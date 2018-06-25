Какие российские фильмы покажут на кинофестивале в Карловых Варах

За призы будут бороться российские режиссеры Иван И. Твердовский, Владимир Битоков, Елизавета Стишова и Виталий Манский.

С 29 июня по 7 июля в Карловых Варах будет проходить 53-й международный кинофестиваль. Мероприятие ежегодно проводится летом и является важным событием для кинематографа Центральной и Восточной Европы. История фестиваля началась в 1946 году, в нем участвовали фильмы из семи стран мира.

Долгое время фестиваль проводился раз в два года, а с 1994 года стал ежегодным. С 1956 года Международный кинофестиваль в Карловых Варах имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (фр. Federation International des Associations de Producteurs de Films - FIAPF). Всего в мире существует пятнадцать международных конкурсных кинофестивалей художественных фильмов, которые имеют аккредитацию FIAPF.

Главный приз Карловарского фестиваля – Хрустальный глобус и денежный приз 25000 долларов. Традиционно призы вручают на церемонии закрытия фестиваля.

В этом году за призы Карловарского фестиваля от России будут бороться молодые режиссеры Иван Твердовский, Владимир Битоков, Елизавета Стишова и Виталий Манский. Их картины вошли в основной конкурс, в программу «К Востоку от Запада» и документальную секцию.

Среди объявленных картин, претендующих на Гран-при фестиваля, оказалась картина «Подбросы» молодого российского кинорежиссера Ивана И. Твердовского.

Кроме того, в список фильмов, участвующих в конкурсной программе «К Востоку от Запада», попали сразу несколько работ российских режиссеров: комедийная драма совместного производства России и Киргизии «Сулейман Гора» ( Елизавета Стишова), «Хрусталь» совместного производства Беларуси, Германии, России и США (Дарья Жук), а также история о жизни в семье лесорубов «Глубокие реки» ( Владимир Битоков – это первая его картина). В конкурсе документальных фильмов Россию представит картина Виталия Манского «Свидетели Путина» – совместная работа Латвии, Швейцарии, Чехии.

Центр Международного Карловарского фестиваля традиционно находится в отеле Thermal, но показы фильмов проходят практически по всему городу.