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Что делать в выходные 18-19 августа в Праге

Что делать в выходные 18-19 августа в Праге

Тамара Гуржий 199 0
В эти выходные в Праге пройдет несколько гастрономических фестивалей, а также интересные экскурсии и показ документального фильма, посвященного 1968 году. Самые увлекательные мероприятия – в нашей подборке.
Что делать в выходные 18-19 августа в Праге

Фестиваль чая на Вышеграде

На территории старой крепости Вышеграда 18 и 19 августа 2018 года пройдет 10-й юбилейный Международный праздник чая под названием Cajomir Fest 2018. Посетители фестиваля смогут попробовать чаи со всего мира и ознакомиться с искусством их приготовления.

В субботу фестиваль откроется в 12 часов и продлится до 20:00. В воскресенье праздник чая начнется с рассветом и закончится с заходом солнца.

На всей площади старой крепости Вышеграда разместятся десятки чайных кафе, торговых палаток с закусками и керамической посудой. Посетителям предложат поучаствовать в мастер-классах от профессионалов приготовления чая.

Специальным гостем праздника будет корейская делегация. Свое участие подтвердили мастера чая из Австралии, Австрии, Бельгии, России, Китая и других стран. Гостей праздника ждёт интересная сопроводительная программа в виде конкурсов, игр, музыкальных номеров, мастер классов.

Рекомендуется заранее закупить дегустационные полоски за 200 крон.

Адрес: V Pevnosti 159/5B

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Праздник дегустации вин

В субботу, 18 августа, с 12:00 до 22:00, на Стрелецком острове впервые пройдет праздник дегустации вин. Посетители смогут попробовать вина от шести виноделен Чехии и Моравии. Дегустацию вин дополнит современная гастрономия и музыкальное сопровождение праздника.Приходите провести летний день в одном из красивейших мест Праги.

 

Этнопикник в центре Праги

В рамках празднования 200-летия создания Национального музея Музей азиатских, африканских и американских культур (Naprstkovo muzeum) подготовил гастрономическое мероприятие. 18 август 2018 года с 12:00 до 22:00  во дворе музея под открытым небом пройдет фестиваль под названием Etnopiknik.

Посетители праздника смогут в один день ознакомиться с неевропейскими культурами, отведать изысканные экзотические блюда представленных стран. На протяжении всего дня праздник будут сопровождать музыкальные шоу. Дети смогут поучаствовать в творческих мастер-классах.

Вход на праздник бесплатный.

Адрес: Betlemske namesti 1, Praha 1.

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Экскурсия по дворцу князя Коллоредо-Монсфильда

18 августа с 14:00 до 16:00  пройдет комментированная экскурсия во дворце князя Коллоредо-Монсфильда. Дворец построен в 1737 году и за все время существования не подвергался серьезной реконструкции. Здание построено в стиле барокко. Наиболее примечательное место во дворце – это концертный зал с расписным потолком, где в конце 18 века выступал Вольфганг Амадей Моцарт. Кстати, фильм о Моцарте «Амадей» режиссера Милоша Формана снимался в этом дворце.

Адрес: Karlova 2, Praha 1

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Показ фильма о вторжении 1968 года

18 августа 2018 года, с 18:00 до 20:00, пройдет первый публичный показ документального фильма «Мой неизвестный солдат» о событиях вторжения армий Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. При создании фильма режиссер Анна Кривенко использовала известные, но ещё ни разу не публиковавшиеся архивы со всей Европы и России. После показа фильма будет обсуждение картины с ее создателями.

Цена билета 120 крон.
Льготная цена 80 крон.

Адрес: Centrum soucasneho umeni DOX, ul. Poupetova 1, Praha 7.

 

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Темы
Выходные в Праге отдых культура Туризм экскурсии фестиваль
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