Как провести выходные 29 и 30 сентября 2018 года в Праге

Последние выходные сентября – это сплошные фестивали: еды, спорта, вина, архитектуры, театра... и это далеко не все! Скорее посмотрите нашу подборку с самыми интересными акциями и проведите выходные ярко и интересно.

Street workout festival 2018

Фестиваль начнется уже в пятницу и продлится в течение всей субботы. Вы можете стать частью этого грандиозного спортивного шоу и как участник, и как зритель. Соревнования будут оценивать иностранные члены жюри. Программа фестиваля включает в себя также массу развлечений для всей семьи.

Локация : PVA EXPO PRAHA

Время проведения акции : 09:00 - 18:00

Подробная информация

Chilli Fest

3 год подряд в Праге проходит Chilli фестиваль. В субботу с 10 утра до 8 вечера на Смиховской наплавке вы сможете попробовать всевозможные блюда с паприкой, в том числе и сладости. Сможете научиться различать виды паприк: от классических болгарских перцев до самых острых в мире под названием Carolina Reaper. Также желающие смогут поучаствовать в конкурсе на поедание перцев чили. Если хотите поучаствовать в конкурсе, отправьте свою заявку на электронную почту: lukas@thechillidoctor.cz

Локация : Smíchovská Náplavka

Время проведения : 10:00 - 20:00

Подробная информация

Чемпионат ЧР по скейтбордингу 2018 Прага

Приходите в субботу проводить сезон катания на скейтбордах и поприветствовать нового чемпиона ЧР 2018. Состязания пройдут в двух дисциплинах: streetstyle + best trick и bowl. Общий призовой фонд: 40 000 чешских крон. Регистрация участников с 9:00 до 11:30. Вступительный взнос для участия – 200-300 крон. Участникам соревнований предоставят бесплатную еду и напитки. Итоги подведут в 8 вечера.

Локация : Mystic Sk8park Štvanice

Вход : 150 чешских крон

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

Подрбная информация

Žižkovské mezidvorky 2018

Также в субботу вас ждет мультижанровый фестиваль дворов и внутренних блоков нижнего Жижкова. Эта часть Праги всегда была и останется со своей неповторимой атмосферой. Мало кто бывал там в закрытых дворах внутри многоквартирных домов. И вот вновь они доступны для широкой общественности. Программа в этом году необычна и интересна: концерты, театральные выступления, игры, угощения и многое другое. Найти программу и карту всех жижковских дворов вы сможете на любой из точек маршрута.

Время проведения : 12:00 - 20:00

Вход : бесплатно

Подробности

Фестиваль как вино - Vinobraní

Отпраздновать бабье лето вы можете в эту субботу на наплавке: на винном фестивале. В нем будут участвовать только небольшие семейные винодельни, чьи вина просто так нигде не найдешь. При покупке входного билета вы получите стеклянный бокал для дегустации чешских и моравских вин. Акцию будет сопровождать живая музыка.

Локация : Náplavka

Вход : 100 крон

Время проведения : 10:00 - 22:00

Подробная информация

День архитектуры

До 4 октября вы можете посетить более чем 300 различных акций по всей Чехии и Словакии, приуроченных к фестивалю. Для общественности будут открыты уникальные здания и строения, исторические дворцы и промышленные комплексы. Десятки архитекторов, городских планировщиков и других специалистов станут вашими экскурсоводами. За некоторыми исключениями, программа доступна бесплатно.

Даты проведения фестиваля : 28 сентября - 4 октября 2018 года

Стоимость : бесплатно

Подробнее

Vegefest

На протяжении всех выходных на Вышеграде вы можете посетить вегетарианский фестиваль. В этом году он пройдет в 8-ой раз. Изначально Vegefest позиционировал себя как food-фестиваль, но в последние годы он вырос в нечто большее: фестиваль здорового образа жизни. Теперь в программу мероприятия входят лекции, мастер-классы, семинары, которые посвящены не только еде, но и, к примеру, альтернативным источникам энергии и личностному развитию.

Локация : Vyšehrad

Время проведения акции в субботу и в воскресенье : 10:00 - 18:00

Подробности



Театральный Фестиваль «Пражские перекрестки»

Международный театральный фестиваль «Пражские перекрестки» стартует в субботу и продлится до 7 октября. Посвящен он политическому и театральному наследию Вацлава Гавела. Программа включает в себя исключительно иностранные спектакли. Откроет фестиваль постановка голландского ансамбля De Warme Winkel Gavrilo Princip, а завершит мероприятие постановка Brodskij/Baryšnikov от Нового Рижского театра, где выступит хорошо известный русскоязычным жителям Праги Михаил Барышников. Частью фестиваля – так же, как и в прошлом году – станут дискуссии с создателями и лекции в помещениях Новой сцены.

Локация: Nová scéna

Стоимость билета : от 690 Kč

Подробная информация и программа

Начало нового сезона в Люцерне

В воскресенье в кинотеатре Люцерна пройдет открытие нового киносезона. Мы все с нетерпением ждем новые премьеры, которых, по словам руководителей кинотеатра, в этом сезоне будет очень много. В честь открытия нового сезона пройдет концерт Пражского фильмового оркестра. Старт в 19:30.

Локация : Kino Lucerna

Вход : 500 Kč

Время проведения акции : 19:00 - 21:30

Подробная информация

Международный фестиваль документальных фильмов Courage-Parevo

Кинофестиваль является кульминацией международного научно-исследовательского проекта Courage: Культурные оппозиции – понятие культурного наследия как инакомыслия в странах бывшего социалистического блока. Мероприятие, которое проходит в нескольких местах в Праге, предложит зрителям в общей сложности 15 документальных фильмов из 11 стран Центральной и Восточной Европы.

Даты проведения фестиваля : 30 сентября - 5 октября 2018 года

Входные билеты : бесплатно

Подробная информация



Желаем вам приятных и ярких выходных!