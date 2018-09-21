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Что делать на выходных 22 и 23 сентября 2018 года в Праге

Что делать на выходных 22 и 23 сентября 2018 года в Праге

Maria Rogatneva 1533 0
Эти выходные в Праге радуют многочисленными мероприятиями и акциями: всевозможные фестивали, блошиные рынки, скачки и выставки. Для наших читателей мы сделали специальную подборку. Проведите эти выходные на ура!
Что делать на выходных 22 и 23 сентября 2018 года в Праге

Vinobraní na Grébovce 2018

Акция стартует в пятницу и продлится всю субботу. Кроме лучших вин, бурчака и закусок вас ожидает насыщенная культурная программа: выступление финалистов студенческих конкурсов Beat Sisters a WxP, презентация книги Štěpána Hanuše „Století městské části Praha 2 v lidských osudech“ и многое другое.

Места проведения: Náměstí Míru a park Grébovka

Вход: бесплатный

Подробностиhttps://www.facebook.com/events/1068152690000888/permalink/1086085184874305/

 

Европейский кубок жокеев 2018

В субботу с 13 часов вы сможете посмотреть на выступления лучших европейских жокеев, которые будут соревноваться в 8 состязаниях (4 из них имеют статус высшей категории). Комплекс будет открыт с 11 утра, первые скачки в 13:00.

Локация: Dostihové závodiště Velká Chuchle

Адрес: Radotínská 69/34, Praha 5

Стоимость билета: 250–1600 Kč

Подробная информацияwww.velka-chuchle.cz

 

Фермерские рынки на Наплавке

В субботу с 8 утра до 14 дня на Наплавке будут работать традиционные фермерские рынки. Акции проводятся уже 8 лет. Вы можете приобрести локальные, чешские продукты от прямых производителей. На этой неделе вы также сможете попробовать пиво, бурчак или домашние лимонады.

Акция повторится ровно через неделю.

Локация: Náplavka – Náplavka u Palackého mostu

Адрес: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Стоимость билета: бесплатно

Подробнееwww.farmarsketrziste.cz

 

Фестиваль азиатской кухни 

4 год подряд Asia Food Fest предлагает своим посетителям попробовать всевозможные блюда азиатской кухни. И речь идет не только о вьетнамской или тайской еде, но и о блюдах из Грузии, Ливана, Узбекистана, Филипинн, Сирии и Монголии. На Смиховской наплавке снова будут продавать экзотические фрукты и … жареных насекомых. Кроме еды на фестивале будут представлены: чайная церемония, традиционные танцы народов востока, боевые выступления. Акция пройдет в субботу, старт в 10 утра.

Подробная информацияhttps://www.facebook.com/events/256594134991907/

Локация: Smíchovská náplavka – u Železničního mostu

Адрес: Smíchovská náplavka 558/4, Praha 5

Стоимость входного билета: 0–50 Kč

 

Фестиваль малых пивоварен 2018

Фестиваль малых пивоварен проходит в Праге впервые. На нем свое пиво посетителям представят сразу 40 малых пивоварен со всей Чехии. Кроме хмельных напитков вас ждут традиционные пивные закуски: сыры, колбасы, гуляш и многое другое. Атмосферу фестиваля дополнят музыкальные выступления. Фестиваль пройдет в субботу, начало акции в 8 утра.

Место проведения: Vítězné náměstí – Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Вход: бесплатно

Подробнееhttps://www.facebook.com/events/1863971130575834/

 

Festival Evolution 2018

На Výstaviště Holešovice в эти выходные снова большая акция. На этот раз фестиваль Festival Evolution. Главная его цель  поддержка здорового и активного образа жизни. Развлечения найдутся и для детей, и для взрослых. Можно приходить всей семьей! В программе лекции, воркшопы, концерты и спортивные соревнования. Фестиваль проходит 2 раза в год.

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Подробная информацияwww.festivalevolution.cz

Стоимость билета: 130–200 Kč

 

Выставки фоторабот выдающегося Йозефа Коуделки

На этих выходных у вас есть последний шанс посетить 2 выставки, где вы увидите работы выдающегося чешского фотографа Йозефа Коуделки. Одна из них проходит в историческом здании Музея декоративно-прикладного искусства (Uměleckoprůmyslové museum, historická budova) и содержит 350 работ автора. Это одна из самых массовых выставок фотографа в честь его 80-летия. Вход платный: от 30 до 500 чешских крон.

Вторая выставка проходит в Выставочном дворце Veletržní palác Národní galerie v Praze. Она гораздо меньше, но зато с бесплатным входом. Выставка под названием “De-creazione” включает в себя сразу три темы: природные катастрофы и человек; военные конфликты; природа и промышленный мир.

Места проведения: Uměleckoprůmyslové museum (historická budova) по адресу 17. listopadu 2, Praha 1 и Veletržní palác по адресу Dukelských hrdinů 47, Praha 7.

Подробности: www.upm.cz и www.ngprague.c


Recycle Flea Market

Первый "велоблешак" на лодке Altenburg состоится в это воскресенье. Там можно будет собрать велосипед в прямом смысле по частям. Так как на блошинном рынке будут продавать все. И рамы, и сиденья, и педали, и даже мелкие детали. Но кроме этого на рынке вы найдете и другие вещи: антиквариат, одежду, украшения и дизайнерские предметы интерьера. Старт мероприятия в 16:00.

Локация: Altenburg 1964

Адрес: Partyzánská 18/23, Praha 7

Подробности: https://www.facebook.com/events/231919784165871/

 

Podzimní blešák

В воскресенье с 12 часов откроется, пожалуй, самый масштабный по посещаемости в Праге блошиный рынок. Каждый продавец тщательно отбирается организаторами, чтобы все вещи были необычными и интересными. Посетителей ждет музыка, закуски и море одежды и бижутерии.

Подробнееhttp://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/podzimni-blesak-ve-fabrice-2

Локация: MeetFactory

Адрес: Ke Sklárně 15, Praha 5

Вход: бесплатно

 

Film a architektura 2018 Praha

Кроме того, в эти выходные в Праге продолжится кинофестиваль Film a architektura 2018 Praha.
Акция будет проходить в столице с 20.9. по 5.10.2018. Главная идея фестиваля - показать влияние архитектуры различных стран и городов на культуру. Каждый город и страна будут представлены увлекательными фильмами от современных режиссеров.

Полная программа фестиваля: http://filmarchitektura.cz/program/

Вся подробная информация: http://filmarchitektura.cz

 

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Темы
отдых культура Прага Чехия фестиваль архитектура кино еда чешское пиво пивоварни выставка
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