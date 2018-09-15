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Что делать на выходных 15 и 16 сентября 2018 в Праге

Что делать на выходных 15 и 16 сентября 2018 в Праге

Maria Rogatneva 527 0
Середина сентября будет яркой на события: множество food-фестивалей, премьеры кинолент, дизайнерские ярмарки и увлекательные мероприятия для всей семьи. Лучшие мероприятия вы найдете в нашей подборке!
Что делать на выходных 15 и 16 сентября 2018 в Праге

Dyzajn market Podzim

На этих выходных в Праге пройдет осенний Дизайн-маркет. Это самый большой ивент дизайнеров в Чехии, на котором вы можете приобрести или увидеть авторские работы десятка дизайнеров со всего мира. От предметов интерьера, одежды и украшений до игрушек и авторской косметики. В этот раз в программу включены 10 различных воркшопов, театральные и музыкальные выступления.

Посетить маркет вы можете с 10:00 до 19:00 в субботу и в воскресенье.

Вход: бесплатный.

Адрес: площадь Вацлава Гавла у здания Национального театра.

Подробная информация: www.dyzajnmarket.com и https://www.facebook.com/events/839892102863064/


Prosecco & Food Festival 2018

15 и 16 сентября, с 12:00 до 20:00, на Стрелецком острове состоится food-фестиваль. Его посетители смогут попробовать огромное количество игристых вин, изысканные закуски с морепродуктами и итальянские традиционные блюда. Развлекательная программа будет насыщенной.

Обратите внимание на то, что на фестивале вы сможете расплачиваться только наличными.

Стоимость билета: 150 крон (в цену включен welcome drink)

Адрес: Střelecký ostrov

Подробнее: www.prosecco-food-fest.cz

 

Zažít město jinak 2018

15 сентября различные места Праги будут выглядеть совсем не так, как обычно. Живая музыка, выставки, театральные постановки, игры, дегустации, воркшопы. Акция проводится ежегодно с 2006 года. В прошлом году она прошла в 68 локациях.

Стоимость билетов: бесплатно

Список мест и подробная информацияwww.zazitmestojinak.cz

 

Prague Hand Poke Session III.

Также на протяжении всех выходных пройдет тату-фест, где соберутся мастера со всей Европы. Выбрать и забуковать тату-мастера можете здесь. Кроме новой татуировки интересным может быть участие в воркшопах, лекциях или танцы под качественную электронику. Старт в 10 утра в субботу, финиш - 18:00 в воскресенье.

Локация: OPERO Salvátorská 931/8

Актуальная информацияhttps://www.instagram.com/praguehandpoke/  и  https://www.facebook.com/events/707208586285042/



Премьера KING SKATE на острове Štvanici

В субботу вечером в скейт-парке пройдет премьера киноленты King Skate чешского режиссера Шимона Шафранка. Там все как положено: 70-е, начало скейтбординга в Чехословакии, сломанные кости, бесперебойные вечеринки. Кроме показа фильма участников мероприятия ждет настоящая скейт-тусовка со скейт-легендами, музыкой, трюками и пивом.

Продолжительность фильма: 80 минут

Начало показа в 20:20.

Онлайн покупка билетов

Подробная информация: http://www.kingskate.cz/

 

badewanne: pop-up #2

16 сентября в воскресенье в каварне Патра на Крымской пройдет второй pop-up от badewanne. С 11 утра до 19 вечера вы сможете посетить заведение, чтобы приобрести осенне-зимнюю, и что особо подчеркивают организаторы - бюджетную одежду. На мероприятии будет масса других забав: фото-уголок с Instax, выставка иллюстраций Аnny Wim из Берлина, возможность сделать татуировку, а также попробовать специальный drink “Aka Opji” и перекусить.

Больше информации найдете здесь: https://www.facebook.com/events/461620407657533/

Стоимость входа: бесплатно

Адрес: Крымска 17



Street Food Festival – podzim 2018

Уличный фестиваль снова оживит Голешовицкий квартал перед Кроссем. Блюда европейской, азиатской, средиземноморской кухни ждут вас. Кроме еды подготовлена яркая сопутствующая программа с развлечениями.

Локация: Cross Club на Plynární 23

Подробная информация: https://www.facebook.com/events/193409101352996/

 

Ochutnej Vietnam 2018

Также в течение выходных вы можете попробовать вьетнамские блюда. Спустя год в Праге снова пройдет фестиваль вьетнамской кухни. Уже 5 год подряд.

Локация: Holešovická tržnice (Bubenské nábř. 306/13, Praha 7)

Подробнее на Facebook

 

Cannes 2018 – Semaine de la critique

В кинотеатре Ponpero в субботу покажут короткометражки с каннского кинофестиваля 2018. Начало в 19:00.

Локация: Kino Ponrepo (Bartolomějská 11)

Стоимость билета: 80 Kč

Программа: www.nfa.cz


Žižkovská loutka 2018

Начавшийся в пятницу кукольный фестиваль продлится до воскресенья. Третий год подряд акция не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Программа насыщена развлечениями, которые помогут вам “вернуться в детство” и повеселят малышей и подростков.

Стоимость билетов: 150-250 крон

Места проведения найдете здесь

 
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Темы
отдых Прага Чехия фестиваль музыка искусство Выходные в Праге
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