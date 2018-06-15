Что делать на выходных 16-17 июня в Праге

Международный день безалкогольных коктейлей, фестивали сидра и пива от мини-пивоварен, цирковые и театральные выступления, а также множество других интересных мероприятий пройдет в Праге на этих выходных! Не пропустите!

Польский день

Польский институт в Праге совместно с польским посольством приглашают всех на Польский день, который пройдёт 16-го июня с 13:00 до 21:00 в Фюрстенбергском саду. Этот прекрасный сад будет открыт именно в это время для всех желающих.

Польский день подготовлен как пикник с развлекательной программой для всей семьи. Ожидаются презентации польских регионов, музыкальные выступления, вкусная еда и напитки.

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Международный день безалкогольных коктейлей, «Маттони коктейль фестиваль 2018»

16-го июня впервые в Праге будет проходить Международный день безалкогольных коктейлей, которые будут готовить на основе минеральной воды Mattoni.

В этот день каждый может стать барменом и погрузиться в разнообразный мир вкусов, приготовить оригинальный напиток для своих близких.

Вода «Маттони» используется для приготовления коктейлей благодаря своим превосходным характеристикам и уникальному вкусу природной воды.

Праздничный день закончится выбором лучшего коктейля и награждением победителя.

Место проведения мероприятия: Старомнестская площадь

Цена: бесплатно.

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Катаемся на роликах с клоунами Астериксом и Обеликсом

16 июня, с 9:00 до 17:00, дети смогут провести субботний день с с Астериксом и Обеликсом. Они будут учить ребят ездить на роликах. Курс подготовлен для детей от 5 до 12 лет. Опыт езды на роликах не обязателен

Необходимо с собой иметь ролики, шлем, защитные приспособления для ладоней и коленей. Ролики можно здесь же взять напрокат.

Программа дня:

Знакомство и разогрев перед обучением

Практика падений

Обучение правильной технике езды с помощью забавных упражнений

Обучение торможению

Игры с клоунами.

Цена: 500 крон

Сниженная цена: 250 крон

Семейная: 375 крон.

Адрес: Budysinska 12, Praha.

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Фестиваль пиццы 2018

16 июня 2018 года 10:00 - 17 июня 2018 года 21:00 в Праге будет проходить праздник любителей пиццы. Можно прекрасно провести два дня, наслаждаясь свободой и жизнью, встречаясь с друзьями и пробуя разные пиццы.

Цена: 60 крон

Адрес: Letenska plan, Praha 7

Концерт Ярослава Свеценого в замке Збраслав

16 июня 2018 года с 19:00 до 21:00 пройдёт концерт, организованный фондом Йозефа Новака для поддержки пенсионеров города Збраслав.

На концерте в Замке выступит лучший чешский скрипач Ярослав Свеценый в сопровождении пианиста Вацлава Махи, члена Чешского филармонического оркестра. Доходы от концерта пойдут на поддержку отобранных проектов збраславских пенсионеров под защитой фонда Йозефа Новака.

Билеты можно приобрести через электронную почту info@nfjosefanovaka.cz (необходимо добавить надпись "Rezervace vstupenky")

Цена: 299 крон.

Круиз в Мельник

17 июня 2018 года с 7:00 до 22:00 можно будет поплавать на корабле. Прямо с палубы корабля можно будет любоваться прекрасной чешской природой. Маршрут плавания закончится под замком Мельник.

Возьмите всю семью и отправляйтесь в круиз в Мельник, где встречаются две крупнейшие чешские реки – Влтава и Эльба. Во время плавания вы увидите с необычного ракурса замок Нелагозевес, гору Ржип, и, конечно же, сам город и замок Мельник.

Корабль отчаливает с Рашиновой набережной в воскресенье 17 июня в 7:00 и возвращается в Прагу в 22:00.

Цена 690 крон

Сниженная цена 340 крон

Семейная 1690 крон

Адрес: Rasinovo nabrezi, Praha 2

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Фестиваль сидра

Самый большой Праздник Сидра 2018 проходит в эти выходные. Можно попробовать десятки сортов сидра от местных производителей. Фестиваль Сидра пройдёт на Смиховской наплавке с 15.06.2018 10:00 до 17.06.2018 22:00.

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Фестиваль театра и нового цирка

6.06 и 17.06 на Смиховской наплавке в рамках фестиваля театра братьев Форманов под открытым небом пройдут выступления цирковых артистов с мировыми именами. Некоторые номера можно будет посмотреть бесплатно.

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Фестиваль мини-пивоварен

На субботу 16.06.2018 года приходится заключительный день дегустационного фестиваля небольших чешских пивоварен. Посетителям фестиваля представится возможность попробовать пиво от разных производителей и выбрать среди них лучшее.

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Желаем вам отличных выходных!