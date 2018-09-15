Что делать на выходных 15 и 16 сентября 2018 в Праге

Dyzajn market Podzim
На этих выходных в Праге пройдет осенний Дизайн-маркет. Это самый большой ивент дизайнеров в Чехии, на котором вы можете приобрести или увидеть авторские работы десятка дизайнеров со всего мира. От предметов интерьера, одежды и украшений до игрушек и авторской косметики. В этот раз в программу включены 10 различных воркшопов, театральные и музыкальные выступления.
Посетить маркет вы можете с 10:00 до 19:00 в субботу и в воскресенье.
Вход: бесплатный.
Адрес: площадь Вацлава Гавла у здания Национального театра.
Подробная информация: www.dyzajnmarket.com и https://www.facebook.com/events/839892102863064/
Prosecco & Food Festival 2018
15 и 16 сентября, с 12:00 до 20:00, на Стрелецком острове состоится food-фестиваль. Его посетители смогут попробовать огромное количество игристых вин, изысканные закуски с морепродуктами и итальянские традиционные блюда. Развлекательная программа будет насыщенной.
Обратите внимание на то, что на фестивале вы сможете расплачиваться только наличными.
Стоимость билета: 150 крон (в цену включен welcome drink)
Адрес: Střelecký ostrov
Подробнее: www.prosecco-food-fest.cz
Zažít město jinak 2018
15 сентября различные места Праги будут выглядеть совсем не так, как обычно. Живая музыка, выставки, театральные постановки, игры, дегустации, воркшопы. Акция проводится ежегодно с 2006 года. В прошлом году она прошла в 68 локациях.
Стоимость билетов: бесплатно
Список мест и подробная информация: www.zazitmestojinak.cz
Prague Hand Poke Session III.
Также на протяжении всех выходных пройдет тату-фест, где соберутся мастера со всей Европы. Выбрать и забуковать тату-мастера можете здесь. Кроме новой татуировки интересным может быть участие в воркшопах, лекциях или танцы под качественную электронику. Старт в 10 утра в субботу, финиш - 18:00 в воскресенье.
Локация: OPERO Salvátorská 931/8
Актуальная информация: https://www.instagram.com/praguehandpoke/ и https://www.facebook.com/events/707208586285042/
Премьера KING SKATE на острове Štvanici
В субботу вечером в скейт-парке пройдет премьера киноленты King Skate чешского режиссера Шимона Шафранка. Там все как положено: 70-е, начало скейтбординга в Чехословакии, сломанные кости, бесперебойные вечеринки. Кроме показа фильма участников мероприятия ждет настоящая скейт-тусовка со скейт-легендами, музыкой, трюками и пивом.
Продолжительность фильма: 80 минут
Начало показа в 20:20.
Подробная информация: http://www.kingskate.cz/
badewanne: pop-up #2
16 сентября в воскресенье в каварне Патра на Крымской пройдет второй pop-up от badewanne. С 11 утра до 19 вечера вы сможете посетить заведение, чтобы приобрести осенне-зимнюю, и что особо подчеркивают организаторы - бюджетную одежду. На мероприятии будет масса других забав: фото-уголок с Instax, выставка иллюстраций Аnny Wim из Берлина, возможность сделать татуировку, а также попробовать специальный drink “Aka Opji” и перекусить.
Больше информации найдете здесь: https://www.facebook.com/events/461620407657533/
Стоимость входа: бесплатно
Адрес: Крымска 17
Street Food Festival – podzim 2018
Уличный фестиваль снова оживит Голешовицкий квартал перед Кроссем. Блюда европейской, азиатской, средиземноморской кухни ждут вас. Кроме еды подготовлена яркая сопутствующая программа с развлечениями.
Локация: Cross Club на Plynární 23
Подробная информация: https://www.facebook.com/events/193409101352996/
Ochutnej Vietnam 2018
Также в течение выходных вы можете попробовать вьетнамские блюда. Спустя год в Праге снова пройдет фестиваль вьетнамской кухни. Уже 5 год подряд.
Локация: Holešovická tržnice (Bubenské nábř. 306/13, Praha 7)
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Cannes 2018 – Semaine de la critique
В кинотеатре Ponpero в субботу покажут короткометражки с каннского кинофестиваля 2018. Начало в 19:00.
Локация: Kino Ponrepo (Bartolomějská 11)
Стоимость билета: 80 Kč
Программа: www.nfa.cz
Žižkovská loutka 2018
Начавшийся в пятницу кукольный фестиваль продлится до воскресенья. Третий год подряд акция не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Программа насыщена развлечениями, которые помогут вам “вернуться в детство” и повеселят малышей и подростков.
Стоимость билетов: 150-250 крон
Места проведения найдете здесь