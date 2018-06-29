Что делать в Праге в выходные 30 июня - 1 июля

Раковницкий поезд: развлечение для всей семьи
Раковницкий скорый ездит вдоль долины реки Бероунка и Раковницкого ручья по маршруту из Праги через Бероун и Кршивоклат до Раковника и обратно каждую субботу и воскресенье до 28 октября 2018 года.
Особенность этого поезда в том, что он является первым ностальгическим скорым поездом в Чешской Республике. Он состоит из старого локомотива и вагонов.
Маршрут исторического скорого проходит через пять больших мостов через реки Бероунка и Влтава, а также через пять туннелей, мимо замка Карлштейн.
Из Праги поезд отправляется с Главного вокзала в 8:25. На обратную дорогу из Раковника – в 15:43, а в Прагу возвращается на Главный вокзал в 17:37.
Цена 150 крон
Льготная цена 75 крон.
Фестиваль чешского пива и культуры
30-го июня, с 13:00 до 21:00, на Смиховской набережной пройдёт шестой ежегодный фестиваль чешского пива и культуры. Это однодневная дегустация пива как с больших пивоварен, так и с малых частных пивоваренных заводов. Мероприятие сопровождается культурной программой.
Бесплатные выставки в Национальной галерее
30.06.2018 года – последний день акции Национальной галереи Праги – посещение постоянных выставок детьми, молодежью до 18 лет и студентами до 26 лет бесплатно.
Окончание выставки «Сделано в 1918 году »
1.07.2018 заканчивается выставка «Сделано в 1918 году», которая проходит в здании императорской конюшни Пражского Града. На выставке отражены переломные моменты в становлении чешского государства с десятого века до наших дней. На выставке представлено множество уникальных и ценных экспонатов, в которых отражается история чешского государства.
Адрес: Cisarska konirna
Prazsky hrad - 11. nadvori, Praha 1.
Цена: 100 крон
Льготная цена: 50 крон
Семейная - 200 крон
Классика под открытым небом
Каждое воскресенье, вплоть до 23 сентября 2018 года, любители классической музыки могут слушать знаменитые классические мелодии под открытым небом, в окружении зелени и цветов. Причем совершенно бесплатно.
Концерты камерного оркестра проходят каждое воскресенье в
Пражский зоопарк - с 13:00
Замок Троя - с 15:00
Ботанический сад - с 17:00