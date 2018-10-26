Все мероприятия к 100-летию образования Чехословакии

Выходные 27 и 28 октября ознаменованы юбилеем образования Чехословакии. В Праге в течение двух дней пройдет масса различных мероприятий. Подробнее читайте в нашем материале.

Пражские музеи 1918 – 2018

В рамках празднования 100-летия годовщины основания Чехословакии пражские музеи и галереи на протяжении выходных будут открыты бесплатно или за символический вступительный взнос. Во многих музеях проходят тематические выставки, лекции и экскурсии.

В данной акции примут участие 14 пражских музеев и галерей:

Galerie hlavního města Prahy • Muzeum hlavního města Prahy • Muzeum Policie ČR • Národní galerie Praha • Národní kulturní památka Vyšehrad • Národní muzeum • Národní technické muzeum • Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského • Národní zemědělské muzeum Praha • Obecní dům • Památník národního písemnictví • Poštovní muzeum • Vojenský historický ústav Praha

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День открытых дверей в Грзанском дворце

На протяжении субботы и воскресенья вы сможете посетить Грзанский дворец, который в последнее время служил основной рабочей резиденцией премьер-министра Андрея Бабиша и местом заседания правительства ЧР. Во дворце, кроме великолепных интерьеров, посетители могут увидеть также постоянные выставки “Символы республики” и “Мое государство”.

Локация : Hrzánský palác

Адрес : Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1

Время проведения акции : 09:00 - 17:00

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Дни открытых дверей в Министерстве регионального развития

И в субботу, и в воскресенье вы сможете посетить Министерство регионального развития, узнать подробнее о его работе и познакомиться лично с министром Кларой Досталовой. Экскурсии с гидом будут проходить каждые полчаса.

Локация : Ministerstvo pro místní rozvoj

Адрес : Staroměstské nám. 6, 110 15 Staré Město

Время проведения акции : 09:30 - 16:00

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Дни открытых дверей в Лихтенштейнском дворце

Лихтенштейнский дворец расположен на пражском острове Кампа. Это здание представляет собой прекрасный пример архитектурного стиля барокко. В настоящее время дворец принадлежит правительству и используется для проведения различных культурных мероприятий, а также для размещения важных государственных гостей. В нем проживали, например, испанский король, британская королева и японский император. Экскурсии будут проводиться в организованных группах, и продлятся около 40 минут.

Локация : Lichtenštejnský palác

Адрес : U Sovových mlýnů 506/4, 118 00 Malá Strana

Время проведения акции : 13:00 - 18:00

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Видеомэппинг столетия: Свидетель истории

В субботу вечером на здании Национального музея вы сможете увидеть видеопроекцию, которая будет посвящена истории Чехословакии. Приходите посмотреть, как отреставрированная доминанта Вацлавской площади преобразится.

Локация : Národní muzeum

Время проведения акции :20:00 - 20:10

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Акция от Министерства обороны ЧР на Виткове

Торжественная акция, приуроченная к юбилею возникновения самостоятельного чехословацкого государства, состоится на холме Витков у Национального мемориала в это воскресенье.

Время проведения акции : 10:30 - 11:10

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Фестиваль Národ sobě

С 13 часов в воскресенье на Стрелецком острове пройдет музыкальный фестиваль “Národ sobě”. Доминантой мероприятия станет видеомэппинг, который будет проецироваться на здании Национального театра. Его здание в этом году, кстати, тоже празднует свой юбилей: 150 лет со дня закладки первого камня. Зрители смогут через приложение в своих мобильных телефонах подключиться к проекции и совместно влиять на ее содержание. Автором этого креативного проекта стали 3dsense и Петр Форман.

Проекция будет показана 4 раза: 18:00-19:00, 19:55-20:15, 21:05-21:25, 22:30-24:00

Локация : Стрелецкий остров

Время проведения акции :13:00 - 23:59

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Музыкальный концерт “100 лет республики”

В Люцерне в воскресенье пройдет грандиозный музыкальный концерт. Главным гостем вечера будет чешская рок-группа «Пражский выбор» (Pražský Výběr), которая отыграет единственный концерт в Праге в этом году. Также для вас будут выступать и другие известные рок-звезды: Давид Коллер (David Koller) и Kollerband, Владимир Мишик (Vladimír Mišík) и ETC, Иван Хлас Трио (Ivan Hlas Trio), "Влтава". Концерт завершится выступлением легендарного коллектива Garage с Тони Духачкем (Ducháčkem).

Локация : Palác Lucerna - Velký sál

Время проведения акции : 15:00 - 17:00

Билеты : от 990 крон

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Праздничные скачки Sherlog 98

В честь празднования юбилея Чехословакии в воскресенье пройдут специальные скачки. Победитель получит приз от президента республики. Акция начнется в 12 часов, комплекс для посетителей будет открыт с 10 утра. На территории ипподрома будет работать ресторан. На акцию можно взять с собой детей, они смогут покататься на пони. Мероприятие пройдет даже в плохую погоду, так как ипподром располагает крытыми трибунами.

Локация : DTJ Велка Хухле

Время проведения акции : 12:00 - 18:00

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Праздничный военный парад

Министерство обороны Чешской Республики подготовило праздничный военный парад, который пройдет в воскресенье. В шоу примут участие более 2000 человек и 200 единиц техники. После окончания шоу посетители смогут пройти по Дейвицкой улице и рассмотреть военную технику более детально.

Локация : Evropská třída, Praha 6

Время проведения :14:00 - 15:00

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Симфонический концерт

В воскресенье в Общественном доме (чеш. Obecní dům) пройдет концерт симфонического оркестра Праги FOK, который на протяжении последних 10 лет ежегодно в день образования Чехословакии играет знаменитую композицию Бедржиха Сметаны - "Моя родина" (Má vlast). Дирижером традиционно будет Томаш Нетопил, один из самых лучших современных чешских дирижеров. Мероприятие проходит при поддержке Карлова Университета, который в этом году празднует 670 лет со своего основания.

Локация : Obecní dům

Билеты :от 400 крон

Время проведения акции :17:00 - 18:45

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Общественная акция на Вацлаваке

В воскресенье на Вацлавской площади пройдет акция от организации “Milion chvilek pro demokracii”. Как заявляют организаторы, выступят перед публикой только те, кому есть что сказать. А именно: Петр Питхарт (PETR PITHART), Шимон Панек (ŠIMON PÁNEK), Томаш Седлачек (TOMÁŠ SEDLÁČEK), Томаш Клус (TOMÁŠ KLUS), Марек Орко Ваха (MAREK ORKO VÁCHA) и др.

Время проведения :19:18 - 21:30

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Концерт Чешского радио: Главные хиты столетия

В качестве кульминации празднования столетия основания Чехословакии на Староместской площади пройдет большой гала-концерт. В его рамках будут объявлены и спеты “100 хитов республики”, которые выбирали слушатели Чешского радио "Двойка". На сцене появятся настоящие легенды чешской музыкальной сцены: Луцие Била, Карел Готт, Марта Кубишова, Ева Пиларова, Иржи Сухи, Ярослав Углирж, Гелена Вондрачкова и другие.

Локация : Староместская площадь

Вход : бесплатно

Время проведения концерта : 14:00 - 18:30

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Праздничный салют

Конечно, празднование юбилея Чехословакии не обойдется и без салюта. Ему на этот раз дали тематическое название - "Общие века". Фейерверк будет проходит у Влтавы, между Чеховым и Штефанниковым мостами. Продолжительность: 10 минут 10 секунд.

Время проведения акции :19:18 - 19:28

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