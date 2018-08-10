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Что делать в выходные 11-12 августа в Праге

Что делать в выходные 11-12 августа в Праге

Тамара Гуржий 1252 0
В эти выходные Прага порадует жителей и гостей города увлекательными мероприятиями: фестиваль уличной еды, праздник вина, день слонов и львов в зоопарке… И это еще не всё! Выбирайте лучшие развлечения из нашей подборки.
Что делать в выходные 11-12 августа в Праге

Фестиваль уличной еды Street Food Jam

12-го августа 2018 года, с 11:00 до 19:00, в саду клуба Cross в Голешовице пройдет фестиваль уличной еды под названием Street Food Jam. У гостей праздника будет возможность оценить уличное кулинарное искусство из разных уголков мира. Детей ждут креативные театральные мастер-классы.  Вход на фестиваль свободный.

Адрес:. Сlub Cross, Plynarni 23, Praha7

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Праздник вина в Пражском ботаническом саду

12 августа – именины Клары. В связи с этим днём на винограднике святой Клары, который находится в Пражском ботаническом саду, проходит праздник вина в виде пикника. Посетители праздника смогут продегустировать разные сорта вин, которыми славится виноградник святой Клары. Кроме вин организаторы праздника приготовили разные закуски в виде сыров, сезонных овощей и трав. История виноградника святой Клары  идёт со времён Карла IV. В 1358 году он издал указ о создании виноградников на расстоянии трёх миль от столицы и сам посадил первую лозу знаменитого виноградника. Не пропустите возможность попробовать вино с самого старого виноградника Чехии.

Адрес: Trojska 800/196

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Дни слонов и львов в Пражском зоопарке

11 и 12 августа 2018 года в Пражском зоопарке будут проходить международные дни слонов и львов. 11 августа целое слоновье стадо получит  подарки.

12 августа в учебном центре зоопарка все желающие могут поучаствовать в изготовлении масок льва, и их же продемонстрировать, гуляя по зоопарку.

Адрес: U  Trojskeho zamku 3/120

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Концерт легендарной группы  Goo Goo Dolls

12 августа 2018 года в Праге впервые пройдет концерт американской группы Goo Goo Dolls. Выступление состоится в Пражском Музыкальном Баре Люцерны. Начало концерта в 20:00.

Адрес: Stepanska 61 Lucerna Music Bar, Praha 1

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День открытых дверей в Иерусалимской синагоге

12 августа 2018 года, в рамках дня еврейских памятников Чехии, в Праге можно будет бесплатно посетить Иерусалимскую синагогу, в которой находится выставка документов о восстановлении еврейских кладбищ и синагог после 1990 года.

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Выходные в Праге культура концерт фестиваль Туризм
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