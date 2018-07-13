Мероприятия на выходные 14-15 июля 2018 года

14-15 июля в Праге пройдет множество интересных событий: фестивали Средневековья, африканской кухни и индийских красок, экскурсии и концерты. Читайте подробности в нашей подборке.

Средневековый фестиваль на Виткове

14 июля 2018 года, с 10:00 до 20:00, на пражском Жижкове будут отмечать значимую историческую дату – 598 лет исторической битвы на Виткове. Известный лидер Гуситского движения Ян Жижка 14 июля 1420 года успешно выиграл битву у Сигизмунда Люксембургского, который возглавлял борьбу европейских феодалов против гуситов. Битва происходила непосредственно на месте, где установлен памятник Яну Жижке.

Все пространство на Виткове 14 июля превратится в средневековый фестиваль. Посетители смогут увидеть историческую реконструкцию знаменитого сражения. В сопутствующей программе праздника будут проходить рыцарские бои, выступления жонглеров, стрельба из лука, театр кукол. На празднике можно будет попробовать еду той поры.

Вход бесплатный.

Адрес: U Vitkova 1, Praha 3

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Экскурсия по аэропорту Точна в Праге

С 14 июля до 8 декабря 2018 года, каждую вторую субботу месяца, с 13:00 до 18:00, можно посетить ангар аэропорта Точна. Этот аэропорт находится в центре Праги на Смихове. Он является частью инфраструктуры общественного транспорта Чешской Республики и интегрирован в охранную систему спасения.

В ходе посещения аэропорта посетителям представится возможность посидеть в кабине легендарного Ан-2, в России прозванного "кукурузник". Ан2 – единственный в мире самолёт, который выпускается более 60-ти лет. По этому поводу он даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. В настоящее время его изготавливают в Китае.

Адрес: Radlicka 608/2

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Фестиваль африканских блюд

Фестиваль Африканской кухни состоится 14 и 15 июля 2018 года, с 10:00 до 20:00, в ботаническом саду.

Если вы хотите попробовать исключительное экзотическое блюдо, то вам не нужно ехать в далёкие страны. Достаточно посетить Пражский ботанический сад на Трое, куда легко добраться на общественном транспорте. Оба выходных в ботаническом саду можно насладиться разнообразными блюдами африканской кухни . Посетители праздника ознакомятся с творческими работами умельцев из разных уголков Африки.

Пройдут мастер-классы по африканским танцам, пению и игре на барабане. 15 июля пройдёт живое гастрономическое шоу повара по приготовлению насекомых. Подготовлена интересная программа для детей с представлениями и викторинами.

Адрес: Trojska 800/196, Praha 7

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Концерт юных скрипачей в театральной академии

15 июля 2018 года, с 14:00 до 16:00, в Академии театральных искусств пройдёт заключительный концерт юных скрипачей. В концерте примут участие более 40 детей в возрасте от 4 до 15 лет из Чехии, Польши, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, США и Малайзии. Юные музыканты сыграют музыку Сузуки, Дворжака, Вивальди, Брамса.

Вход на концерт свободный.

Адрес: Akademie muzickych umeni v Praze

Malostranske nam. 258/13, Praha1.

Индийский фестиваль красок Ratha-yatra

15 июля 2018 года, с 12:00 до 21:00, на площади Республики пройдет разноцветный фестиваль в индийском стиле Ratha-yatra. Красочное шествие с индийскими песнями, танцами и восторженными посетителями фестиваля переместится к центру Праги. В 15:00 начнётся культурная программа праздника. Фестиваль ведет древнюю тысячелетнюю традицию, распространен во всех крупных городах мира.

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Вейбординг и водные лыжи на Джбане

На Джбане в Праге 6 все желающие освоить воднолыжный спорт и вейкбординг могут воспользоваться двумя двухполосными подъемниками длиной 6 и 9 метров: как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

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