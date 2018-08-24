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Что делать в выходные 25 и 26 августа в Праге

Что делать в выходные 25 и 26 августа в Праге

Тамара Гуржий 1075 0
В эти выходные откроется больше 80 дворцов и замков по всей Чехии, пройдут бесплатные концерты и интересные фестивали. Лучшие развлечения на субботу и воскресенье вы найдете в нашей подборке.
Что делать в выходные 25 и 26 августа в Праге

Ночь замков и крепостей 2018

Для всех любителей исторических мест (замков, градов, костелов и дворцов) есть прекрасная возможность посетить их в ночь с 25.08 до 26.08.2018 года в рамках традиционного мероприятия под названием Hradozamecka noc 2018.

В эту волшебную ночь вас ждут незабываемые впечатления! В девятый раз организаторы акции откроют для ночного визита более восьмидесяти исторических мест по всей Чехии. Главная программа праздника в этом году пройдет в замке Кинжврат, резиденции княжеского рода Меттерниха.

В Праге в эту ночь можно будет посетить экскурсии по садам под Пражском Градом, а также концерт классической музыки времён барокко, классицизма и романтизма. 25.08 и 26.06 с 10:00 до 22:00  сады под Пражском градом будут открыты для всех желающих.

Цена: 100 крон, сниженная цена 70 крон.

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День открытых дверей в здании Сената

В рамках праздника Hradozаmecka noc 2018,  25 августа 2018 года, с 18:00 до 22:00, в здании Сената  пройдет вечер открытых дверей для всех желающих. До 22:00 можно будет полюбоваться внутренним убранством исторического дворца, построенного в барочном стиле и послушать классическую музыку в Вальдштейнском саду, примыкающем к зданию. Вход бесплатный.

Адрес:  Senat Parlamentu CR
Valdstejnske namesti 17/4

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Бесплатный концерт Пражского камерного оркестра

26 августа 2018 года, с 17:00 до 18:00, в Вальдштейнском саду Праги пройдет бесплатный концерт Пражского камерного оркестра, приуроченный к 100-летнему юбилею основания Чехословацкого государства. Музыканты сыграют произведения Моцарта, Дворжака, Чайковского, Мендельсона.

Дирижировать оркестром будет Войтех Спурны.
Адрес: Valdstejnska zahrada, Letenska 123/4

 

Фестиваль народной музыки и ремесел

25 августа 2018 года, с 14:00 до 18:00, в здании Этнографического музея и прилегающем к нему саду Кинского пройдет фестиваль народной музыки и традиционных ремесел. Праздник приурочен 200 летию основания Национального музея. Посетители праздника  под открытым небом смогут насладиться выступлениями чешских, моравских и русинских фольклорных групп, полюбоваться изделиями народного промысла. Дети смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по народному ремеслу. Сопровождать фестиваль будут также театральные постановки из истории музея. Посещение фестиваля бесплатно.

Адрес: Narodopisne muzeum Narodniho muzea, Kinskeho zahrada 98

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Выставка ретро-автомобилей на поле для гольфа

25 августа 2018 года на поле для гольфа Гостиваржа впервые пройдет необычная выставка. С 10:00 до 18:00 на элегантном поле гольф-клуба расположится 70 раритетных автомобилей времён Первой Республики. Организаторы выставки подготовили для показа автомобили, представляющие девять главных брендов довоенной Чехословакии.

Поле гольф-клуба Гостиваржа выбрали для выставки не случайно – оно расположено в прекрасной транспортной доступности для посетителей. Для гостей выставки также подготовили развлекательную программу  выставка картин, модные показы, интересные лекции, конкурсы для детей и другое.

Цена: 250 крон
Сниженная цена: 90 крон
Адрес: U Golfu 565

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Фестиваль домашней еды и пива

25 августа 2018 года, с 13:00 до 21:00, на площади Йиржи-с-Подебрад пройдет фестиваль хорошего настроения под названием «Вкус и запах Чехии». Гости фестиваля смогут отведать вкусную домашнюю еду, пиво от небольших пивоварен, вино обычное и молодое (бурчак). На фестивале будет представлена основная продукция местных производителей - пиво, мясо, молоко, фрукты, овощи. Сопровождать праздник будет популярная народная чешская музыка, инсценировки сказок для детей. Вход на фестиваль бесплатный.

Адрес: namesti Jiriho z Podebrad

 
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Темы
Выходные в Праге экскурсии Туризм фестиваль замок выставка
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