Что делать на выходных 13 и 14 октября в Праге

Бабье лето в самом разгаре, и поэтому сидеть дома на этих выходных категорически запрещается! Тем более, что есть столько отличных вариантов, куда пойти и чем себя занять. Узнайте о них в нашей традиционной еженедельной подборке.

Фестиваль деликатесов

В субботу вы можете попробовать традиционные и нетрадиционные блюда с различных континентов. Праздник восхитительных вкусов уже в пятый раз проходит в Новоместской ратуше, на этот раз, с осенней тематикой. Вас ждут пряный азиатский карри, сочные бургеры, бельгийский картофель фри, швейцарский раклет и много других вкусностей. Многие из деликатесов вы сможете приобрести для себя или в подарок своим близким.

Локация : Novoměstská radnice

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 18:00

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Břevnovský jarmark - podzim 2018

Всю субботу в просторах кафе и кинотеатра Dlabačov будет проходить осенний рынок, на котором свои творения представят модные чешские дизайнеры. Вас ждут не только одежда и украшения, но и различные предметы интерьера. На акцию можете взять с собой детей, так как организаторы приготовили детский уголок с массой развлечений.

Локация : кафе Dlabačov

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

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Юбилейный марафон в Стромовке

В эту субботу в последние теплые деньки пройдет 55-й юбилейный Пражский марафон. Это старейший марафон в Чехии. Проводится традиционно в октябре. В нем примут участие более 500 человек, им предстоит пробежать 5 километров. Результаты будут объявлены уже в 15 часов.

Локация : парк Стромовка (Прага 7)

Вход : от 490 чешских крон

Время проведения акции : 10:00 - 13:00

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Food Truck Show

В субботу на Смиховской наплавке пройдет Food truck-шоу. Оно интересно не столько едой, сколько интересными конструкциями транспортных средств - передвижных ресторанов, кафе и баров. В мероприятии принимают участие не только местные. Свои food trucky вам представят участники из Бельгии, Польши, Венгрии и Словакии.

Локация : Смиховская наплавка

Время проведения акции : 10:00 - 18:00

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Блошиный рынок во Внитроблоке

В культурном комплексе Внитроблок в эту субботу пройдет небольшой блошиный рынок. В нем примут участие 20 продавцов, которые приготовили для вас массу интересных, стильных и необычных вещей. Мероприятие благотворительное.

Локация : Vnitroblock

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 11:00 - 17:00

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Грибной выходной

В субботу и воскресенье на крыше Люцерны пройдет грибной выходной. Организаторы мероприятия нашли сертифицированного грибника, заказали 50 килограммов грибов и придумали несколько интересных блюд и закусок для посетителей акции. Цены вас порадуют.



Локация : Střecha Lucerny

Время проведения акции : 12:00 - 19:00

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ЭКОуикенд для всей семьи

Эти выходные в студии Альта будут наполнены кино, театром и играми. И все с экологической тематикой. Акция началась 13 октября, а завершится в воскресенье. Программа будет одинаковой оба дня. Смело берите на акцию детей, так как для них там пройдут бесплатные семинары по приготовлению различных блюд и напитков.

Локация : Studio Alta

Время проведения акции : 14:00 - 22:00

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SCI-FI - концерт кино-музыки

В субботу в Рудольфинуме пройдет первый в этом сезоне оркестровый концерт SCI-FI музыки из кинолент. Прошлой осенью подобное мероприятие прошло с аншлагом, а все билеты были распроданы задолго до его проведения. Кроме традиционных песен в репертуаре в этот раз есть песни из фильмов “Звездные войны” и “Супермен”.

Локация : Rudolfinum

Время проведения акции : 19:30 - 22:00

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Танцевальный чемпионат ЧР Pole Art 2018

В воскресенье пройдет 4-ый ежегодный Чемпионат Pole Art. Как заявляют организаторы, это танцевальный конкурс с художественным акцентом. Конкурс разделен на два раунда. В первом жюри оценивает присланные видеоролики и выбирает полуфиналистов в отдельных категориях. А финал чемпионата как раз состоится 14 октября.

Локация : Městská divadla pražská - Divadlo ABC

Время проведения акции : 09:00 - 23:00

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Dog Food Fest

Приглашаем вас и ваших четвероногих друзей в это воскресенье на Food Fest, который пройдет в Жлутых лазнях. Мероприятие подготовлено в сотрудничестве с брендом Grand Vital. Развлекательная программа акции очень насыщенная: соревнования для собак, игры для детей, музыка, различная еда и напитки. В рамках фестиваль также пройдет сбор корма и игрушек для собак из приютов.

Локация : Žluté lázně

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 18:00

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Signal festival

Пожалуй, это самое массовой и масштабное мероприятие этих выходных. Фестиваль света Signal уже шестой раз возвращается на улицы Праги. В этом году организаторы подготовили больше двух десятков новых невероятных световых инсталляций. Изучайте город через искусство! Подробную информацию и маршруты найдете - здесь.



Желаем вам прекрасных выходных!