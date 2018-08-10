Что делать в выходные 11-12 августа в Праге

Фестиваль уличной еды Street Food Jam
12-го августа 2018 года, с 11:00 до 19:00, в саду клуба Cross в Голешовице пройдет фестиваль уличной еды под названием Street Food Jam. У гостей праздника будет возможность оценить уличное кулинарное искусство из разных уголков мира. Детей ждут креативные театральные мастер-классы. Вход на фестиваль свободный.
Адрес:. Сlub Cross, Plynarni 23, Praha7
Праздник вина в Пражском ботаническом саду
12 августа – именины Клары. В связи с этим днём на винограднике святой Клары, который находится в Пражском ботаническом саду, проходит праздник вина в виде пикника. Посетители праздника смогут продегустировать разные сорта вин, которыми славится виноградник святой Клары. Кроме вин организаторы праздника приготовили разные закуски в виде сыров, сезонных овощей и трав. История виноградника святой Клары идёт со времён Карла IV. В 1358 году он издал указ о создании виноградников на расстоянии трёх миль от столицы и сам посадил первую лозу знаменитого виноградника. Не пропустите возможность попробовать вино с самого старого виноградника Чехии.
Адрес: Trojska 800/196
Дни слонов и львов в Пражском зоопарке
11 и 12 августа 2018 года в Пражском зоопарке будут проходить международные дни слонов и львов. 11 августа целое слоновье стадо получит подарки.
12 августа в учебном центре зоопарка все желающие могут поучаствовать в изготовлении масок льва, и их же продемонстрировать, гуляя по зоопарку.
Адрес: U Trojskeho zamku 3/120
Концерт легендарной группы Goo Goo Dolls
12 августа 2018 года в Праге впервые пройдет концерт американской группы Goo Goo Dolls. Выступление состоится в Пражском Музыкальном Баре Люцерны. Начало концерта в 20:00.
Адрес: Stepanska 61 Lucerna Music Bar, Praha 1
День открытых дверей в Иерусалимской синагоге
12 августа 2018 года, в рамках дня еврейских памятников Чехии, в Праге можно будет бесплатно посетить Иерусалимскую синагогу, в которой находится выставка документов о восстановлении еврейских кладбищ и синагог после 1990 года.