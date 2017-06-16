10 лучших ресторанов с летними террасами в Праге по версии Forbes

Летний сезон в ресторанах Праги в самом разгаре: уже открыты уютные террасы с удобной мебелью, красивыми растениями и живописными видами на город. Предлагаем десятку лучших пражских ресторанов с террасами по версии Forbes: их посещение украсит лето.

Фото: Ресторан Hergetova Cihelna Фото: www.facebook.com/hergetovacihelna/

Завтрак, обед или ужин на свежем воздухе, с видом на Прагу или в тени живых растений, в уютном и тихом дворике. Можно ли придумать лучший перерыв между прогулками по городу? Впрочем, эти пражские рестораны с летними террасами станут отличным выбором не только для отдыха, но и для встреч с партнерами, коллегами и клиентами.

CottoCrudo

На итальянском языке сotto означает вареный, а crudo – сырой. Этими понятиями ресторан подчеркивает свой уникальный концепт: cotto-блюда и crudo-бар с исключительными сырами, ветчиной, колбасами и другими итальянскими вкусностями. Ежедневно ресторан предлагает интересное обеденное бизнес-меню с сезонными блюдами от шеф-повара. В него может входить, например, шафрановое ризотто с морепродуктами или салат с королевским крабом. Здесь есть всё, что нужно для приятного времяпрепровождения: неповторимая атмосфера, профессиональные официанты и красивейший вид на Пражский Град.

Адрес: Veleslavínova 1098/2a, Praha 1.

Время работы: Пн–Вс: 7.00 – 0.00. Мест на террасе: 60.

Zelená zahrada

Этот оазис спокойствия находится всего в нескольких шагах от Гавличковых садов. В этом азиатском ресторане Праги можно попробовать блюда средиземноморской и аутентичной китайской кухни. Небольшие столики, отделенные друг от друга зеленью, создают гостям камерную атмосферу. Изюминка меню – канадский омар, которого вылавливают прямо из аквариума по выбору клиента, а затем готовят на гриле. Если вы любите морепродукты, то можете смело посещать этот пражский ресторан. В его уютном дворике есть даже пруд с декоративными карпами, которые считаются символом счастья и долголетия.

Адрес: Šmilovského 12, Praha 2.

Время работы: Po–Ne: 11.00 – 23.30. Мест на террасе: 30.

Podolka

Пообедать с видом на Влтаву, яхты и тренировки чешских олимпийских спортсменов предлагает ресторан Podolka, расположенный на пристани в Праге 4. По вечерам с его террасы можно любоваться удивительно красивыми закатами. Заведение может порадовать богатым меню как для вегетарианцев и веганов, так и для любителей мяса и рыбы. В предложение входят и безглютеновые блюда. Абсолютно всем посетителям стоит попробовать здесь томатный суп с базиликовым соусом песто. Говорят, что он просто не может не понравиться! А еще здесь можно заказать лучший вегетарианский бургер в Праге.

Адрес: Podolské nábřeží – Přístav 1, Praha 4.

Время работы: Po–Ne: 11.30 – 23.00. Мест на террасе: 35.

Aromi

Этот итальянский ресторан в Праге 2 – подходящее место как для корпоративных встреч, так и для свиданий или дружеских посиделок. Уютный летний дворик ресторана Aromi окружает вас атмосферой прибрежного итальянского городка. Каждого гостя здесь встречают свежим домашним хлебом, который ежедневно выпекают из привезенных из Италии продуктов. На горячее каждый может выбрать что-то по своему вкусу: великолепное карпаччо, осьминог на гриле, умопомрачительный десерт с запеченным ананасом и сорбе или традиционная панна-котта. Сделать правильный выбор помогут приветливые официанты.

Адрес: Náměstí Míru 6, Praha 2.

Время работы: Пн–Пт: 8.30 – 23.00, Сб: 9.30 – 23.00, Вс: 9.30 – 22.00. Мест на террасе: 40.

Hergetova Cihelna

Пообедать на солнечной террасе с видом на Карлов мост можно в пражском ресторане Hergetova Cihelna. Этот ресторан в центре Праги обещает гостям не только замечательный вид, но и замечательные кулинарные впечатления. Ризотто, мясные блюда, тартар, множество десертов и домашнее мороженое с карамелью стоят того, чтобы зайти сюда. Кстати, этот ресторан с радостью принимает гостей с маленькими детьми и собачками.

Адрес: Cihelná 2b, Praha 1.

Время работы: Пн–Вс: 11.30 – 01.00, с 16.00 до 18.00 без кухни. Мест на террасе: 170.

Kogo Slovanský dům

В самом центре Праги на одной из самых оживленных улиц находится Славянский дом. В нем прячется ресторан, где часто обедают влиятельные люди из разных сфер бизнеса. В меню заведения стоит обратить внимание на блюда из рыбы и морепродуктов, которые ресторан сам привозит три раза в неделю. Удивительно, что именно в этом месте вы можете почувствовать морскую атмосферу – как будто только что пришли с побережья. А еще здесь готовят очень вкусную пиццу.

Адрес: Na Příkopě 22, Praha 1.

Время работы: Пн–Вс: 11.00 – 23.00. Мест на террасе: 140.

Rest.

Ресторан Rest. в Праге 4 – место, где можно попробовать вкусные тапасы и множество блюд Латинской Америки. Из самого интересного можно назвать кальмары на гриле, которые готовят на древесных углях прямо во дворике. Вы можете наблюдать за процессом и ощущать невероятно аппетитный аромат. Среди десертов обратите внимание на холодный шоколадный фондан с малиновым соусом.

Адрес: Podolské nábř. 34/6, Praha 4.

Время работы: Пн–Сб: 11.00 – 23.00, Ne: 11.00 – 22.00. Мест на террасе: 70.

Kampa Park

С летней террасы ресторана Kampa Park в Праге открывается один из лучших видов на Влтаву, проплывающие по ней судна и Карлов мост. Деликатесные блюда, продуманные до мельчайших деталей, еще больше украсят ваши впечатления. Хотя этот ресторан расположен вблизи туристического центра, у самого Карлова моста, здесь можно не бояться скрытых комиссий и переплаты за услуги. Кроме того, ресторан предлагает своим гостям парковку: прямо у моста. Правда, об этом мало кто знает.

Адрес: Na Kampě 8b, Praha 1.

Время работы: Пн–Вс: 11.30 – 01.00, с 16.00 до 18.00 без кухни. Мест на террасе: 80.

Maso a kobliha

Этот ресторан входит в многочисленные рейтинги самых лучших в Праге. Но не думайте, что это пафосное заведение. Напротив, каждый его гость может почувствовать себя как дома. Блюда здесь готовят тоже из домашних продуктов: яйца – от бегающих по подворью кур; мясо – от животных с фермерских хозяйств, где не используют антибиотики и гормоны; сыр – с экоферм в горных областях. Смело заказывайте здесь мясные блюда, а на десерт рекомендуем попробовать фирменные пончики, наполненные кремом с настоящей ванилью.

Адрес: Petrská 23, Praha 1.

Время работы: Пн: закрыто, Вт–Сб: 10.00 – 22.00, Вс: 10.00 – 16.00. Мест на террасе: 25.

Zdeněk’s Oyster Bar

В этот изысканный бар стоит пойти настоящим гурманам и тем, кто хочет попробовать лучшие устрицы в Праге. Бар Zdeněk’s Oyster находится всего в 300 метрах от Староместкой площади. И именно здесь вам предложат лучшие морепродукты и исключительно вкусные блюда из них. Официанты разъяснят, в чем заключается разница между разными видами устриц, и посоветуют, какие заказать напитки. Лангусты, креветки, омары, королевские крабы, осьминоги, икра... И это не все, чем можно здесь полакомиться!

Адрес: Malá Štupartská 5, Praha 1.

Пн–Вс: 12.00 – 1.00. Мест на террасе: 25.