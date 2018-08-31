Как провести выходные 1 и 2 сентября 2018 года в Праге

Первые осенние выходные в Праге порадуют жителей города несколькими гастрономическими фестивалями, крупнейшей в Чехии выставкой автомобилей и ярмаркой гончарного мастерства. Не пропустите!

Гастрономический фест в садах замка Троя

1 и 2 сентября, с 10:00 до 20:00, в великолепных садах замка Троя в восьмой раз пройдет фестиваль еды и напитков под названием Foodparade 2018. Более тридцати отличных ресторанов, бистро и кафе приготовят для посетителей свои блюда. Гостям можно расположиться в уютных местах сада на ковриках, которые можно здесь же взять напрокат, или на шезлонгах. Все дегустационные блюда сервируются на фарфоровой посуде, для вина – стеклянные бокалы (никакой пластиковой посуды).

Праздник сопровождает сопутствующая программа с мастер-классами из области гастрономии. Для детских игр будут предоставлены игрушки из магазина Hamleys.

Адрес: U Trojskeho zamku 4/1

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Фестиваль бургеров

2 сентября в Праге, на территории клуба Cross Club, с 10:00 до 18:00 впервые пройдет фестиваль Vegan Burger Festival. Любителям вегетарианской еды предоставится возможность обогатить свой рацион оригинальными и разнообразными бургерами, которые могут быть вкусными и без мяса.

Оплата за вход добровольная.

Адрес: Cross Club, Plynarni 1096/23, Praha7

Фестиваль F.O.O.D. в парке Ладронка

2 сентября 2018 года журнал F.O.O.D. приглашает всех желающих на восьмой ежегодный гастрономический фестиваль F.O.O.D. пикник. Праздник пройдет с11:00 до 19:00 в парке Ладронка.

В программу дня включены кулинарные шоу, стенды с продуктами от чешских кулинаров и фермеров, концерт Thoma Artwaye – чешского певца и музыканта, который сочиняет и исполняет песни на английском языке. Для детей подготовлен большой детский уголок.

Вход на фестиваль свободный.

Адрес: Tomanova 1028/1, Praha6

Ярмарка гончарного мастерства

1 и 2 сентября 2018 года, с 10:00 до 19:00, на Пражском острове Кампа в 11-й раз пройдет традиционный рынок гончарного мастерства. В эти дни остров заполнят ларьки с керамикой от лучших мастеров гончарного искусства.

Общественное питание с домашними деликатесами обеспечит кафе Therapy. Театральные группы два дня будут развлекать взрослых и детей.

Также 1 и 2 сентября с 13:00 до 14:00 будет играть детский оркестр. Этот концерт подготовила некоммерческая организация Sananim, которая занимается привлечением великих музыкантов к детским творческим группам.

Вход бесплатный.

Выставка уникальных автомобилей в Летнянах

С 1 по 2 сентября, с 10:00 до 16:00, все фанаты автомобилей смогут посетить крупнейший фестиваль под названием Escape Prague Car Festival 2018. Седьмая ежегодная выставка автомобилей в Чехии пройдет в выставочном комплексе PVA EXPO PRAHA, который находится в Летнянах. На выставке будут демонстрироваться сотни уникальных серийных, спортивных и модифицированных автомобилей.

На празднике посетителей ждут великолепные шоу и много веселья.

Цена: 220 крон

Сниженная цена:120 крон

Семейная: 500 крон.

Адрес: PVA Expo Praha Letnany Beranovych 667, Praha 9

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Итальянский фестиваль Proseccofest

Если вы любите Просекко, Италию и итальянские деликатесы, то вам нужно попасть на фестиваль Proseccofest, который во второй раз пройдет в воскресенье, 2 сентября, в вилле Рихтер, которая находится на Пражском Граде.

Вы попадете в атмосферу старейшего Пражского виноградника, где для вас подготовят 40 образцов итальянского Просекко от 15-ти виноделен, а также блюда итальянской кухни.

Цена входа: 250 крон (в эту цену входит три дегустационных жетона)

Адрес:Villa Richter Stare zamecke schody 6/251

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Также в эти выходные в Праге пройдет неоновый фестиваль Neon Run, мультикультурный фестиваль Красочная девятка и бесплатный мастер-класс по косметологии.