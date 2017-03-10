Где в Праге готовят вкусные супы: обзор заведений от фуд-блогера

Медики в один голос говорят: супы полезны для здоровья. Они быстро усваиваются и способствуют улучшению пищеварения. К тому же в супе меньше калорий, чем во вторых блюдах, но по количеству питательных веществ он им не уступает.

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Бара Седлакова (Bára Sedláková), автор блога «Детокс вкусно» (Detox chutně), рассказала, в каких местах в Праге можно попробовать не только хорошие, но и нетрадиционные супы. Сотрудники редакции metro.cz прошлись по этим заведениям и попробовали все лично. Рассказываем, чем закончилась эта проверка рекомендаций.

Plavecká polévka (Вытонь)

Каждый день в этом заведении посетителям предлагают на выбор четыре вида супов и два вторых блюда. Это место дружелюбно и по отношению к людям с целеакией (непереносимостью глютена), а также к вегетарианцам.

«Плавецка-полевка» может похвастаться и необычными рецептами: здесь готовят эквадорский арахисовый суп (крем-суп, который подходит и для вегетарианцев) и индийский куриный суп. Небольшие порции здесь продают за 45 крон, большие – за 55. Блюда с мясом и более дорогими ингредиентами стоят от 50 до 60 крон.

Адрес: Plavecká 4, 128 00 Praha 2-Nové Město​



Polífkárna (Панкрац)

Найти это заведение можно сразу за офисным зданием на улице Pikrtova. Ежедневно здесь готовят четыре вида супов, а летом – шесть. Из нетрадиционных можно заказать суп из красной чечевицы с апельсиновым соком или крем-суп из свеклы с сыром. В «Полифкарне» говорят, что они готовят почти по 80 рецептам – от картофельного супа и гуляшей до куриного и тайского супов на кокосовом молоке.

На выбор посетителей представлены супы с мясом, овощами или бобовыми. Как говорит блогер, цены, с учетом местоположения заведения, довольно приятные. За теплые супы здесь просят 60-65 крон (большие порции – по 0,5 л) или 40-43 кроны (за 250 мл супа). Большим спросом также пользуются и блинчики, которые пекут здесь же, в «Полифкарне».

Адрес: Pikrtova 1, 140 00 Praha 4

Polévkárna Sokolovská

«Полевкарна Соколовска» относится к одним из самых старых заведений подобного рода в Праге. Найти ее можно неподалеку от остановки Křižíkova. Наибольшую любовь посетителей этого заведения заслужили борщ и марокканская харира – овощной суп с нутом. Во время обеда в этой «супной» негде яблоку упасть, но всегда можно сделать заказ и забрать еду с собой.

На кухне работают повара из Грузии. Каждый день они готовят пять разных супов, а также хачапури, соленые лепешки, салаты, торты и другие закуски. За небольшую порцию супа нужно заплатить 47 крон, за большую – 69.

Адрес: Sokolovská 86/97, 186 00 Praha 8-Karlín

Polévkárna paní Mančo

Блогер советует: если будете проходить по улице Bělehradská, обязательно загляните на нетрадиционный суп в это заведение. Владеет им хозяйка грузинского происхождения, и, разумеется, она предлагает широкий выбор блюд родной кухни.

Уже на входе вас встретит аромат трав, характерный для национальных грузинских блюд. Попробовать здесь можно суп-харчо – с мясом, курицей или орехами. В меню также входит суп таши-туши (суп с говядиной и обилием острых специй), грузинский густой суп чихиртма и куриный бульон с яйцом.

Во время обеденного меню на выбор посетителей предлагается шесть супов, в течение дня – четыре (любой суп можно заказать в вегетарианской версии). Маленькая порция супа обойдется в 47 крон, большая – в 67. Суп харчо и вовсе может стоить на 20 крон дороже. Кроме супов, здесь подают вторые блюда, салаты и хачапури.

Адрес: Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2-Nové Město

Polevku.cz

Заведение Polevku.cz находится на ул. Krymská, там варят традиционные чешские супы: суп из квашеной капусты, крем-суп с базиликовым соусом, кулайду или суп с крупами. Из необычных блюд здесь можно заказать овощной суп с гречкой или семечками, а также морковный суп. Каждый день повара готовят три супа на выбор и одно главное блюдо. За маленькую порцию супа нужно заплатить 40 крон, за большую – 70-80 крон (зависит от блюда). Здесь же выпекают дрожжевой хлеб.

Адрес: Hradecká 3 / Chrudimská 2a, 130 00 Praha 3