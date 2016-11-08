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Пражский ресторан попал в список 25 лучших заведений Европы

Пражский ресторан попал в список 25 лучших заведений Европы

AfoninaAnna 683 0
Ресторан Alcron, который находится в пражском Radisson Blu Hotel, вошел в ТОП-25 лучших заведений Европы 2016 года по версии пользователей популярного портала для путешественников TripAdvisor.
Фото: alcron.cz
Пражский ресторан попал в список 25 лучших заведений Европы

Ресторан Alcron, который является одним из трех обладателей Мишленовской звезды в стране, занял в рейтинге от TripAdvisor 22-е место. В частности, заведение получило оценку в 4,5 балла из пяти от более, чем тысячи пользователей.

Вместе с тем, Alcron не стал самым популярным рестораном Праги по версии TripAdvisor – симпатии пользователей смогло завоевать молодое заведение Wine O´Clock Shop Prague, которое открылось в 2015-м и сумело получить оценку в 5 баллов от посетителей.

В целом, больше всего позиций рейтинга ТОП-25 лучших ресторанов Европы приходится на заведения Испании (6 ресторанов вошли в рейтинг), Франции (5), Великобритании (5) и Италии (3). Абсолютным победителем стал ресторан Martin Berasategui в испанском городе Ласарте-Ория, обладатель трех Мишленовских звезд.

Также в список от TripAdvisor вошли заведения из Греции, Румынии, Норвегии, Дании, Португалии и Нидерландов.

Источник: expats.cz

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