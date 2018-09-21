Что делать на выходных 22 и 23 сентября 2018 года в Праге

Vinobraní na Grébovce 2018
Акция стартует в пятницу и продлится всю субботу. Кроме лучших вин, бурчака и закусок вас ожидает насыщенная культурная программа: выступление финалистов студенческих конкурсов Beat Sisters a WxP, презентация книги Štěpána Hanuše „Století městské části Praha 2 v lidských osudech“ и многое другое.
Места проведения: Náměstí Míru a park Grébovka
Вход: бесплатный
Подробности: https://www.facebook.com/events/1068152690000888/permalink/1086085184874305/
Европейский кубок жокеев 2018
В субботу с 13 часов вы сможете посмотреть на выступления лучших европейских жокеев, которые будут соревноваться в 8 состязаниях (4 из них имеют статус высшей категории). Комплекс будет открыт с 11 утра, первые скачки в 13:00.
Локация: Dostihové závodiště Velká Chuchle
Адрес: Radotínská 69/34, Praha 5
Стоимость билета: 250–1600 Kč
Подробная информация: www.velka-chuchle.cz
Фермерские рынки на Наплавке
В субботу с 8 утра до 14 дня на Наплавке будут работать традиционные фермерские рынки. Акции проводятся уже 8 лет. Вы можете приобрести локальные, чешские продукты от прямых производителей. На этой неделе вы также сможете попробовать пиво, бурчак или домашние лимонады.
Акция повторится ровно через неделю.
Локация: Náplavka – Náplavka u Palackého mostu
Адрес: Rašínovo nábřeží, Praha 2
Стоимость билета: бесплатно
Подробнее: www.farmarsketrziste.cz
Фестиваль азиатской кухни
4 год подряд Asia Food Fest предлагает своим посетителям попробовать всевозможные блюда азиатской кухни. И речь идет не только о вьетнамской или тайской еде, но и о блюдах из Грузии, Ливана, Узбекистана, Филипинн, Сирии и Монголии. На Смиховской наплавке снова будут продавать экзотические фрукты и … жареных насекомых. Кроме еды на фестивале будут представлены: чайная церемония, традиционные танцы народов востока, боевые выступления. Акция пройдет в субботу, старт в 10 утра.
Подробная информация: https://www.facebook.com/events/256594134991907/
Локация: Smíchovská náplavka – u Železničního mostu
Адрес: Smíchovská náplavka 558/4, Praha 5
Стоимость входного билета: 0–50 Kč
Фестиваль малых пивоварен 2018
Фестиваль малых пивоварен проходит в Праге впервые. На нем свое пиво посетителям представят сразу 40 малых пивоварен со всей Чехии. Кроме хмельных напитков вас ждут традиционные пивные закуски: сыры, колбасы, гуляш и многое другое. Атмосферу фестиваля дополнят музыкальные выступления. Фестиваль пройдет в субботу, начало акции в 8 утра.
Место проведения: Vítězné náměstí – Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Вход: бесплатно
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1863971130575834/
Festival Evolution 2018
На Výstaviště Holešovice в эти выходные снова большая акция. На этот раз – фестиваль Festival Evolution. Главная его цель – поддержка здорового и активного образа жизни. Развлечения найдутся и для детей, и для взрослых. Можно приходить всей семьей! В программе лекции, воркшопы, концерты и спортивные соревнования. Фестиваль проходит 2 раза в год.
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Подробная информация: www.festivalevolution.cz
Стоимость билета: 130–200 Kč
Выставки фоторабот выдающегося Йозефа Коуделки
На этих выходных у вас есть последний шанс посетить 2 выставки, где вы увидите работы выдающегося чешского фотографа Йозефа Коуделки. Одна из них проходит в историческом здании Музея декоративно-прикладного искусства (Uměleckoprůmyslové museum, historická budova) и содержит 350 работ автора. Это одна из самых массовых выставок фотографа в честь его 80-летия. Вход платный: от 30 до 500 чешских крон.
Вторая выставка проходит в Выставочном дворце Veletržní palác Národní galerie v Praze. Она гораздо меньше, но зато с бесплатным входом. Выставка под названием “De-creazione” включает в себя сразу три темы: природные катастрофы и человек; военные конфликты; природа и промышленный мир.
Места проведения: Uměleckoprůmyslové museum (historická budova) по адресу 17. listopadu 2, Praha 1 и Veletržní palác по адресу Dukelských hrdinů 47, Praha 7.
Подробности: www.upm.cz и www.ngprague.c
Recycle Flea Market
Первый "велоблешак" на лодке Altenburg состоится в это воскресенье. Там можно будет собрать велосипед в прямом смысле по частям. Так как на блошинном рынке будут продавать все. И рамы, и сиденья, и педали, и даже мелкие детали. Но кроме этого на рынке вы найдете и другие вещи: антиквариат, одежду, украшения и дизайнерские предметы интерьера. Старт мероприятия в 16:00.
Локация: Altenburg 1964
Адрес: Partyzánská 18/23, Praha 7
Подробности: https://www.facebook.com/events/231919784165871/
Podzimní blešák
В воскресенье с 12 часов откроется, пожалуй, самый масштабный по посещаемости в Праге блошиный рынок. Каждый продавец тщательно отбирается организаторами, чтобы все вещи были необычными и интересными. Посетителей ждет музыка, закуски и море одежды и бижутерии.
Подробнее: http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/podzimni-blesak-ve-fabrice-2
Локация: MeetFactory
Адрес: Ke Sklárně 15, Praha 5
Вход: бесплатно
Film a architektura 2018 Praha
Кроме того, в эти выходные в Праге продолжится кинофестиваль Film a architektura 2018 Praha.
Акция будет проходить в столице с 20.9. по 5.10.2018. Главная идея фестиваля - показать влияние архитектуры различных стран и городов на культуру. Каждый город и страна будут представлены увлекательными фильмами от современных режиссеров.
Полная программа фестиваля: http://filmarchitektura.cz/program/
Вся подробная информация: http://filmarchitektura.cz