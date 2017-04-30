Какие рестораны в Праге открылись за последний месяц

В прошлом месяце в Праге открылось несколько новых ресторанов, бистро и кафе. Предлагаем подборку недавно открывшихся заведений, которые стоит посетить этой весной.

Фото: https://www.facebook.com/RegalBurgerCZ/

1. Ресторан Regal Burger

Этот ресторан на Смихове (Прага 5) должен понравиться всем, кто любит бургеры. Здесь можно попробовать бургеры с сочным био-мясом с фермы IQ bio beef из Крушных гор. Бургеры готовят с домашними булочками и свежим салатом. Кстати, этот ресторан в Праге у хозяина-словака уже второй. Первый расположен в районе Черны-Мост.

Адрес: Nádražní 61/116, Praha, 15000

Время работы: Пн-Чт, Вс 11:00-22:00; Пт-Сб 11:00-23:00

https://www.facebook.com/smetanaQcafe/

2. SmetanaQ Café & Bistro

Все любители кофе должны танцевать от радости, ведь в Праге 1 открыли новый кофейный рай. Нужно сказать, что дизайнерский интерьер кофейни вам точно понравится. В меню вы, конечно же, найдете большой выбор кофе, а также дневные супы, сэндвичи и сладости.

Адрес: Smetanovo nábřeží 334/4, Praha, 11000

Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00

https://www.facebook.com/croqnrollprague/

3. Restaurace Croq’n’Roll

В ресторане Croq’n’Roll в Праге 3 предлагают роскошные картофельные крокеты и готовят их десятками разных способов. Каждую неделю ресторан вводит в меню новые рецепты, варианты и способы приготовления этого классического гарнира. Кроме крокетов в меню есть интересные и вкусные салаты, сэндвичи, картофель-фри и др. Из напитков можно заказать, например, домашний лимонад или отборный итальянский кофе Costadoro.

Адрес: Koněvova 11, Praha, 13000

Время работы: Пн-Сб 08:30-20:30, Вс – выходной

https://www.facebook.com/AMAtibetanrestaurant/

4. AMA Tibetan restaurant

Первый тибетский ресторан открылся в Праге 3. Здесь можно попробовать традиционную тибетскую еду. Ресторан называется AMA, что по-тибетски означает «мама», потому что блюда здесь готовят так, как будто их приготовила мама. Хотя мясо занимает важное место в тибетской кухне, в меню заведения есть и вегетарианские, и веганские блюда. Поэтому вкусно поесть в этом ресторане сможет действительно каждый.

Адрес: Slavíkova 15, Praha, 12000

Время работы: Пн-Чт 11:30-23:30, Пт 11:30-00:15, Сб 12:00-00:15, Вс 12:00-23:00

https://www.facebook.com/cafefinvpraze/?fref=ts

5. Кофейня Cafefin

Кофейня Cafefin в Праге 2 – это место, которое представляет Вьетнам в абсолютно ином свете, чем вы привыкли. В интерьере кофейни вы увидите выставку фотографий и предметов из путешествий Джеки Трана, которые приоткроют вам тайны жизни во Вьетнаме. Кроме кофе в меню ресторана много вкусных блюд и совершенно удивительных сладостей, которые очень красиво оформляют.

Адрес: nám. J. z Poděbrad 1407/4, Praha, 12000

Время работы: Пн-Сб 08:00-21:00, Вс – выходной

https://www.facebook.com/Bistro-u-Gogi-548795731979826/

6. Бистро U Gogi

В Праге 4 открыли настоящее грузинское бистро. Заведение предлагает блюда грузинской кухни, отличное вино и коньяк прямо из Грузии. Днем здесь действует хорошее обеденное меню с супами, главными блюдами и десертами по сниженным ценам.

Адрес: 5. května 38, Praha, 14000

Время работы: Пн-Пт 12:00-22:00, Сб 13:00-19:00, Вс – выходной

https://www.facebook.com/littleeatalyprague/

7. Ресторан Little Eataly

Домашняя паста, пицца, стейки на гриле, приготовленные на древесных углях. Все это вы найдете неподалеку от Староместской площади. Здесь открыли уютный итальянский ресторанчик Little Eataly, где вас порадуют современной итальянской кухней, свежими продуктами и дружелюбным обслуживанием.

Адрес: Melantrichova 504/5, Praha, 11000

Время работы: Пн-Вс 11:00-24:00

https://www.facebook.com/Továrna-Slaný-536538816388564/

8. Továrna Slaný Pivnice

Это заведение от мини-пивоварни в Сланах обещает любителям пива не только классическую пивную классику (пиво низового брожения), но и разные виды лагеров и других видов пива. Кроме широкой пивной карты здесь огромный выбор закусок. Когда на улице тепло, в ресторане открывается уютная летняя терраса.

Адрес: Wilsonova 689, Slaný, 27401

Время работы: Вт-Пт 17:00-24:00, Сб 12:00-24:00, Пн, Вс – выходной

https://www.facebook.com/beertime.pub/

9. Бар Beertime

Новый пивной бар с 12 видами пива на розлив открылся неподалеку от пражского Андела. Молодым людям понравится стильное оформление бара, приветливый персонал и большие порции.

Адрес: Nádražní 116/61, Praha, 15000

Время работы: Пн-Вт 11:30-23:30, Ср-Сб 11:30-01:00, Вс 12:00-22:00