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Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге

Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге

Maria Rogatneva 1200 0
Бабье лето в Праге подходит к концу, и это отличный повод провести последние теплые выходные на улицах города. Тем более, пройдет масса различных развлекательных мероприятий. Наша традиционная подборка поможет вам сделать правильный выбор.
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге

Выставка высшего образования от Go Global

В субботу пройдет выставка зарубежных школ из Великобритании, Голландии, Дании, США и Канады. Вы сможете узнать всю необходимую информацию о самом обучении, возможностях работы за рубежом, языковых курсах и летних школах, а также нюансы профориентации для студентов. Посетителей ждет интересная сопроводительная программа. Вход свободный после регистрации на сайте www.go-global.cz

Локация: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
Вход: бесплатно
Время проведения акции: 09:00 - 17:00
Подробная информация


FOTOEXPO 2018

Один из самых крупных праздников для всех фотографов пройдет в эту субботу в Народном доме на Виноградах. FOTOEXPO это ярмарка, фестиваль, выставки, презентации и семинары  все в одном мероприятии. Программа акции действительно насыщенная. Так что, если вас интересует фотография, советуем посетить это мероприятие.

Локация: Národní dům na Vinohradech, 
Вход: 290 Kč
Время проведения акции: 10:00 - 20:00
Подробная информация


Международный день археологии

Акции, посвященные Международному дню археологии, пройдут сразу в нескольких местах Праги. Все институты и организации, связанные с археологией, объединились и подготовили для вас насыщенную программу. Семинары и лекции о работе археологов, новых открытиях и самых знаковых исследованиях подойдут как для взрослых, так и для детей. С другими мероприятиями, посвященными дню археологии.

Локация: Celetná ulice 20
Вход: бесплатно
Время проведения акции: 10:00 - 16:00
Подробная информация

 
Летенский базар в Био Око

Очередной, уже полюбившейся жителям Праги, летенский базар пройдет в эту субботу в помещениях кинотеатра Био Око на Праге 7. Вас ждут летние, осенние, зимние вещи, а также фарфор, стекло, предметы интерьера и книги. Кстати, напротив кинотеатра также будет проходить акция Vinatge 2nd hand. Так что с пустыми руками вы точно оттуда не уйдете.

Локация: Bio Oko
Вход: бесплатно
Время проведения акции: 10:00 - 17:30
Подробная информация


Фестиваль блюд из птицы и сидра

В субботу на Смиховской наплавке пройдет очередной food event. На этот раз это Husobraní a cider festival. Мероприятие проходит уже в пятый раз. Организаторы будут готовы к большому наплыву посетителей: будет испечено 1000 гусей! Вас ждут не только традиционные блюда с птицей, но и изысканные закуски. В качестве бонуса у вас будет возможность попробовать десятки видов сидра.

Локация: Смиховская наплавка
Вход: 50 крон
Время проведения акции: 10:00 - 18:00
Подробная информация


Жижковская drakiáda

Акция для всей семьи пройдет в субботу, 20 октября, в парке Парукаржка на Жижкове. Организаторы мероприятия местные политики. На акции будет работать художественная мастерская по производству воздушных змеев, make-up артисты будут рисовать на лицах детей и взрослых, также будет подготовлен надувной замок, и, разумеется, закуски с напитками.

Локация: парк Parukářka
Вход: бесплатно
Время проведения акции: 13:00 - 17:00
Подробная информация

 
Prague Coffee Festival 2018

На протяжении всех выходных в просторах Пражской тржницы на Голешовице пройдет седьмой ежегодный пражский фестиваль кофе. Традиционно организаторы подготовили насыщенную программу. Вы сможете попробовать и приобрести только лучший кофе с различных уголков планеты. Также на акции будут представлены кафе и рестораны Праги, где можно в любой день побаловать себя чашечкой кофе. Не обойдется без воркшопов и лекций.

Локация: Holešovická tržnice
Время проведения акции: 10:00 - 18:00
Подробная информация

 
Prague Bar Show 2018

Также в воскресенье пройдет еще одно событие, посвященное напиткам. В восьмой раз Prague Bar Show предлагает своим посетителям семинары, мастер-классы, презентации напитков всех видов (дистиллятов, пива, вина, кофе, сидра или безалкогольных напитков). У посетителей будет возможность встретить лучших торговых экспертов, барменов, а также получить новую информацию и знания, ознакомиться с последними мировыми тенденциями в области напитков. Но, главное, попробовать десятки видов напитков как от мировых брендов, так и от локальных производителей. Внимание: действует ограничение 18+
Мероприятие будет проходить 2 дня: в воскресенье и в понедельник. 

Локация: Pragovka
Вход: от 200 крон
Время проведения акции: 12:00 - 20:00
Подробная информация www.praguebarshow.cz и www.facebook.com/praguebarshow 

 

Das Filmfest Praha

С 17 октября в Праге начался фильмовый фестиваль. Продлится он до 23 октября. Уже на протяжении 13 лет он предлагает своим посетителям посмотреть фильмы немецких, австрийских и швейцарских режиссеров. В программе фестиваля предусмотрены показы художественных, документальных и короткометражных фильмов. Программу и дополнительную информацию можете найти на официальном сайте мероприятия www.dasfilmfest.cz. 

Вход: в зависимости от фильма
Время проведения акции: 18:00 - 23:00
Подробная информация

 

Марс  премьера фильма


С 18 по 21 октября вы сможете попасть на премьеру абсурдного фильма о любви, свадьбе и мусоре, который мы собирали всю жизнь на Земле и наконец-то вывезем на другую планету. Фильм чешского режиссера Бенджамина Тучка. Съемки фильма проходили на американской станции Mars Desert Research Station в пустыне в аутентичном модуле для моделирования проживания на Марсе. Также в эти же дни в кинотеатре CinemArt пройдет премьера фильма Halloween.


Локация: CinemArt
Время проведения акции: 15:00 - 23:59
Подробная информация

 

Желаем Вам прекрасных выходных!

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Темы
культура отдых Прага Чехия искусство фестиваль музыка концерт кинотеатр архитектура спорт археология алкоголь образование
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