Куда пойти на выходных 21 и 22 июля в Праге

В эти выходные в пражан будет уникальная возможность прокатиться на историческом паровозе, посетить День мёда, ярмарку азиатской еды и другие интересные мероприятия.

Поездка на историческом паровозе на средневековую ярмарку

21 июля все желающие смогут прокатиться на историческом паровозе и побывать на средневековой ярмарке. 21-22 июля возле замка в Жлебах развернется традиционная историческая Святоаненская ярмарка. На ярмарке будут продавать товары ручной работы, жареные колбаски, пиво. Для гостей подготовили и интересную развлекательная программа.

Впервые на это мероприятие можно добраться на историческом паровозе, который отправится 21 июля со станции Прага-Браник в 08:50, со станции Прага-Главный вокзал – в 09:17. По дороге исторический поезд будет останавливаться на станциях Чески-Брод, Колин, Кутна-Гора, Чеслав и Жлебы. В обратную сторону паровоз отправляется со станции Жлебы в 15:10.

Цена билета на паровоз – 360 крон

Семейная – 790 крон.

Подробнее

День мёда в Ботаническом саду

21 июля 2018 года в Ботаническом саду Праги будут отмечать день Мёда. Организаторы праздника совместно с вышеградскими пчеловодами подготовили в Доме пчеловода выставку «Медоносные растения и пчелы». На выставке продемонстрируют стеклянный улей, где видна вся домашняя жизнь пчел.

От вышеградских пчеловодов вы узнаете все о пчелах и опылении растений. Пчелиная ферма «Велетов» предложит широкий выбор мёда, медовухи, медового шоколада. Всем будет весело и интересно.

Адрес: Trojska 800/196

www.botanicka.cz

Фестиваль уличной азиатской еды в Трое

21 и 22 июля 2018 года, с 10:00 до 19:00, возле замка Троя пройдёт гастрономическая акция, посвященная уличной азиатской еде. На фестивале будет предоставлен широкий выбор азиатских блюд. Вход бесплатный.

Адрес: U Trojskeho zamku 4/1, Praha 7

Подробнее

Международный детский художественный фестиваль

В эти выходные, с 10:00 до 17:00, можно посетить Пражский Конгресс-центр, где будет проходить Второй детский и юношеский международный художественный фестиваль. На несколько дней (с 20.07 по 23.07) помещение Конгресс-центра превратится в небольшую художественную галерею, где будут демонстрироваться 300 работ молодых художников в возрасте от 10 до 18 лет. Картины написаны детьми и студентами художественных школ из Чехии, Словакии, России, Израиля, Украины, Польши и Китая.

В течение всей выставки будет проходить мастер-класс по классическому написанию китайских иероглифов с помощью кисточки. Под руководством китайского художника каждый сможет попробовать себя в этом искусстве. Вход бесплатный.

Адрес: ul. 5 kvetna Kongresove centrum Praha.

Выставка картин Альфонса Мухи

В эти выходные можно посетить выставку картин Альфонса Мухи под названием «Славянская эпопея» в Праге. Выставка проходит в Общественном доме. Она посвящена столетию возникновения самостоятельного Чехословацкого государства.

Цена: 250 крон

Сниженная цена: 100 крон

Семейная : 500 крон

Адрес: Obecni dum , namesti Republiky 1090/5







