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Куда пойти на выходных 28 и 29 июля в Праге

Куда пойти на выходных 28 и 29 июля в Праге

Тамара Гуржий 728 0
28-29 июля 2018 года в Праге пройдет музыкальное празднование 200-летия Национального музея, дизайнерская ярмарка, фестиваль американских блюд и выставка-продажа экзотических животных.
Куда пойти на выходных 28 и 29 июля в Праге

200-летие Национального музея в Праге

Национальный музей празднует своё 200-летие. В июле празднование будет посвящено музыке. Целый день 28 июля можно провести в очаровательной саду Летнего дворца Америка, где находится музей Антонина Дворжака – величайшего чешского композитора. Праздник музыки пройдет в виде пикника. Напрокат будут предложены коврики и различные детские игры. Организаторы праздника подготовили интересную познавательную и развлекательную программу о жизни и творчестве композитора.

С 13:00 до 18:00 – кукольное представление.

С 18:00 до 21:30 – прозвучат  самые знаменитые композиции Антонина Дворжака в исполнении итальянского певца и пианиста Алессандро Ла Росса.

Праздник будет проходить с 10:00 до 22:00

Вход бесплатный.

Адрес: Ke Karlovu 20, Praha 2.

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Дизайнерская ярмарка на площади Вацлава Гавела

28 и 29 июля 2018 года площадь Вацлава Гавела заполнится киосками с дизайнерскими работами от более чем двухсот лучших чешских мастеров. На продажу будут предложены уникальные ювелирные украшения, аксессуары, сумки, игрушки. Посетителей дизайнерского рынка ждёт музыкальная программа с лучшими чешскими группами и певцами.

Вход бесплатный.

Адрес: Narodni 4, Praha 1

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Американский GastroFest

28 и 29 июля 2018 года, с 10:00 до 19:00, возле замка Троя пройдёт фестиваль традиционной еды с Американского континента. Гостей праздника ждут блюда из Северной, Латинской и Южной Америки. Помимо американской кухни желающие смогут оценить вьетнамскую и корейскую кухни.

Фестиваль пройдёт в комплексе бывшей пивоварни Троя напротив главной парковки зоопарка.

Вход на праздник бесплатный.

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Адрес: U Trojskeho zamku 4/1


Выставка-продажа экзотических животных

Каждый месяц в Праге проходит выставка-продажа экзотических животных под названием Terrabazar. Это самая старая Пражская террариумная биржа, основанная террариумным обществом, которая регулярно проходит в комплексе Первой языковой школы площадью 1000м2.

Что можно увидеть и купить непосредственно от заводчика:

- террариумные животные: черепахи, змеи, хамелеоны, гекконы, экзотические птицы, пауки, морские свинки и т.д.

- Аквариумные и террариумные растения

- Корм

- Литература

- Консультация специалиста

- Бесплатная консультация ветеринарного врача

Вход - 100 крон.

Адрес: Na Strzi 65/1702, Praha 4

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Конкурс моделей кораблей

 

28 июля 2018 года  с 10:00 до 16:00 в Праге пройдёт конкурс моделей кораблей. Конкурс будет проходить на озере в парке Дружбы. В конкурсе будут участвовать модели пожарных кораблей, буксиров-Springer, а также модели парусных лодок Footy.

Мероприятие начинается в 10:00, можно приходить со своими моделями.

Вход бесплатный.

Адрес: Park Pratelstvi, Praha 9

 
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