Самые интересные фуд-фестивали в Праге: весна-лето 2017

Главной кулинарной сценой Праги, на которой проходит большинство столичных фуд-фестивалей, остается популярная Смиховская набережная. Мы составили список мероприятий, которые однозначно не стоит пропускать.

Фото: www.facebook.com/foodeventcz

Март

18 марта на Смиховскую набережную съедутся самые лучшие и оригинальные фуд-траки, чтобы поучаствовать в Food Truck Show Prague. Прийти на это мероприятие стоит не только для того, чтобы вкусно поесть. На фестиваль прибудут фуд-траки со всей Европы, и будет интересно посмотреть, как они в целом оформлены и как «колдуют» над едой на свежем воздухе профессиональные повары.

25 марта с 10:00 на Смиховской набережной начнется большой фестиваль супов Polívkování. Попробовать можно будет супы со всех уголков мира: русский борщ, мексиканское чиполте и менудо, малазийскую лаксу, французский буйабес, вьетнамский суп фо, испанский кочидо, марокканскую хариру, японские супы мисо и рамен. Вегетарианцам тоже будет, что съесть: для них будут приготовлены супы с овощами и бобовыми. Вход на фестиваль – 50 крон.

Апрель

8 апреля жителей Праги ждет главный фуд-фестиваль страны Náplavka Street Food, который проходит два раза в год, так как желающих в нем поучаствовать и попробовать уличную еду очень много. По традиции, попробовать можно будет блюда «уличной» кухни из Таиланда, Марокко, Грузии, Вьетнама, Японии, Мексики и других экзотических стран.

29 апреля Смиховскую набережную отдают в распоряжение азиатским кулинарам, участвующим в фестивале Asia Food Fest. Известно, что азиатская кухня очень разнообразная, и для нее характерно обильное использование специй, добавок и приправ. К азиатской кухне относятся китайские, тайские, японские и вьетнамские национальные блюда. Но можно расширить свой кругозор и попробовать что-то из кухни Ливана, Грузии, Азербайджана, Сирии, Монголии, Йемена, Мальдив, Омана и еще 40 стран. Цель фестиваля – представить как можно больше возможностей кухонь Азии и предложить традиционные блюда, которые сохранили свою аутентичность.

Май

С 12 по 14 мая на Смиховской набережной впервые пройдет River Food Festival, на который можно будет прийти и отдохнуть. Организаторы обещают развлечения и оборудованные места для пикника, которые должны появиться прямо на реке Влтаве – на понтонах.

20 мая на Смиховскую набережную стоит прийти за блюдами на гриле в рамках фестиваля «Огонь и дым» (Oheň a kouř). Что можно попробовать: аргентинское асадо, американскую «рваную свинину», маринованные ребрышки, грузинский шашлык, хорватскую плескавицу, австралийские котлеты из ягнятины, рыбу на гриле, овощи, грибы и многое другое. Это событие позволит вам расширить свое представление о том, что можно приготовить на открытом огне.

Июнь

10 июня на Смиховской набережной ждут всех любителей рыбы. Фестиваль Fishkus предложит дегустацию блюд из морской и пресноводной рыбы, а также морепродуктов. В рамках фестиваля будет работать рынок, на котором будет продаваться свежая рыба.

17 июня стоит отправиться в замок Добржиховице на фестиваль «Все вкусы мира» (Všechny chutě světa). Название у мероприятия говорящее, поэтому можно ожидать богатый выбор блюд из разных стран мира. Дети смогут развлечься в парке аттракционов.

Август-Сентябрь

26 августа на Смиховоской набережной пройдет вторая часть фестиваля Náplavka Street Food. Следом за ним, 9 сентября, можно попасть на вторую «серию» Asia Food Fest.