Как провести выходные 1 и 2 сентября 2018 года в Праге

Гастрономический фест в садах замка Троя
1 и 2 сентября, с 10:00 до 20:00, в великолепных садах замка Троя в восьмой раз пройдет фестиваль еды и напитков под названием Foodparade 2018. Более тридцати отличных ресторанов, бистро и кафе приготовят для посетителей свои блюда. Гостям можно расположиться в уютных местах сада на ковриках, которые можно здесь же взять напрокат, или на шезлонгах. Все дегустационные блюда сервируются на фарфоровой посуде, для вина – стеклянные бокалы (никакой пластиковой посуды).
Праздник сопровождает сопутствующая программа с мастер-классами из области гастрономии. Для детских игр будут предоставлены игрушки из магазина Hamleys.
Адрес: U Trojskeho zamku 4/1
Фестиваль бургеров
2 сентября в Праге, на территории клуба Cross Club, с 10:00 до 18:00 впервые пройдет фестиваль Vegan Burger Festival. Любителям вегетарианской еды предоставится возможность обогатить свой рацион оригинальными и разнообразными бургерами, которые могут быть вкусными и без мяса.
Оплата за вход добровольная.
Адрес: Cross Club, Plynarni 1096/23, Praha7
Фестиваль F.O.O.D. в парке Ладронка
2 сентября 2018 года журнал F.O.O.D. приглашает всех желающих на восьмой ежегодный гастрономический фестиваль F.O.O.D. пикник. Праздник пройдет с11:00 до 19:00 в парке Ладронка.
В программу дня включены кулинарные шоу, стенды с продуктами от чешских кулинаров и фермеров, концерт Thoma Artwaye – чешского певца и музыканта, который сочиняет и исполняет песни на английском языке. Для детей подготовлен большой детский уголок.
Вход на фестиваль свободный.
Адрес: Tomanova 1028/1, Praha6
Ярмарка гончарного мастерства
1 и 2 сентября 2018 года, с 10:00 до 19:00, на Пражском острове Кампа в 11-й раз пройдет традиционный рынок гончарного мастерства. В эти дни остров заполнят ларьки с керамикой от лучших мастеров гончарного искусства.
Общественное питание с домашними деликатесами обеспечит кафе Therapy. Театральные группы два дня будут развлекать взрослых и детей.
Также 1 и 2 сентября с 13:00 до 14:00 будет играть детский оркестр. Этот концерт подготовила некоммерческая организация Sananim, которая занимается привлечением великих музыкантов к детским творческим группам.
Вход бесплатный.
Выставка уникальных автомобилей в Летнянах
С 1 по 2 сентября, с 10:00 до 16:00, все фанаты автомобилей смогут посетить крупнейший фестиваль под названием Escape Prague Car Festival 2018. Седьмая ежегодная выставка автомобилей в Чехии пройдет в выставочном комплексе PVA EXPO PRAHA, который находится в Летнянах. На выставке будут демонстрироваться сотни уникальных серийных, спортивных и модифицированных автомобилей.
На празднике посетителей ждут великолепные шоу и много веселья.
Цена: 220 крон
Сниженная цена:120 крон
Семейная: 500 крон.
Адрес: PVA Expo Praha Letnany Beranovych 667, Praha 9
Итальянский фестиваль Proseccofest
Если вы любите Просекко, Италию и итальянские деликатесы, то вам нужно попасть на фестиваль Proseccofest, который во второй раз пройдет в воскресенье, 2 сентября, в вилле Рихтер, которая находится на Пражском Граде.
Вы попадете в атмосферу старейшего Пражского виноградника, где для вас подготовят 40 образцов итальянского Просекко от 15-ти виноделен, а также блюда итальянской кухни.
Цена входа: 250 крон (в эту цену входит три дегустационных жетона)
Адрес:Villa Richter Stare zamecke schody 6/251
Также в эти выходные в Праге пройдет неоновый фестиваль Neon Run, мультикультурный фестиваль Красочная девятка и бесплатный мастер-класс по косметологии.