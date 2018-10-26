Все мероприятия к 100-летию образования Чехословакии

Пражские музеи 1918 – 2018
В рамках празднования 100-летия годовщины основания Чехословакии пражские музеи и галереи на протяжении выходных будут открыты бесплатно или за символический вступительный взнос. Во многих музеях проходят тематические выставки, лекции и экскурсии.
В данной акции примут участие 14 пражских музеев и галерей:
Galerie hlavního města Prahy • Muzeum hlavního města Prahy • Muzeum Policie ČR • Národní galerie Praha • Národní kulturní památka Vyšehrad • Národní muzeum • Národní technické muzeum • Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského • Národní zemědělské muzeum Praha • Obecní dům • Památník národního písemnictví • Poštovní muzeum • Vojenský historický ústav Praha
День открытых дверей в Грзанском дворце
На протяжении субботы и воскресенья вы сможете посетить Грзанский дворец, который в последнее время служил основной рабочей резиденцией премьер-министра Андрея Бабиша и местом заседания правительства ЧР. Во дворце, кроме великолепных интерьеров, посетители могут увидеть также постоянные выставки “Символы республики” и “Мое государство”.
Локация: Hrzánský palác
Адрес: Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1
Время проведения акции: 09:00 - 17:00
Дни открытых дверей в Министерстве регионального развития
И в субботу, и в воскресенье вы сможете посетить Министерство регионального развития, узнать подробнее о его работе и познакомиться лично с министром Кларой Досталовой. Экскурсии с гидом будут проходить каждые полчаса.
Локация: Ministerstvo pro místní rozvoj
Адрес: Staroměstské nám. 6, 110 15 Staré Město
Время проведения акции: 09:30 - 16:00
Дни открытых дверей в Лихтенштейнском дворце
Лихтенштейнский дворец расположен на пражском острове Кампа. Это здание представляет собой прекрасный пример архитектурного стиля барокко. В настоящее время дворец принадлежит правительству и используется для проведения различных культурных мероприятий, а также для размещения важных государственных гостей. В нем проживали, например, испанский король, британская королева и японский император. Экскурсии будут проводиться в организованных группах, и продлятся около 40 минут.
Локация: Lichtenštejnský palác
Адрес: U Sovových mlýnů 506/4, 118 00 Malá Strana
Время проведения акции: 13:00 - 18:00
Видеомэппинг столетия: Свидетель истории
В субботу вечером на здании Национального музея вы сможете увидеть видеопроекцию, которая будет посвящена истории Чехословакии. Приходите посмотреть, как отреставрированная доминанта Вацлавской площади преобразится.
Локация: Národní muzeum
Время проведения акции:20:00 - 20:10
Акция от Министерства обороны ЧР на Виткове
Торжественная акция, приуроченная к юбилею возникновения самостоятельного чехословацкого государства, состоится на холме Витков у Национального мемориала в это воскресенье.
Время проведения акции: 10:30 - 11:10
Фестиваль Národ sobě
С 13 часов в воскресенье на Стрелецком острове пройдет музыкальный фестиваль “Národ sobě”. Доминантой мероприятия станет видеомэппинг, который будет проецироваться на здании Национального театра. Его здание в этом году, кстати, тоже празднует свой юбилей: 150 лет со дня закладки первого камня. Зрители смогут через приложение в своих мобильных телефонах подключиться к проекции и совместно влиять на ее содержание. Автором этого креативного проекта стали 3dsense и Петр Форман.
Проекция будет показана 4 раза: 18:00-19:00, 19:55-20:15, 21:05-21:25, 22:30-24:00
Локация: Стрелецкий остров
Время проведения акции:13:00 - 23:59
Музыкальный концерт “100 лет республики”
В Люцерне в воскресенье пройдет грандиозный музыкальный концерт. Главным гостем вечера будет чешская рок-группа «Пражский выбор» (Pražský Výběr), которая отыграет единственный концерт в Праге в этом году. Также для вас будут выступать и другие известные рок-звезды: Давид Коллер (David Koller) и Kollerband, Владимир Мишик (Vladimír Mišík) и ETC, Иван Хлас Трио (Ivan Hlas Trio), "Влтава". Концерт завершится выступлением легендарного коллектива Garage с Тони Духачкем (Ducháčkem).
Локация: Palác Lucerna - Velký sál
Время проведения акции: 15:00 - 17:00
Билеты: от 990 крон
Праздничные скачки Sherlog 98
В честь празднования юбилея Чехословакии в воскресенье пройдут специальные скачки. Победитель получит приз от президента республики. Акция начнется в 12 часов, комплекс для посетителей будет открыт с 10 утра. На территории ипподрома будет работать ресторан. На акцию можно взять с собой детей, они смогут покататься на пони. Мероприятие пройдет даже в плохую погоду, так как ипподром располагает крытыми трибунами.
Локация: DTJ Велка Хухле
Время проведения акции: 12:00 - 18:00
Праздничный военный парад
Министерство обороны Чешской Республики подготовило праздничный военный парад, который пройдет в воскресенье. В шоу примут участие более 2000 человек и 200 единиц техники. После окончания шоу посетители смогут пройти по Дейвицкой улице и рассмотреть военную технику более детально.
Локация: Evropská třída, Praha 6
Время проведения:14:00 - 15:00
Симфонический концерт
В воскресенье в Общественном доме (чеш. Obecní dům) пройдет концерт симфонического оркестра Праги FOK, который на протяжении последних 10 лет ежегодно в день образования Чехословакии играет знаменитую композицию Бедржиха Сметаны - "Моя родина" (Má vlast). Дирижером традиционно будет Томаш Нетопил, один из самых лучших современных чешских дирижеров. Мероприятие проходит при поддержке Карлова Университета, который в этом году празднует 670 лет со своего основания.
Локация: Obecní dům
Билеты:от 400 крон
Время проведения акции:17:00 - 18:45
Общественная акция на Вацлаваке
В воскресенье на Вацлавской площади пройдет акция от организации “Milion chvilek pro demokracii”. Как заявляют организаторы, выступят перед публикой только те, кому есть что сказать. А именно: Петр Питхарт (PETR PITHART), Шимон Панек (ŠIMON PÁNEK), Томаш Седлачек (TOMÁŠ SEDLÁČEK), Томаш Клус (TOMÁŠ KLUS), Марек Орко Ваха (MAREK ORKO VÁCHA) и др.
Время проведения:19:18 - 21:30
Концерт Чешского радио: Главные хиты столетия
В качестве кульминации празднования столетия основания Чехословакии на Староместской площади пройдет большой гала-концерт. В его рамках будут объявлены и спеты “100 хитов республики”, которые выбирали слушатели Чешского радио "Двойка". На сцене появятся настоящие легенды чешской музыкальной сцены: Луцие Била, Карел Готт, Марта Кубишова, Ева Пиларова, Иржи Сухи, Ярослав Углирж, Гелена Вондрачкова и другие.
Локация: Староместская площадь
Вход: бесплатно
Время проведения концерта: 14:00 - 18:30
Праздничный салют
Конечно, празднование юбилея Чехословакии не обойдется и без салюта. Ему на этот раз дали тематическое название - "Общие века". Фейерверк будет проходит у Влтавы, между Чеховым и Штефанниковым мостами. Продолжительность: 10 минут 10 секунд.
Время проведения акции:19:18 - 19:28