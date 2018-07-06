Что делать на выходных 7-8 июля в Праге

В эти выходные вы можете посетить интересные мероприятия в Праге или отправиться в путешествие по интересным местам Чехии: на скором туристическом поезде, историческом паровозе или круизном корабле.

Праздник индейского лета в Пражском зоопарке

В эти выходные, 7 и 8 июля 2018 года, в Пражском зоопарке начнется праздник индейского лета, наполненный интересными выступлениями, мастер-классами, а главное, со знакомством с североамериканскими видами животных. Во второй половине дня в субботу возле экспозиции с бизонами можно насладиться индейскими танцами и играми. Два дня на постоянном месте будут работать художественные мастерские, где любой желающий сможет научиться делать различные атрибуты из жизни индейцев.

Все мероприятия, интересные для детей и взрослых будут проходить с 10:00 до 16:00.

Посетители также могут поучаствовать в комментированном кормлении животных.

Рынок народных промыслов

7 и 8 июля 2018 года на площади Революции с 10:00 до 19:00 будет работать рынок народных промыслов под названием Praguemarket. Здесь будут представлены работы чешских и зарубежных мастеров: от одежды до сумок и украшений. На рынке также можно будет купить уникальную игрушку для ребенка. Также на рынке будет продаваться уличная еда.

Экскурсии на скорых туристических поездах

Для любителей пеших и велосипедных прогулок по красивым природным местам Чехии существуют поезда выходных и праздничных дней, работающие весь летний сезон, вплоть до 28 октября 2018 года.

А. Специальный Кокоржинский скорый поезд R 1572, выглядит как исторический поезд 1938 года. Состоит из исторического локомотива Т 478 и двух вагонов выкрашенных оригинальной зеленой краской. В поезде достаточно места для объемного багажа и велосипедов. Трасса поезда — Прага-Вршовице, Мельник, Лгота у Мельника, Канины, Мшено.

В непосредственной близости от трассы находятся специально проложенные велосипедные и пешеходные маршруты, обозначенные знаками красного цвета. Любителям активного отдыха предоставляется прекрасная возможность насладиться красотами Кокоржинска. Кроме природных красот доминантой этого края является замок Кокоржин.

Поезд отправляется каждые выходные и государственные праздники со станции Прага-Врщовице в 8:30; потом Прага-Главный вокзал 8:34 — 8:39. В конечный пункт Мшено поезд прибывает в 10:31. Назад в Прагу Кокоржинский скорый R 1572 возвращается в 17:00.

Подробно с маршрутом со всеми остановками можно ознакомиться здесь .

В. Туристический скорый под названием "Чешский рай" тоже поезд выходного и праздничного дня весь летний сезон. Он отправляется с трех станций Праги. Прага-Вршовице 8:27, Прага-Главный вокзал 8:31, Прага — Либень 8:44.

Маршрут поезда проходит по городам с древней историей и национальным природным паркам. Как видно из названия поезда, больше всего он подходит для желающих прогуляться к Праховским скалам — любимому месту альпинистов. Природный парк Чешский рай находится на расстоянии 10 км северо-западнее от города Йечин. Назад туристический поезд отправляется из города Турнов в 16:41 и возвращается в Прагу в 19:30. Подробно о маршруте и остановках этого скорого можно ознакомиться здесь.

Путешествие на круизном корабле

Каждую субботу и воскресенье непосредственно до 9.09.2018 года в 8:30 с Рашиновой набережной отправляется в плавание до Слап круизный корабль. Традиция проводить время на круизном корабле идет с 19 века. Это один из лучших способов провести время с семьей или друзьями . Длительность путешествия в одну сторону составляет 4 часа. Вас ждут прекрасные виды вокруг Влтавы. На борту корабля работают ресторан и бар. Возвращение в Прагу в 18:00.

Цена — 490 крон

Сниженная цена — 260 крон

Семейная — 1250 крон

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Катание на паровозе

Для желающих прокатиться на настоящем паровозе есть такая возможность. В эту субботу 7 июля в 9:05 с вокзала Прага-Браник до станций Сазава 12:15, исторический паровоз. Его трасса пройдет через один из самых красивых железнодорожных маршрутов. Путь пройдет вдоль долины реки Сазавы, сквозь несколько тоннелей, через самый высокий каменный мост в этой местности. Туристов ждут интересные экскурсии в музей золотодобычи и средневековые штольни. Для желающих подготовлена экскурсия к Ледечке и обратно.

Цена обратного билета 320 крон, возможны скидки.

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