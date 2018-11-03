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Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге

Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге

Maria Rogatneva 578 0
Музыкальные и кинофестивали, празднование Хеллоуина и дня мертвых, фестиваль комиксов и фестиваль...конопли. Это только малая часть того, что ждет вас в эти выходные. Самые интересные акции и мероприятия ищите в нашей традиционной подборке.
Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге

Гусиный праздник на фермерских рынках Карлина
 

В субботу на Карлине можно будет отведать изысканные и традиционные блюда с гусиным мясом. Несколько из них приготовлены на пиве, все как положено...Чехия! Наряду с этим на фермерских рынках будут выступать музыканты, пройдут различные семинары и конкурсы для детей и взрослых.

 

Локация: Křižíkova 279/8 и Karlínské nám. 316/7

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 08:00 - 14:00

Подробная информация

 

 

Проект “На день под землю”
 

На протяжении всех выходных вы можете попасть в уникальные подземные локации Праги, а именно те, которые находятся под театрами DISK и Ungelt. Акция абсолютно бесплатна, но требует предварительной регистрации на сайте: www.nadenpodzem.cz Проект “На день под землю” реализуется уже два года и открывает для вас недоступные подземные помещения.

 

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 10:00 - 19:00

Подробная информация

 

 

Vepřobraní
 

В субботу на Смиховской наплавке пройдет food-фестиваль, посвященный свинине. Посетителям будут доступны всевозможные вариации приготовленного свиного мяса: от пельменей и гуляша до прошутто и ребрышек. Все это можно будет запить отборным пивом, сидром или глинтвейном.

 

Локация: Smíchovská náplavka - Hořejší nábřeží

Вход: 50 крон

Время проведения акции: 10:00 - 18:00

Подробная информация

 

 

Yelloween - Жуткий день
 

В Желтых лазнях в эту субботу англосаксонский праздник Хэллоуин отметят по-своему. Программа насыщенная: шоу, дискотека, конкурсы, воркшопы, семинары и многое многое другое. Вход бесплатный, только не забудьте одеться подобающе!

 

Локация: Žluté lázně

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 12:00 - 19:00

Подробная информация


 

Мексиканский день поминовения усопших/Día de Muertos

 

Узнайте ближе мексиканские традиции в эту субботу. Отведайте мексиканские блюда и насладитесь напитками, сыграйте в мексиканскую лотерею и посмотрите фильм о “дне мертвых”, который и стал главной причиной проведения данной акции.

 

Локация: Praha 1, Betlémské náměstí 269/1, 110 00

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 12:00 - 20:00

Подробная информация

 

 

FRAME Prague Comics Art festival
 

В течение субботы и воскресенья пройдет арт-фестиваль, посвященный комиксам и иллюстрации. Вы сможете увидеть современные работы авторов со всей Европы. Главная цель - коллаборации локальных и мировых иллюстраторов. Неотъемлемая часть фестиваля: беседы, лекции, дискуссии, итог конкурсов и презентации новых публикаций.

 

Локация: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 10:00 - 19:00

Подробная информация


 

Alternativa festival 2018
 

С 1 по 3 ноября в Митфэктори проходит мультижанровый музыкальный фестиваль, ставший уже традиционным. В рамках фестиваля в этом году будут представлены 26 новых музыкальных проектов.

 

Локация: MeetFactory

Адрес: Praha 5, Ke Sklárně 15, 150 00

Вход: 250 крон

Время проведения акции: 19:00 - 23:59

Подробная информация

 


Cannafest 2018
 

Международный фестиваль конопли и лечебных трав пройдет со 2 по 4 ноября в PVA Expo Praha Letňany. В прошлом году фестиваль посетило более 30 тысяч человек, поэтому вместо привычной локации (Выставиште Голешовице) фестиваль переместили в новое место. В субботу посетить акцию можно с 11 до 20 часов, в воскресенье - с 11 до 18 часов.

 

Локация: PVA Expo Praha Letňany

Адрес: Praha 9, Beranových 667, 199 00

Вход: от 200 крон

Время проведения акции: 11:00 - 18:00

Подробная информация

 

 

Видеомэппинг на здании Палладиума
 

Со 2 по 4 ноября на здании самого крупного торгового дома в центре Праги - Палладиума - можно увидеть великолепную световую проекцию под названием “The Modern Jewel”. Этот видеомэппинг возник в прошлом году благодаря сотрудничеству SIGNAL production и Hyperbinary. Проекцию будут показывать каждые 10 минут.

 

Локация: Palladium

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 18:30 - 21:30

Подробная информация


 

Aussie & Kiwi Film Fest 2018
 

Со 2 по 7 ноября в Праге пройдет фестиваль австралийских и новозеландских фильмов. Проходит он уже 5 год подряд. Гости фестиваля могут посмотреть лучшие фильмы из современного кинематографа Австралии и Новой Зеландии.

 

Локация: Kino Lucerna

Вход: от 120 крон

Время проведения акции: 20:30 - 23:30

Подробная информация

 

 

Всемирный День вегана
 

Вот уже на протяжении 24 лет 1-го ноября празднуется всемирный День веганов. Отмечать в Праге будут его и в это воскресенье. Если вы уже отказались от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов - приходите закупиться овощами и фруктами. Но а если нет - тогда приходите послушать выступления веган-активистов о пользе вегетарианства для планеты.

 

Локация: Cross Club

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 11:00 - 19:00

Подробная информация


 

Labyrint DUŠE
 

В воскресенье во Внитроблоке пройдет фестиваль искусств людей с ограниченными умственными способностями. Выставка фотографий, показ коллекции авторской одежды, музыкальные выступления, выставка-продажа поделок и украшений - вот что вас ждет на акции.

 

Локация: Vnitroblock

Адрес: Praha 7, Tusarova 791/31, 17000

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 13:00 - 17:00

Подробная информация


 

Национальный музей открыт для посещения абсолютно бесплатно
 

С 28 октября до конца 2018 года вы можете посетить главное здание Национального музея на Вацлавской площади, не заплатив ни кроны. Наконец-то после 42 месяцев капитальной реконструкции двери музея вновь открыты для общественности. В данный момент доступны две выставки: первая посвящена 100-летию образования Чехословакии, вторая - 200-летию с начала строительства здания музея.

 

Локация: Národní muzeum

Адрес: Praha 1, Václavské nám. 68, 11579

Вход: бесплатно

Время проведения акции: 10:00 - 19:00

Подробная информация

 

Желаем вам чудесных и ярких выходных!

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