёт в Садах Сватоплука Чеха. Вход бесплатный.
Адрес: Sady Svatopluka Cecha, Praha 2
Подробнее
Ночь музеев в Праге
9-го июня, в субботу вечером, свои двери для посетителей откроют более 50 музеев, галерей и других культурных учреждений.
Фестиваль уличного искусства
В субботу в Праге пройдет третий, завершающий день фестиваля «Прага живёт музыкой». На улицах города можно будет увидеть выступления музыкантов, танцоров и вокалистов. Выступать будут как известные чешские исполнители, так и начинающие артисты.
Мультикультурный фестиваль «Калейдоскоп»
В четвертый раз в Праге состоится мульти культурный фестиваль «Калейдоскоп». Он пройдет 9 июня 2018 года с 12:00 до 20:00 в парке На Панкраце.
Приходите всей семьей повеселиться, познакомиться с новыми людьми, узнать другие культуры. На фестивале можно попробовать традиционные деликатесы из разных уголков мира.
Богатая бесплатная программа праздника наполнена семинарами для детей, лекциями, музыкой и танцами.
Вход бесплатный.
Адрес: Centralni park Pankrac, Praha 4
Подробнее
Римский день в Либоци
9 июня 2018 года с 12:00 до 18:00 в Праге пройдет интересное историческое мероприятие. Его цель – показать древность как один из столпов европейской цивилизации. В этом году будет раскрыта тема Восточного триумфа с гладиаторскими играми и демонстрацией жизни римского общества.
Главный мотив каждого года "Римского дня в Либице" – празднование юбилея конкретного исторического события римской эпохи. В 2018 году ровно 1900 лет как завершился первый год правления императора Адриана. В это время Римская империя была на пике своей цивилизации.
На это историческое мероприятие интересно прийти всей семьей. Для родителей и детей приготовлены гладиаторские конкурсы, триумфальные шествия, выступления тигрят, можно попробовать блюда римской кухни.
Вход 100 крон. Дети до 5 лет бесплатно.
Адрес: V domacich 26, Praha 6
Подробнее
День открытых дверей в садах Праги
С 9 июня по 10 июня 2018 года в Праге проходит день открытых дверей обычно закрытых садов. В этот день и любимые парки откроются посетителям с новой стороны. Многие их них предложат гостям интересную развлекательную программу, включая экскурсии, мероприятия для детей, концерты
Презентация исторических автомобилей Peugeot
9 июня в Праге на набережной Дворжака с 9:30 до 11:30 впервые в Чехии пройдет международная презентация исторических автомобилей марки Peugeot.
В презентации будет участвовать почти сотня автомобилей, некоторые из довоенного периода.
Это необычное ветеранское мероприятие спонсируется концерном PSA и семьей Peugeot. Традиция его проведения во Франции и отдельных европейских странах насчитывает уже 25 лет.
Вход бесплатный.
Адрес мероприятия: Dvorakova nabrezi, Praha 1.
Подробнее
Хороших вам выходных!