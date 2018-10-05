Как провести выходные 6 и 7 октября 2018 года в Праге

Какие мероприятия ждут вас на этих выходных? Фестивали, мастер-классы, конференции, биомаркеты и многое другое. Подробнее читайте в нашей традиционной подборке.

AUR18

Утром в субботу пройдет конференция, посвященная архитектуре. Организаторы поставили задачу отобразить современные подходы и тенденции в архитектуре. Конференция пройдет в виде прогулки по району Холешовице на Праге 7.

Локация: TOVÁRNA, Dělnická 63, Praha 7

Вход: 200/400 крон, бесплатно для студентов ČVUT

Время проведения акции: 9:00 -11:00



Подробная информация

Biojarmark 2018

Ежегодный пражский biojarmark предлагает посетителям приобрести продукты от чешских фермеров. Мероприятие проходит ежегодно, в этом году на Летне. Biojarmark ручается за качество предлагаемых продуктов! Как это? Каждый из поставщиков может похвастаться сертификатами Био.

Локация: Národní zemědělské muzeum Praha

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 09:00 - 17:00



Подробная информация

Дни французских вин

В Новоместской ратуше на протяжении нескольких дней проходит презентация французских вин. У вас есть шанс посетить ее в субботу. Цены вас приятно удивят. А попробовать можно несколько десятков различных вин.

Локация: Novoměstská radnice

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 11:00 - 20:00



Подробная информация



LUSTR 2018

С 4 по 10 октября у вас есть отличная возможность посетить фестиваль современной иллюстрации, который по совместительству является самой крупной выставкой иллюстраторов в Чехии. В программу фестиваля включены семинары, лекции, дискуссии и выставки авторов-профессионалов и авторов-любителей. В фестивале участвует более 40 художников.

Локация: Kampus Hybernská

Вход: 60 крон

Время проведения акции: 09:00 - 20:00



Подробная информация



4+4 dny v pohybu



С 5 по 13 октября в Праге проходит ежегодный международный фестиваль современного искусства. Проходит он в 23-й раз: традиционно в нескольких местах. В качестве основной площадки выбран Десфоурский дворец. Этот полуразрушенный неоклассический дом на девять дней станет главной локацией фестиваля. Посетителям представится уникальная возможность: в последний раз перед реконструкцией здания прочувствовать уникальную атмосферу этого дворца. Вас ждут театральные и танцевальные проекты из Австралии, Франции, Италии, Канады, Марокко, Нидерландов, Норвегии, Ливана, Сирии и Великобритании.

Локация: Divadlo Archa

Подробная информация



Фестиваль Тюркской культуры

Приходите узнать больше о тюркской культуре! Тюрки – это татары, казахи, киргизы, узбеки, азейрбаджанцы и так далее. Вас ждут не только красивые выступления и традиционные блюда, но также мастер-классы как для взрослых, так и для детей. В программе также предусмотрены музыкальные и танцевальные выступления представителей тюркских народов.

Локация: Národní muzeum

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 13:00 - 18:00



Подробная информация



Спонтанные съемки фильма

В воскресенье в кафе Záhorský пройдет отличный воркшоп для желающих попробовать снимать настоящее кино. Организаторы мероприятия: Ондра Нуслауер и Войта Кунц? студенты FAMU. Вас ждет не только теория, но и практика! Не бойтесь быть креативными и спонтанными.



Локация: Café Záhorský (Eliášova 279/1, 160 00 Praha 6)

Время проведения акции: 15:00 - 20:00



Подробная информация



Желаем вам отлично провести выходные!