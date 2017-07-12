dTest: Какое шоколадное мороженое в Чехии самое качественное и вкусное

Потребительский журнал dTest протестировал по составу и вкусу 16 видов шоколадного мороженого из чешских магазинов. В лаборатории мороженое проверили на содержание какао, жиров, скорость таяния и вкусовые качества.

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Летом мороженое становится самым популярным десертом. Одним из самых востребованных видов мороженого в Чехии долгое время остается шоколадное. Поэтому потребительский журнал dTest купил в чешских магазинах 16 разных видов шоколадного мороженого и проверил состав и качества каждого из них в лаборатории.

Оказалось, что мороженое отличается друг от друга не только видом использованного жира, но и вкусом, а также содержанием какао. Экспертов удивило и то, что мороженое от некоторых фирм очень быстро таяло, а другое не таяло вообще. Также в лаборатории подтвердили, что вовсе не обязательно покупать самое дорогое мороженое, чтобы получить качественный продукт. Достойное изделие можно купить и за разумные деньги.

Какое мороженое самое шоколадное

Многие покупатели считают, что если мороженое называется шоколадным, то оно должно содержать шоколад. Но оказывается, что это не так. По закону, такое название может носить мороженое, содержащее хотя бы 3% какао. Присутствие в составе самого шоколада не обязательно: достаточно только какао-порошка. Если мороженое названо «с какао» („kakaová“), то в нем должно содержаться минимум 1,5% какао.

Результаты лабораторных тестов показали, что тестируемые образцы в основном не нарушили границу минимальных требований постановления по содержанию какао. Проблем с соблюдением трехпроцентного содержания какао не было, хотя Шоколадный торт, который продавался в сети Lidl, содержал 2,7% какао и прошел проверку только с учетом погрешностей в измерении.

«Мороженое из магазина Lidl заняло как последнее, так и первое место по содержанию какао. Самую большую долю какао в составе – 10,1% – показало мороженое Noblissima Chocolat Noir, которое продается под частной маркой Gelatelli, принадлежащей сети Lidl. Десятипроцентное содержание какао в мороженом показал только этот образец, который и стал победителем теста. В остальных образцах содержание какао чаще всего колебалось от 4 до 6%», – рассказала шеф-редактор dTest Гана Хоффманнова.