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Что делать в Праге в выходные 30 июня - 1 июля

Что делать в Праге в выходные 30 июня - 1 июля

Тамара Гуржий 196 0
В эти выходные в Праге можно будет прокатиться на Раковницком поезде, посетить фестиваль чешского пива и культуры, послушать классическую музыку под открытым небом или сходить на интересную выставку. Читайте нашу подборку и разнообразьте досуг!
Что делать в Праге в выходные 30 июня - 1 июля

Раковницкий поезд: развлечение для всей семьи

Раковницкий скорый ездит вдоль долины реки Бероунка и Раковницкого ручья по маршруту из Праги через Бероун и Кршивоклат до Раковника и обратно каждую субботу и воскресенье до 28 октября 2018 года.

Особенность этого поезда в том, что он является первым ностальгическим скорым поездом в Чешской Республике. Он состоит из старого локомотива и вагонов.

Маршрут исторического скорого проходит через пять больших мостов через реки Бероунка и Влтава, а также через пять туннелей, мимо замка Карлштейн.

Из Праги поезд отправляется с Главного вокзала в 8:25. На обратную дорогу из Раковника – в 15:43, а в Прагу возвращается на Главный вокзал в 17:37.

Цена 150 крон
Льготная цена 75 крон.

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Фестиваль чешского пива и культуры

30-го июня, с 13:00 до 21:00, на Смиховской набережной пройдёт шестой ежегодный фестиваль чешского пива и культуры. Это однодневная дегустация пива как с больших пивоварен, так и с малых частных пивоваренных заводов. Мероприятие сопровождается культурной программой.

 

Бесплатные выставки в Национальной галерее

30.06.2018 года – последний день акции Национальной галереи Праги – посещение постоянных выставок детьми, молодежью до 18 лет и студентами до 26 лет бесплатно.

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Окончание выставки «Сделано в 1918 году »

1.07.2018 заканчивается выставка  «Сделано в 1918 году», которая проходит в здании императорской конюшни Пражского Града. На выставке отражены переломные моменты в становлении чешского государства с десятого века до наших дней. На выставке представлено множество уникальных и ценных экспонатов, в которых отражается история чешского государства.

Адрес: Cisarska konirna
Prazsky hrad - 11. nadvori, Praha 1.

Цена: 100 крон
Льготная цена: 50 крон
Семейная - 200 крон

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Классика под открытым небом

Каждое воскресенье, вплоть до 23 сентября 2018 года, любители классической музыки могут слушать знаменитые классические мелодии под открытым небом, в окружении зелени и цветов. Причем совершенно бесплатно.

Концерты камерного оркестра проходят каждое воскресенье в

Пражский зоопарк - с 13:00
Замок Троя - с 15:00
Ботанический сад - с 17:00

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Темы
Выходные в Праге культура отдых Туризм выставка фестиваль
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