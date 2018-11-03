Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге

Музыкальные и кинофестивали, празднование Хеллоуина и дня мертвых, фестиваль комиксов и фестиваль...конопли. Это только малая часть того, что ждет вас в эти выходные. Самые интересные акции и мероприятия ищите в нашей традиционной подборке.

Гусиный праздник на фермерских рынках Карлина



В субботу на Карлине можно будет отведать изысканные и традиционные блюда с гусиным мясом. Несколько из них приготовлены на пиве, все как положено...Чехия! Наряду с этим на фермерских рынках будут выступать музыканты, пройдут различные семинары и конкурсы для детей и взрослых.

Локация : Křižíkova 279/8 и Karlínské nám. 316/7

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 08:00 - 14:00

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Проект “На день под землю”



На протяжении всех выходных вы можете попасть в уникальные подземные локации Праги, а именно те, которые находятся под театрами DISK и Ungelt. Акция абсолютно бесплатна, но требует предварительной регистрации на сайте: www.nadenpodzem.cz Проект “На день под землю” реализуется уже два года и открывает для вас недоступные подземные помещения.

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

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Vepřobraní



В субботу на Смиховской наплавке пройдет food-фестиваль, посвященный свинине. Посетителям будут доступны всевозможные вариации приготовленного свиного мяса: от пельменей и гуляша до прошутто и ребрышек. Все это можно будет запить отборным пивом, сидром или глинтвейном.

Локация : Smíchovská náplavka - Hořejší nábřeží

Вход : 50 крон

Время проведения акции : 10:00 - 18:00

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Yelloween - Жуткий день



В Желтых лазнях в эту субботу англосаксонский праздник Хэллоуин отметят по-своему. Программа насыщенная: шоу, дискотека, конкурсы, воркшопы, семинары и многое многое другое. Вход бесплатный, только не забудьте одеться подобающе!

Локация : Žluté lázně

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 12:00 - 19:00

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Мексиканский день поминовения усопших/Día de Muertos

Узнайте ближе мексиканские традиции в эту субботу. Отведайте мексиканские блюда и насладитесь напитками, сыграйте в мексиканскую лотерею и посмотрите фильм о “дне мертвых”, который и стал главной причиной проведения данной акции.

Локация : Praha 1, Betlémské náměstí 269/1, 110 00

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 12:00 - 20:00

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FRAME Prague Comics Art festival



В течение субботы и воскресенья пройдет арт-фестиваль, посвященный комиксам и иллюстрации. Вы сможете увидеть современные работы авторов со всей Европы. Главная цель - коллаборации локальных и мировых иллюстраторов. Неотъемлемая часть фестиваля: беседы, лекции, дискуссии, итог конкурсов и презентации новых публикаций.

Локация : Karolinum, Ovocný trh 5, Praha

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

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Alternativa festival 2018



С 1 по 3 ноября в Митфэктори проходит мультижанровый музыкальный фестиваль, ставший уже традиционным. В рамках фестиваля в этом году будут представлены 26 новых музыкальных проектов.

Локация : MeetFactory

Адрес : Praha 5, Ke Sklárně 15, 150 00

Вход : 250 крон

Время проведения акции : 19:00 - 23:59

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Cannafest 2018



Международный фестиваль конопли и лечебных трав пройдет со 2 по 4 ноября в PVA Expo Praha Letňany. В прошлом году фестиваль посетило более 30 тысяч человек, поэтому вместо привычной локации (Выставиште Голешовице) фестиваль переместили в новое место. В субботу посетить акцию можно с 11 до 20 часов, в воскресенье - с 11 до 18 часов.

Локация : PVA Expo Praha Letňany

Адрес : Praha 9, Beranových 667, 199 00

Вход : от 200 крон

Время проведения акции : 11:00 - 18:00

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Видеомэппинг на здании Палладиума



Со 2 по 4 ноября на здании самого крупного торгового дома в центре Праги - Палладиума - можно увидеть великолепную световую проекцию под названием “The Modern Jewel”. Этот видеомэппинг возник в прошлом году благодаря сотрудничеству SIGNAL production и Hyperbinary. Проекцию будут показывать каждые 10 минут.

Локация : Palladium

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 18:30 - 21:30

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Aussie & Kiwi Film Fest 2018



Со 2 по 7 ноября в Праге пройдет фестиваль австралийских и новозеландских фильмов. Проходит он уже 5 год подряд. Гости фестиваля могут посмотреть лучшие фильмы из современного кинематографа Австралии и Новой Зеландии.

Локация : Kino Lucerna

Вход : от 120 крон

Время проведения акции : 20:30 - 23:30

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Всемирный День вегана



Вот уже на протяжении 24 лет 1-го ноября празднуется всемирный День веганов. Отмечать в Праге будут его и в это воскресенье. Если вы уже отказались от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов - приходите закупиться овощами и фруктами. Но а если нет - тогда приходите послушать выступления веган-активистов о пользе вегетарианства для планеты.

Локация : Cross Club

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 11:00 - 19:00

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Labyrint DUŠE



В воскресенье во Внитроблоке пройдет фестиваль искусств людей с ограниченными умственными способностями. Выставка фотографий, показ коллекции авторской одежды, музыкальные выступления, выставка-продажа поделок и украшений - вот что вас ждет на акции.

Локация : Vnitroblock

Адрес : Praha 7, Tusarova 791/31, 17000

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 13:00 - 17:00

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Национальный музей открыт для посещения абсолютно бесплатно



С 28 октября до конца 2018 года вы можете посетить главное здание Национального музея на Вацлавской площади, не заплатив ни кроны. Наконец-то после 42 месяцев капитальной реконструкции двери музея вновь открыты для общественности. В данный момент доступны две выставки: первая посвящена 100-летию образования Чехословакии, вторая - 200-летию с начала строительства здания музея.

Локация : Národní muzeum

Адрес : Praha 1, Václavské nám. 68, 11579

Вход : бесплатно

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

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Желаем вам чудесных и ярких выходных!