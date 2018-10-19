Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге

Бабье лето в Праге подходит к концу, и это отличный повод провести последние теплые выходные на улицах города. Тем более, пройдет масса различных развлекательных мероприятий. Наша традиционная подборка поможет вам сделать правильный выбор.

Выставка высшего образования от Go Global

В субботу пройдет выставка зарубежных школ из Великобритании, Голландии, Дании, США и Канады. Вы сможете узнать всю необходимую информацию о самом обучении, возможностях работы за рубежом, языковых курсах и летних школах, а также нюансы профориентации для студентов. Посетителей ждет интересная сопроводительная программа. Вход свободный после регистрации на сайте www.go-global.cz

Локация : Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 09:00 - 17:00

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FOTOEXPO 2018

Один из самых крупных праздников для всех фотографов пройдет в эту субботу в Народном доме на Виноградах. FOTOEXPO – это ярмарка, фестиваль, выставки, презентации и семинары – все в одном мероприятии. Программа акции действительно насыщенная. Так что, если вас интересует фотография, советуем посетить это мероприятие.

Локация : Národní dům na Vinohradech,

Вход : 290 Kč

Время проведения акции : 10:00 - 20:00

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Международный день археологии

Акции, посвященные Международному дню археологии, пройдут сразу в нескольких местах Праги. Все институты и организации, связанные с археологией, объединились и подготовили для вас насыщенную программу. Семинары и лекции о работе археологов, новых открытиях и самых знаковых исследованиях подойдут как для взрослых, так и для детей. С другими мероприятиями, посвященными дню археологии.

Локация : Celetná ulice 20

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 16:00

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Летенский базар в Био Око

Очередной, уже полюбившейся жителям Праги, летенский базар пройдет в эту субботу в помещениях кинотеатра Био Око на Праге 7. Вас ждут летние, осенние, зимние вещи, а также фарфор, стекло, предметы интерьера и книги. Кстати, напротив кинотеатра также будет проходить акция Vinatge 2nd hand. Так что с пустыми руками вы точно оттуда не уйдете.

Локация : Bio Oko

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 17:30

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Фестиваль блюд из птицы и сидра

В субботу на Смиховской наплавке пройдет очередной food event. На этот раз это Husobraní a cider festival. Мероприятие проходит уже в пятый раз. Организаторы будут готовы к большому наплыву посетителей: будет испечено 1000 гусей! Вас ждут не только традиционные блюда с птицей, но и изысканные закуски. В качестве бонуса у вас будет возможность попробовать десятки видов сидра.

Локация : Смиховская наплавка

Вход : 50 крон

Время проведения акции : 10:00 - 18:00

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Жижковская drakiáda

Акция для всей семьи пройдет в субботу, 20 октября, в парке Парукаржка на Жижкове. Организаторы мероприятия –местные политики. На акции будет работать художественная мастерская по производству воздушных змеев, make-up артисты будут рисовать на лицах детей и взрослых, также будет подготовлен надувной замок, и, разумеется, закуски с напитками.

Локация : парк Parukářka

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 13:00 - 17:00

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Prague Coffee Festival 2018

На протяжении всех выходных в просторах Пражской тржницы на Голешовице пройдет седьмой ежегодный пражский фестиваль кофе. Традиционно организаторы подготовили насыщенную программу. Вы сможете попробовать и приобрести только лучший кофе с различных уголков планеты. Также на акции будут представлены кафе и рестораны Праги, где можно в любой день побаловать себя чашечкой кофе. Не обойдется без воркшопов и лекций.

Локация : Holešovická tržnice

Время проведения акции : 10:00 - 18:00

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Prague Bar Show 2018

Также в воскресенье пройдет еще одно событие, посвященное напиткам. В восьмой раз Prague Bar Show предлагает своим посетителям семинары, мастер-классы, презентации напитков всех видов (дистиллятов, пива, вина, кофе, сидра или безалкогольных напитков). У посетителей будет возможность встретить лучших торговых экспертов, барменов, а также получить новую информацию и знания, ознакомиться с последними мировыми тенденциями в области напитков. Но, главное, попробовать десятки видов напитков как от мировых брендов, так и от локальных производителей. Внимание: действует ограничение 18+

Мероприятие будет проходить 2 дня: в воскресенье и в понедельник.

Локация : Pragovka

Вход : от 200 крон

Время проведения акции : 12:00 - 20:00

Подробная информация www.praguebarshow.cz и www.facebook.com/praguebarshow

Das Filmfest Praha

С 17 октября в Праге начался фильмовый фестиваль. Продлится он до 23 октября. Уже на протяжении 13 лет он предлагает своим посетителям посмотреть фильмы немецких, австрийских и швейцарских режиссеров. В программе фестиваля предусмотрены показы художественных, документальных и короткометражных фильмов. Программу и дополнительную информацию можете найти на официальном сайте мероприятия www.dasfilmfest.cz.

Вход : в зависимости от фильма

Время проведения акции : 18:00 - 23:00

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Марс – премьера фильма



С 18 по 21 октября вы сможете попасть на премьеру абсурдного фильма о любви, свадьбе и мусоре, который мы собирали всю жизнь на Земле и наконец-то вывезем на другую планету. Фильм чешского режиссера Бенджамина Тучка. Съемки фильма проходили на американской станции Mars Desert Research Station в пустыне в аутентичном модуле для моделирования проживания на Марсе. Также в эти же дни в кинотеатре CinemArt пройдет премьера фильма Halloween.



Локация : CinemArt

Время проведения акции : 15:00 - 23:59

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Желаем Вам прекрасных выходных!