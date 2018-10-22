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Премьера фильма «Zlatý podraz»: Сборная Чехословакии играет против сборной СССР

Премьера фильма «Zlatý podraz»: Сборная Чехословакии играет против сборной СССР

Vladislava M 302 0
С 25 октября в кино выходит новый фильм известного чешского режиссера Радима Шпачека «Zlatý podraz» – о любви, дружбе и надежде. В центре сюжета – легендарный матч между сборными СССР и Чехословакии на Чемпионате Европы по баскетболу 1951 года.
Фото: Сборная СССР, 1951 год, Париж
Премьера фильма «Zlatý podraz»: Сборная Чехословакии играет против сборной СССР

С 25 октября 2018 года в чешских кинотеатрах начнут показывать новый фильм известного режиссера, обладателя нескольких премий «Чешский лев», Радима Шпачека. Фильм «Zlatý podraz» раскрывает две истории любви. Первая – любовь между молодым парнем и девушкой в опустошенной войной и тоталитаризмом Европе. Вторая – любовь жителей Чехословакии к баскетболу.

В 1946 году чехословаки сенсационно выиграли Чемпионат Европы по баскетболу в Женеве. Они любили, выигрывали и были счастливы, но за все приходилось платить. Сначала – жизнью в борьбе против нацистов, а позже – тюремными заключениями за упорство в сопротивлении коммунистической диктатуре.

Йиржи Трахта. Советский игрок и болельщица


Кульминация спортивной линии сюжета стал легендарный матч 1951 года в Париже, когда за первенство Чемпионата Европы по баскетболу сражались две сборные: Чехословакии и СССР. Красные штаны, надпись CCCР и легендарный Отар Михайлович Коркия в центре поля. Против советской сборной играет команда Чехословакии с главной звездой Иваном Мразеком, который стал лучшим бомбардиром чемпионата. Режиссер намеренно до последнего сохраняет интригу и держит зрителей в напряжении.

Не менее драматична и вторая линия фильма: история любви молодого юриста Франты к танцовщице Мишель, которая сбежала от Гитлера в Женеву. Франта – опора для всей сборной, которая была собрана еще до войны и мечтала о медалях. На чемпионате 1951 года Франта снова встречается с Мишель. Чем закончится история любви в мире, разделенном железным занавесом?

Патрисия Волны и Филип Бржезина с режиссером Радимом Шпачеком


В фильме снимались потрясающие актеры из разных стран. В главных ролях – популярный молодой чешский актер Зденек Пишкула, харизматичный Филип Бржезина и очаровательная Патрисия Волны, которую первой заметила легендарный польский режиссер Агнешка Холланд.

Сценарист фильма Якуб Бажант уверен: картина «Zlatý podraz» стоит того, чтобы ее посмотреть.

«Мне нравятся подлинные истории. Это ситуации, которые сначала кажутся простыми и спокойными, но внезапно меняют абсолютно все. Вам нужно принять решение, но вы знаете, что любой выбор может оказаться неправильным. И все-таки нужно сказать: да или нет. Об этом и есть наш фильм», – говорит Якуб Бажант.

Посмотрите трейлер к фильму и приходите с 25-го октября смотреть полнометражную картину «Zlatý podraz» в кинотеатрах Праги.

 

 
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Темы
СССР спорт культура отдых кино кинотеатр Прага
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