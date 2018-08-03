Что делать в выходные 4-5 августа 2018 в Праге и не только

Несмотря на жару, ближайшие выходные в Чехии можно провести интересно. В Праге и за ее пределами пройдут необычные мероприятия для всей семьи. Не пропустите!

Экскурсия на поезде на пивоварню Velkopopovický Kozel

Все любители пива Velkopopovický Kozel могут попробовать его непосредственно у производителя. Каждое воскресенье с Главного вокзала в 10:22 отходит специальный поезд №810 под названием Kozel expres. Билеты можно приобрести в кассах Чешских железных дорог или онлайн, через электронный магазин Czech Railways. Эта акция будет продолжаться до 30 сентября 2018 года.

Стоимость билета 390 крон. В стоимость проезда входит обратный билет и экскурсия по пивоварне. В обратную дорогу поезд отправляется из Велке-Поповиц в 14:40 и прибывает в Прагу в 15:39.

Адрес отправления поезда: Hlavni nadrazi, Wilsonova 300/8, Praha2.

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Традиционный День ремесел у замка Крживоклат

4 августа 2018 года у замка Крживоклат будет проходить традиционный День ремесел. Крживоклат относится к самым старым и знаменитым замкам чешских королей и князей, его история начинается с 12 столетия. У замка вас ждёт народная музыка, представления кукольного театра, цирковые выступления, инсценировка прибытия княжеской семьи, таверны с отличной едой и напитками.

Приехать на этот праздник можно на историческом паровозе, который в 9:00 отправится со станции Прага-Браник и продолжит свой путь через станцию Прага-Смихов (9:33), Вршовице, Бероун и Крживоклат. Поезд состоит из исторических вагонов, среди которых будет вагон-ресторан, где можно перекусить и купить сувениры о прошлом и настоящем чешской железной дороги.

Со станции Крживоклат в обратную дорогу поезд отправляется в 16:54, в Прагу прибывает в 18:58.

Предварительная продажа билетов:

Вокзал Масарика – каждый день 8:00-12:00; 12:30-16:00; 16:25-18:00;:тел. 972 246 161

Вокзал Прага-Браник - каждый день 7:00-11:15; 13:30-14:50; 15:20-17:20; тел. 725 859

Цена билета : 280 крон

Сниженная цена: 140 крон

Семейная: 570 крон

www.cd.cz

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Экскурсия для детей в аэропорту Вацлава Гавела

4 августа 2018 года в аэропорту Вацлава Гавела, с 10:00 до 12:30, пройдет тематическая экскурсия для детей. В программу экскурсии входит знакомство с самолётами, работой аэропорта и с профессиями специальных сотрудников аэропорта. Также в программу экскурсии входит демонстрация служебных собак, которые охраняют аэропорт.

Цена: 220 крон

Сниженная цена: 100 крон

Семейная цена: 460 крон

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Мистическая Прага для детей и взрослых

4 августа 2018 года с 10:00 до 13:00 для детей пройдет великоепаломничество за тайнами Праги Mysteria Pragensia , начиная с духов алхимии и заканчивая всевозможными призраками. Место в группе лучше планировать заранее.

Таинственное паломничество начнется возле Музея алхимиков и магов Старой Праги объяснительной экскурсией и продолжится в кафе Kellyxir. Дальше будет прогулка по малостранским улицам. Закончится мероприятие экскурсией в Музее пражских историй и призраков.

Места на мероприятие резервируйте заранее онлайн или по телефону: 257 221 289

Цена: 350 крон

Сниженная цена: 250 крон

Семейная : 850 крон

Адрес: Muzeum alchymistru a magu stare Prahy Jansky vrsek 8, Praha1

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Фестиваль независимого кино в Праге

С 5 по 7 августа в Праге пройдет фестиваль независимого кино (PIFF). В эти дни гости и жители Праги смогут увидеть лучшие мировые фильмы современной кинематографии. Пражский фестиваль независимого кино уже в третий раз пройдет в кинотеатре Люцерна в центре города. Россию представит фильм «Иванов» режиссера и продюсера Дмитрия Фальковича.

Адрес: Kino Lucerna Vodickova 36, Praha1.