dTest: Какое шоколадное мороженое в Чехии самое качественное и вкусное

Летом мороженое становится самым популярным десертом. Одним из самых востребованных видов мороженого в Чехии долгое время остается шоколадное. Поэтому потребительский журнал dTest купил в чешских магазинах 16 разных видов шоколадного мороженого и проверил состав и качества каждого из них в лаборатории.
Оказалось, что мороженое отличается друг от друга не только видом использованного жира, но и вкусом, а также содержанием какао. Экспертов удивило и то, что мороженое от некоторых фирм очень быстро таяло, а другое не таяло вообще. Также в лаборатории подтвердили, что вовсе не обязательно покупать самое дорогое мороженое, чтобы получить качественный продукт. Достойное изделие можно купить и за разумные деньги.
Какое мороженое самое шоколадное
Многие покупатели считают, что если мороженое называется шоколадным, то оно должно содержать шоколад. Но оказывается, что это не так. По закону, такое название может носить мороженое, содержащее хотя бы 3% какао. Присутствие в составе самого шоколада не обязательно: достаточно только какао-порошка. Если мороженое названо «с какао» („kakaová“), то в нем должно содержаться минимум 1,5% какао.
Результаты лабораторных тестов показали, что тестируемые образцы в основном не нарушили границу минимальных требований постановления по содержанию какао. Проблем с соблюдением трехпроцентного содержания какао не было, хотя Шоколадный торт, который продавался в сети Lidl, содержал 2,7% какао и прошел проверку только с учетом погрешностей в измерении.
«Мороженое из магазина Lidl заняло как последнее, так и первое место по содержанию какао. Самую большую долю какао в составе – 10,1% – показало мороженое Noblissima Chocolat Noir, которое продается под частной маркой Gelatelli, принадлежащей сети Lidl. Десятипроцентное содержание какао в мороженом показал только этот образец, который и стал победителем теста. В остальных образцах содержание какао чаще всего колебалось от 4 до 6%», – рассказала шеф-редактор dTest Гана Хоффманнова.
500 г (1000 мл) мороженого Noblissima Chocolat Noir можно купить за 59,9 кроны.
Какое мороженое лучшее по качеству жира
За качество мороженого во многом отвечает количество и вид использованного жира. Это влияет и на цену, и на вкус продукта.
- Первое место по этому показателю занимает сливочное мороженое, которое должно содержать хотя бы 8% молочного жира.
- На втором месте – молочные замороженные кремы. В них содержание молочного жира должно составлять минимум 2,5% от общего состава. Также такие изделия должны содержать минимум 6% жира в сухом молочном веществе.
- Наименее качественным считается мороженое с растительным жиром. На него распространяется только одно требование: оно должно содержать минимум 5% растительных жиров.
Звание самого жирного и самого сливочного мороженого получило Dessert Menu Sao Tome Chocolate Ice Cream от сети Marks & Spencer. 395 граммов мороженого стоит 119,9 кроны. По данным лаборатории, в нем содержится 25,6 г жира на 100 г, причем 23 г из этого количества представляет именно молочный жир. Это же мороженое показало лучший результат при тестировании на скорость таяния.
Хорошее мороженое тает медленно: оно должно сохранять свою форму в бокале или тарелке.
Для производителя то, как тает мороженое, – одна из ключевых характеристик, связанных со структурой замороженного крема, который можно представить как замерзшую пену из жира, сахара, белка, кристаллов льда и пузырьков воздуха.
Когда мороженое начинает капать после размораживания, это значит, что изначальная пена распадается и превращается в жидкость. Вышеупомянутое мороженое от Marks & Spencer показало исключительную стабильность: за 45 минут оно совсем не растеклось.
Быстрее всего таяло мороженое Fruitisimo Čerstvá zmrzlina čokoládová за 49,9 кроны. За 45 минут растеклось 80,7% первоначального количества продукта.
Какое мороженое самое вкусное
Эксперты также оценивали интенсивность шоколадного и сливочного привкуса, аромат и общее впечатление от продукта. Лучшие результаты по сенсорным экзаменам показало мороженое Carte D‘Or Chocolate with Real Belgian Chocolate за 119 крон (500 г).
Качественный замороженный крем должен быть гладким, без крупных пузырьков и больших кристалликов льда.
На что еще обратить внимание?
Долгие годы мороженое продавали литрами. Но большую часть объема продукта занимает воздух в пене замороженного крема, поэтому между объемом и весом изделия может быть значимая разница. С декабря 2014 года производителей в Чехии обязали обозначать на замороженном креме его вес в граммах.Однако многие производители до сих пор игнорируют это правило и указывают количество на упаковке в милилитрах. Приобретая мороженое, проверяйте его вес. 500 мл – это далеко не всегда 500 г.
Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest – 299 149 009 – работает каждый день с 9 до 17 часов. По этому номеру можно консультироваться с экспертами по самым разным потребительским проблемам по цене обычного тарифа.