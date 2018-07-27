Куда пойти на выходных 28 и 29 июля в Праге

200-летие Национального музея в Праге
Национальный музей празднует своё 200-летие. В июле празднование будет посвящено музыке. Целый день 28 июля можно провести в очаровательной саду Летнего дворца Америка, где находится музей Антонина Дворжака – величайшего чешского композитора. Праздник музыки пройдет в виде пикника. Напрокат будут предложены коврики и различные детские игры. Организаторы праздника подготовили интересную познавательную и развлекательную программу о жизни и творчестве композитора.
С 13:00 до 18:00 – кукольное представление.
С 18:00 до 21:30 – прозвучат самые знаменитые композиции Антонина Дворжака в исполнении итальянского певца и пианиста Алессандро Ла Росса.
Праздник будет проходить с 10:00 до 22:00
Вход бесплатный.
Адрес: Ke Karlovu 20, Praha 2.
Дизайнерская ярмарка на площади Вацлава Гавела
28 и 29 июля 2018 года площадь Вацлава Гавела заполнится киосками с дизайнерскими работами от более чем двухсот лучших чешских мастеров. На продажу будут предложены уникальные ювелирные украшения, аксессуары, сумки, игрушки. Посетителей дизайнерского рынка ждёт музыкальная программа с лучшими чешскими группами и певцами.
Вход бесплатный.
Адрес: Narodni 4, Praha 1
Американский GastroFest
28 и 29 июля 2018 года, с 10:00 до 19:00, возле замка Троя пройдёт фестиваль традиционной еды с Американского континента. Гостей праздника ждут блюда из Северной, Латинской и Южной Америки. Помимо американской кухни желающие смогут оценить вьетнамскую и корейскую кухни.
Фестиваль пройдёт в комплексе бывшей пивоварни Троя напротив главной парковки зоопарка.
Вход на праздник бесплатный.
Адрес: U Trojskeho zamku 4/1
Выставка-продажа экзотических животных
Каждый месяц в Праге проходит выставка-продажа экзотических животных под названием Terrabazar. Это самая старая Пражская террариумная биржа, основанная террариумным обществом, которая регулярно проходит в комплексе Первой языковой школы площадью 1000м2.
Что можно увидеть и купить непосредственно от заводчика:
- террариумные животные: черепахи, змеи, хамелеоны, гекконы, экзотические птицы, пауки, морские свинки и т.д.
- Аквариумные и террариумные растения
- Корм
- Литература
- Консультация специалиста
- Бесплатная консультация ветеринарного врача
Вход - 100 крон.
Адрес: Na Strzi 65/1702, Praha 4
Конкурс моделей кораблей
28 июля 2018 года с 10:00 до 16:00 в Праге пройдёт конкурс моделей кораблей. Конкурс будет проходить на озере в парке Дружбы. В конкурсе будут участвовать модели пожарных кораблей, буксиров-Springer, а также модели парусных лодок Footy.
Мероприятие начинается в 10:00, можно приходить со своими моделями.
Вход бесплатный.
Адрес: Park Pratelstvi, Praha 9