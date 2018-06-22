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Что делать в выходные 23-24 июня в Праге

Что делать в выходные 23-24 июня в Праге

Тамара Гуржий 895 0
23 и 24 июня в Праге будет проходить несколько фестивалей: технологий и креатива, йоги, уличной еды и даже нового цирка, а также праздник роз в Ботаническом саду и День жирафов в зоопарке. Выбирайте, какие развлечения вам интересны больше всего!
Что делать в выходные 23-24 июня в Праге

Праздник роз в Ботаническом саду

Праздник открытия второй остановки на Ароматной тропинке в Пражском ботаническом саду состоится в субботу, 23 июня 2018 года, с 14:00 до 19:00. Всех любителей цветов приглашают на праздник роз в Ботаническом саду, который будет проходить в розариуме, в северной части ботанического сада, возле экспозиции с ирисами. Начнется праздник открытием цветочной скульптуры Войтеха Йираско в виде огромного розового куста. 

Организаторы подготовили интересную программу для детей и взрослых. Дети смогут поучаствовать в викторине и выиграть призы. Также на празднике будут присутствовать представители Клуба Роз. На протяжении всего мероприятия все желающие смогут получить их профессиональную консультация по правильному выращиванию и уходу за розами. Здесь же можно будет купить кусты роз от лучших питомников, косметику и вина из роз.

Адрес: Trojska 800/196, Praha 7
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Фестиваль технологий и креатива Maker Faire

23-24 июня в Праге пройдет грандиозное мероприятие для всех, кто увлекается современными технологиями. В Промышленном дворце на Выставиште В мероприятии будет участвовать порядка 150 приглашенных инженеров и изобретателей, которые поделятся со зрителями результатами своей работы – открытиями и изобретениями.впервые состоится фестиваль Maker Faire.

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Летний фестиваль уличной еды на Смиховской набережной

Самый большой летний фестиваль уличной еды состоится 23 июня на Смиховской набережной, возле железнодорожного моста. Благодаря своей необычайной популярности среди посетителей и участников он проводится несколько раз в году. На набережной можно будет попробовать уличную еду из разных стран мира – Таиланда, Марокко, Грузии, Вьетнама, Японии, Мексики и др.

Адрес: Horejsi nabrezi, Praha5
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Чемпионат ЧР по велоспорту

Чемпионат Чешской Республики по велоспорту будет проходить с 23.06 по 24.06.2018 в районе Прага Голешовице – Летенские сады.

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Международный день жирафов

Международный день жирафов будут отмечать 23-го июня в Пражском зоопарке с 14:00 до 16:00. Организаторы праздника подготовили для детей программу с играми, соревнованиями и конкурсами на тему жизни жирафов.

Адрес: U Trojskeho zamku 12/3 Praha7
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Фестиваль йоги

В рамках международной недели йоги 23-го июня пройдет Фестиваль йоги на Чёрном Мосту. В первой половине дня  курс йоги бесплатно проведёт основательница Благотворительного фонда «Йога помогает» Петра Шпиндлерова. Все желающие смогут позаниматься разными видами йоги под руководство экспертов. На тренировки можно приходить с детьми.

Адрес: Chlumecka 765/6
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Фестиваль нового цирка под открытым небом

До 26 июня на Смиховской набережной в Праге проходит фестиваль Театра братьев Форманов. В проекте собраны лучшие цирковые артисты Европы.

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Желаем вам хороших выходных!

 

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